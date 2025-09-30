Любовь длиною в жизнь. К 100-летию актрисы Веры Васильевой

Она была настоящим кумиром послевоенного поколения. Ее знаменитая улыбка с ямочками на щеках, искрящиеся глаза, веселый задор сделали ее любимой актрисой миллионов. 30 сентября исполняется 100 лет со дня рождения народной артистки СССР Веры Васильевой.

Всю свою жизнь Вера Васильева отдала Московскому академическому театру сатиры, на сцене которого играла целых 75 лет – с 1948 по 2023 год. При этом даже в преклонных годах она сохраняла безупречную осанку, оставалась истинной дамой и хранительницей традиций любимого театра.

Однако всесоюзную славу ей принесли все же роли в кино. Она снялась в таких знаковых фильмах эпохи, как «Сказание о земле Сибирской», «Свадьба с приданым», «Чук и Гек», «Звезда экрана», «Карнавал», «Выйти замуж за капитана» и других. Всего ее фильмография насчитывает более 70 ролей, а вместе с телеспектаклями, документальными фильмами и озвучкой она участвовала в 100 с лишним проектах.

Громко топала, чтобы распугать мышей: детство в коммуналке

Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года в деревне Сухой Ручей Калининского района Тверской области. Это была родина ее отца Кузьмы Васильевича Васильева. А вот мама у нее была москвичкой и женщиной образованной: окончила коммерческое училище и знала французский язык. Александра Андреевна очень не любила крестьянский быт, и семья перебралась в Москву.

«Папа и мама были хорошими людьми, простыми, очень скромными, очень честными, работящими, рассказывала Вера Васильева одном из своих интервью. Мама с утра до вечера что-то шила, перекраивала, стирала. Ну а папа был целый день на работе. Он был добрый, верующий, такой идеал русского человека. Как праведники у Достоевского и Толстого. С благодарностью и теплом вспоминаю и бабушку по маминой линии. Когда я совсем маленькая была, то жила у нее на даче в Салтыковке. Бабушка считала, что я обязательно должна научиться вышивать гладью, крестиком, вязать и штопать чулки. Бабушка была чудесная, аккуратненькая. У нее было много-много детей.

В Москве семья жила в коммунальной квартире, расположенной в двухэтажном бараке на Чистых прудах. Пять комнат, и в каждой по семье. По коридорам бегали мыши, и, выходя из комнаты, девочка специально громко топала, чтобы распугать их. «У меня две сестры старше на 10 и на 8 лет. А потом родился еще маленький братишка. Жили бедненько, но весело, дружно. Были рады любому пустяку. Бутерброд с сыром или колбасой большой праздник. А так картошка, капуста, вспоминала артистка.

«Меня прозвали Шаляпиным

В Москве Вера Васильева впервые смогла побывать в театре. Она рассказывала:

«Анна Юльевна, соседка по нашей коммунальной квартире, повела меня на дневной спектакль оперы «Царская невеста. И я, 8-летняя девочка, увидела эту красоту бархат, люстры, оркестр, все сверкает, как в сказочном дворце, услышала божественную музыку. Тогда решила: или буду артисткой, или не буду жить. Пошла в Дом пионеров, в драмкружок, в хор, записалась в театральные библиотеки. В 10 лет я уже распевала арии, услышанные по радио. За это во дворе меня прозвали Шаляпиным. О том, что был такой певец, я не знала, а думала, что дразнят меня из-за шляпы, с которой я не расставалась.

Мечта о театре стала опорой девочки среди нищеты убогого детства. Серый быт отошел на второй план: она не замечала ничего вокруг, поскольку запоем читала книги о театре. Актриса рассказывала в интервью телеканалу «МИР: «Когда я была маленькой, я понимала, что каждый из этих людей Станиславский, Михаил Чехов или Мейерхольд гиганты, маяки, люди, на которых ориентировались представители искусства. Они были для меня богами.

Великая Отечественная война грянула, когда Вере Васильевой было 15 лет. В июле 1941 года начались бомбежки. Мама хотела увезти детей в эвакуацию, но Вера наотрез отказалась уезжать из Москвы: она уже готовилась к вступительным экзаменам в театральный институт. В результате мама с сестрами и маленьким братом уехала.

