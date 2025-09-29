Почему оскароносный Сергей Бондарчук сомневался в том, что жил правильно?

Исполнилось 105 лет со дня рождения великого режиссера Сергея Бондарчука, фильмы которого стали классикой еще при жизни: достаточно вспомнить драму «Судьба человека» — одну из самых пронзительных лент о Великой Отечественной войне, киноэпопею «Война и мир», которая в 1969 году удостоилась «Оскара» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Именно Бондарчук ввел в отечественном кинематографе моду на блокбастеры, которые до той поры считались прерогативой Голливуда. Однако в истории кино Сергей Федорович остался не только как режиссер, но и как актер: среди его ролей – Отелло в фильме Сергея Юткевича, Осип Степанович Дымов из «Попрыгуньи» Самсона Самсонова, доктор Астров из «Дяди Вани» Андрея Кончаловского и ряд героев в собственных картинах. Подробнее о феномене монументалиста — в материале MIR24.TV.

Сергей Бондарчук родился в 1920 году в селе Белозерка, детство провел в Таганроге и Ейске, где после окончания школы начал выступать в местном драматическом театре, а позже поступил в Ростовское театральное училище, был актером Театра Красной Армии в Грозном. В 1942 году Бондарчука призвали в Красную армию, он прошел Великую Отечественную войну. Вскоре после капитуляции гитлеровской Германии Сергей Федорович выпустился с актерского факультета ВГИКа и в том же 1948 году дебютировал в фильме «Молодая гвардия». Настоящий успех к актеру пришел в начале пятидесятых, когда он исполнил главную роль в фильме «Тарас Шевченко» и стал (в 31 год) народным артистом СССР. В конце того же десятилетия Бондарчук начинал карьеру кинорежиссера.

С самого начала путь Сергея Бондарчука в кино был стремительным подъемом. Он прожил 74 года, за которые снял (по современным меркам) не так много кинокартин. Их — всего 13.

Сергей Сычев Кинокритик «Почему он снял не много фильмов? Бондарчук был перфекционистом. Каждая серия «Войны и мира» — это отдельное произведение, которое показывалось отдельно в кинотеатрах. Это был не сериал в том смысле, в котором мы сейчас это понимаем. Чтобы молодому поколению было проще себе это представить, «Война и мир» для шестидесятых годов — это как «Властелин колец» для нулевых — такая же большая киноэпопея. Или, например, «Они сражались за Родину» — очень большое кино, гигантское количество действующей техники и массовки, огромное количество локаций и декораций. Все это требовало многих лет подготовки и работы. Таких фильмов нельзя снять много».

Однако упоминаемая выше киноэпопея «Война и мир» не просто блокбастер. Это интерпретация романа Льва Толстого, попытка создать философское кино и передать в нем очень сложный ход мыслей. Бондарчук был тем режиссером, которому удалось поднять планку советского кинематографа на мировой уровень.

Очевидцы свидетельствовали: увидев кадры Бородинского сражения, режиссер голливудской версии «Войны и мира» Кинг Видор был в смятении. Камера то металась по полю боя, то взмывала в небо, или — подобно птице — парила над батареей Раевского... Сергей Федорович был одержим: рисовал каждый кадр и оттачивал с актерами каждую фразу.

Сергея Бондарчука можно смело называть звездой мирового кинематографа. Разумеется, его заслуги признавали и зарубежные коллеги. Кстати, говорят, что теплые отношения Бондарчука с Федерико Феллини строились не просто на взаимной человеческой симпатии: не зная языка друг друга, они могли общаться на языке кинематографа.

О работоспособности Бондарчука ходили легенды: фильм за фильмом, роль за ролью (параллельно он писал сценарии и преподавал). Режиссер мог проспать целые сутки, если на этот период времени не было назначено никаких дел. Вся его жизнь была положена на алтарь кино. Впоследствии он признавался:

«Я не видел, как выросли мои дети. Я не смог похоронить мать и отца. Я всегда работал, работал и работал на эту иллюзию — кинематограф. Правильно ли я жил?»

Известен и следующий факт: круглосуточное перенапряжение, а также постоянный брак новой цветной советской пленки однажды довели Бондарчука до клинический смерти. В середине съемок «Войны и мира» сердце режиссера остановилось на четыре минуты.

Наталья Бондарчук Заслуженная артистка России и дочь Сергея Бондарчука «Когда он пришел в себя, первое что сказал: «Теперь я знаю, что Андрей Болконский уходит не во тьму, а в свет». То есть, он и там работал!»

Уже в конце восьмидесятых, после скандального пятого съезда кинематографистов (когда на смену советским классикам пришло молодое поколение), Бондарчук предложил Госкино два проекта: экранизацию «Тараса Бульбы» или «Тихого Дона». Однако оба были отклонены чиновниками. Последней идеей заинтересовались итальянцы, которые еще помнили успех «Ватерлоо». Однако после съемок, продолжавшихся почти год, продюсер объявил себя банкротом и ленту забрал банк (российские зрители смогли увидеть законченную картину только в 2006 году). Эта история, без сомнения, подкосила здоровье режиссера.

Великого мастера не стало 20 октября 1994 года. Его похоронили на Новодевичьем кладбище.