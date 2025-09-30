Как выросшая в детдоме официантка стала одной из самых богатых женщин мира

Судьба воспитанников советских детских домов редко складывалась удачно. Но история Маргариты Богдановой, ставшей Маргаритой Луи-Дрейфус, — это исключение, поражающее масштабом превращения. Из ленинградской официантки — в одну из самых влиятельных и богатых женщин мира, вот уже более десяти лет входящую в рейтинг Forbes.

Детство, о котором не говорят

Сегодня Маргарита Луи-Дрейфус не любит вспоминать о своем прошлом. Официальная биография гласит, что она рано потеряла родителей и воспитывалась дедом-инженером. Однако архивные изыскания, в частности, проведенные изданием «Фонтанка», рисуют иную картину.

Маргарита Богданова родилась в 1962 году. Ее отец, Олег Иванов, отбывал наказание за разбой, а мать, Наталья Богданова, приехала к нему в лагерь, где и забеременела. Брак родителей, заключенный после освобождения отца, не сложился: супруги пили, скандалили, и в 1967 году пятилетнюю Маргариту сдали в детский дом №34. Единственной связью с внешним миром был дед, который забирал ее по выходным.

Вопреки легенде о высшем образовании, после восьмого класса Маргарита поступила в торговый техникум на специальность «бухгалтерский учет». Ее социальным лифтом стала не учеба, а иная стратегия.

Молодость

Если девушка бедна и малообразованна, но при этом обаятельна и привлекательна, социальным лифтом для неё может стать удачное замужество. Так произошло и с Маргаритой Богдановой. Благодаря свадьбе с иностранцем она внезапно очутилась на Западе. Но, как и где коммуникабельная блондинка познакомилась с туристом из Швейцарии, источники рассказывают по-разному. По одной версии, это случилось, когда Маргарита трудилась переводчицей в «Интуристе». Но та же «Фонтанка» утверждает, что девушка работала официанткой в ресторанах Куйбышевского района Ленинграда. Женихов она подбирала не только на работе, но и в свободное время, регулярно посещая дискотеки.

В 1984 году 22-летняя Богданова вышла замуж за 33-летнего швейцарца Оскара Герспахера. А после переезда в Швейцарию быстро с ним развелась. Возможно, брак с самого начала был фиктивным. А может быть, Маргариту не устроило положение мужа, который работал простым водителем в городке Интерлакен. Так или иначе, девушка решила попытаться самостоятельно пробить себе дорогу в Европе. Она устроилась ассистентом в советско-швейцарское совместное предприятие, торговавшее компьютерами.

В 1988 году Маргарита Герспахер села на сверхскоростной «Конкорд», совершавший рейс из Цюриха в Лондон. На высоте 10 тысяч метров она познакомилась с ничем не примечательным на первый взгляд 42-летним французом Робером Луи-Дрейфусом. Чтобы завязать разговор, Маргарита спросила у него: «Который час?»

Кто знает, почему Робера привлекла молодая попутчица. В 1980-х годах русский акцент вызывал интерес, со страниц газет не сходило модное слово perestroika. А может быть, всё дело в том, что уже в самолёте Маргарита, как утверждают бульварные газеты, согласилась на интимную близость.

Благодаря роману с Робером Луи-Дрейфусом жизнь сироты из Ленинграда обернулась настоящей сказкой. Её избранник оказался миллиардером, представителем семейного клана, который с 1851 года владел агропромышленным предприятием Louis Dreyfus Holding. Компания занималась продажами сельхозпродукции в 55 странах, контролируя 10% мирового рынка.

К слову, одно время на Западе ходили слухи, что «за спиной» Маргариты стоял вездесущий КГБ, который якобы и подстроил судьбоносную встречу. Но даже если так, Советский Союз уже не получил выгод от этого события. В отличие от Маргариты, которая стала официальной женой Луи-Дрейфуса после распада СССР, в 1992-м году.

Смерть мужа

Войти в новую семью русской женщине оказалось непросто – она не поладила со свекровью, Матильдой Луи-Дрейффус. Зато Маргарита исполнила мечту мужа, родив ему троих сыновей. В 1992 году на свет появился Эрик, а в 1998 году – близнецы Кирилл и Морис.

После смерти 63-летнего Робера от лейкемии в 2009 году противостояние Маргариты с его родственниками обострилось. Клану Луи-Дрейфусов не понравилось, что вдова завладела большей частью имущества семьи. Наследникам было что делить: на кону стоял один из крупнейших сельскохозяйственных трейдеров в мире, торговавший зерном, хлопком, сахаром, кофе. Число сотрудников компании составляло 40 тысяч человек. Кроме того, Робер Луи-Дрейфус владел футбольным клубом «Олимпик де Марсель».

Взяв крупный кредит, Маргарита Луи-Дрейфус выкупила акции у родственников Робера и увеличила свою долю с 69,6% до 96%. Её состояние на тот момент оценивалось в восемь с половиной миллиардов долларов. Маргарита в одночасье стала богатейшей русской женщиной. Она затмила Елену Батурину, жену московского мэра Юрия Лужкова, владевшую 1,3 миллиардом долларов.

«Дама с болонкой»

Будучи гражданкой Швейцарии, Маргарита Луи-Дрейфус предпочитает жить во Франции. Здесь её называют Tsarine – «Царицей» – или «дамой с болонкой». Бизнес-леди имеет в собственности два самолёта, вертолёт и недвижимость в разных частях Европы.

Маргарита осталась верна привычке находить завидных мужчин. Она вступила в сожительство с Филиппом Хильдебрандом, который с 2012 года занимает пост вице-президента глобального инвестиционного фонда BlackRock. В 2016 году 55-летняя Маргарита родила девочек-двойняшек Изабеллу и Арину.

Бывшая воспитанница ленинградского детдома порой заглядывает и в Россию. В родном городе она останавливается в гостинице «Невский палас». Маргариту Луи-Дрейфус видели на Петербургском международном экономическом форуме. По некоторым данным, во время визита она посетила и интернат, в котором росла.

Louis Dreyfus Holding занялся экспортом российского зерна. В 2017 году Маргарита инвестировала 2 млрд рублей в строительство зернового терминала в порту Азова. В Воронежской и Волгоградской областях, а также в Ставропольском крае компания имеет девять зернохранилищ. В числе российских знакомых Маргариты Луи-Дрейфус называют дирижёра Валерия Гергиева и бизнесмена Владимира Евтушенкова. По некоторым данным, именно с её подачи российская бизнес-элита облюбовала курорт Куршевель.

Большой проблемой для предпринимательницы остаются долги. От футбольного клуба «Олимпик» она в итоге избавилась. А в 2020 году, по сообщениям СМИ, Маргарита решила продать 45% акций своего холдинга фонду ADQ из Абу-Даби. Но даже потеряв пару-тройку миллиардов, госпожа Луи-Дрейфус всё равно останется одной из богатейших женщин мира.