«А я осталась с папой, я его очень любила. Работала вместе с ним на заводе. Он у меня был очень кроткий, чувствительный человек. Очень верил в Бога, в доброту. По характеру я похожа на своего отца. Я тоже человек скромный, никогда не умела работать локтями, рассказывала актриса.

В 1943-м Вера Васильева поступила в Московское городское театральное училище. Ее талант, привлекательная внешность, а также недюжинное знание литературы и истории театра были по достоинству оценены приемной комиссией. Вера Васильева вспоминала учебу в театральном училище как волнительное время, которое пришлось на тяжелые военные и первый послевоенный год.

«А где нашли вот эту прелесть?, или Премия от Сталина

Когда она училась на третьем курсе, ассистентки знаменитого режиссера Ивана Пырьева предложили ей попробоваться на роль Настеньки в фильме «Сказание о земле Сибирской. Васильева вспоминала, что всю ночь готовилась к прослушиванию: у одной сестры взяла нарядное платье, у другой туфли на высоком каблуке. Сестры закрутили ей буйные кудри именно так, с претензией на шик, должна была по их мнению выглядеть настоящая актриса. Актриса вспоминала свою первую встречу с всесильным Пырьевым так:

«Иван Александрович посмотрел на меня внимательным взглядом, потом сказал: давайте ее расчешем. Гримеры тут же разобрали мою прическу, заплели косы, стерли косметику. Смотрю на себя в зеркало: простейшее деревенское лицо! На меня надели широкий сарафан с высокой талией, и я стала, как баба на чайнике, а так хотелось показать свою стройную талию! Так был создан образ моей Настеньки.

В фильме «Сказание о земле Сибирской был собран великолепный актерский состав, и дебютантка Вера Васильева даже не надеялась на то, что ее кто-то заметит. Но эта роль стала судьбоносной для нее. Актрису не только заметили за эту работу 22-летняя студентка Вера Васильева получила Сталинскую премию.

Она рассказывала: «Говорят, что Сталин, посмотрев картину, спросил про меня: «А где нашли вот эту прелесть? Ему ответили, что это всего лишь студентка третьего курса, поэтому к премии не представлена. Он коротко сказал: «Она хорошо сыграла, надо ей премию дать.

Фильм был восторженно встречен зрителями не только в СССР, но и за рубежом. В 1948 году он стал одним из лидеров кинопроката: его посмотрело почти 34 млн человек. Картина демонстрировалась в 87 странах мира и особенным успехом пользовалась в Японии.

После этого успеха Веру Васильеву пригласили в труппу Театра сатиры, где тут же предложили несколько крупных ролей. А вот в кино все было не так гладко. Режиссеры видели ее только в том же образе, который она уже воплотила на экране. Ей предлагали роли председательниц колхоза и простых тружениц, но дальше проб дело не заходило. Когда актриса появлялась на съемочной площадке, режиссеры видели перед собой утонченную интеллигентную девушку с манерами аристократки и разочарованно вздыхали: «Мы-то думали, что вы крепкая, упитанная. В результате за следующие 10 лет она сыграла только три небольших роли и одну главную в фильме «Свадьба с приданым.

«Снимали картину три месяца, и все это время я будто бы прожила в волшебной сказке, вспоминала актриса.

«Меня в нем пленяло все. И это не о муже

На самом деле фильм «Свадьба с приданым стал экранизацией комедии, которую за несколько лет до того поставил в Театре Сатиры режиссер Борис Равенских. Шел 1949 год, Вере Васильевой было 24 года, и молодой режиссер с острым ироничным умом и бескрайним обаянием произвел на нее неизгладимое впечатление. Спустя годы она скажет: «Меня в нем пленяло все. Он был на 11 лет старше Васильевой и женат на актрисе Лилии Гриценко. Вера Васильева боролась со своим чувством, но Борис Равенских и сам увлекся ею. С болью думала она о жене режиссера, которая часами сидела на репетициях, стараясь не привлекать к себе внимания актеров.

Вера Васильева вспоминала, что кротость, преданность и бесконечное терпение этой любящей женщины поражали ее, вызывая в ней «одновременно восторг и ужас. Молодая актриса никогда не пыталась увести любимого из семьи. Сложный, временами мучительный роман с Борисом Равенских продолжался целых шесть лет.

Но когда его брак распался (жена вдруг сама оставила Бориса Равенских), то никакого предложения руки и сердца Вера так не получила. К тому времени оба чувствовали, что их отношения изжили себя. Совсем скоро у него случился другой роман, и он женился на актрисе Галине Кирюшиной.

Пережить этот трудный период Вере Васильевой помог коллега по театру и партнер по «Свадьбе с приданым, ее экранный жених Володя Ушаков. Конечно, он знал о ее отношениях с Равенских. Но был давно и безответно влюблен в свою Верочку, хотя за его внимание боролись многие актрисы театра. Этот аристократичный, всегда безупречно одетый стройный красавец после его развода с первой женой был завидным женихом. Когда он сделал ей предложение, Васильева впервые посмотрела на него не как на партнера по сцене. Ее решение выйти замуж было стремительным, хотя в тот момент она еще не любила его. Любовь пришла позже.

Как ни удивительно, свадьбы у актеров, сыгравших главные роли в спектакле «Свадьба с приданым и в знаменитом одноименном фильме, не было. Вера Васильева познакомила своего жениха с родителями, сказав, что выходит замуж, и молодые люди просто стали жить вместе. Брак они официально зарегистрировали лишь семь лет спустя, когда встал вопрос о получении квартиры.

Вместе они счастливо прожили целых 56 лет до самой смерти Владимира Ушакова. Правда, детей у них не было.

Вера Васильева говорила: «Мой муж был замечательным человеком: добрый, веселый. С душой светлой, нежной, в чем-то детской. При этом с ним я чувствовала себя как за каменной стеной. Мы прожили долгую, благополучную жизнь, в которой никто никого не переламывал, позволяя оставаться самим собой.

И в молодости, и в зрелые годы они много работали: оба были плотно задействованы в постановках Театра Сатиры, да еще и снимались в кино.

«Мне очень помогает Ангел-Хранитель

Вера Васильева со временем становилась все более востребованной актрисой. За спектакль «Свадьба с приданым Совет Министров СССР присудил ей Сталинскую премию III степени. Не менее выдающимися ее ролями стали графиня Альмавива в постановке «Безумный день, или Женитьба Фигаро, Зина в «Поцелуе Феи, Анна Андреевна в «Ревизоре и Анна Павловна в «Доходном месте. Всего же актриса сыграла в театре свыше 60 ролей. Долгие годы она выходила на сцену Театра Сатиры до 15 раз в месяц.

Энергичная и вечно молодая как на сцене, так и в жизни, Вера Васильева была настоящей леди. Она до последних дней жизни не выходила на улицу без макияжа и прически. Очень любила красивые наряды и в эпоху дефицита покупала одежду в Доме моделей на Кузнецком мосту. Умела создавать цельный образ, включавший аксессуары и украшения, и даже духи подбирала сообразно случаю.

Актриса считала важным следить за осанкой и хорошо высыпаться. Пластические операции никогда не делала, но с пониманием относилась к тем из коллег, кто прибегал к помощи хирургов.

Вера Васильева каждый раз с трепетом готовилась к выходу на сцену. Она была добра и сердечна с коллегами, а также занималась общественной деятельностью. На протяжении 20 лет Васильева была секретарем в Союзе театральных деятелей России и председателем социально-бытовой комиссии: оказывала помощь коллегам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

В конце жизни Вера Васильева говорила: «Мне очень помогает Ангел-Хранитель. Потому что я не борец, мало чего могу добиться для себя, но мне судьба посылала много хорошего. Я прожила, с одной стороны, жизнь скромно, и человек я скромный, а с другой стороны я избалована жизнью. Испытав и горе, и радости, любовь зрителей и трудности жизни в театре, я благодарю Бога за свою жизнь, богатую чувствами.