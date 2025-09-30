«Не дал отрубить ей башку»: о чем брат Брежнева жалел всю жизнь

Общественность привыкла видеть в Леониде Ильиче Брежневе сдержанного и уверенного руководителя. Однако в частной жизни генсека, как и любого человека, случались эмоциональные бури. Истории о его непростых отношениях с супругой Викторией Петровной показывают, что даже у первых лиц страны бывают семейные драмы, о которых не пишут в официальных биографиях.

Брак по расчету

Леонид Брежнев, известный своей харизмой и вниманием со стороны женщин, женился на Виктории Петровне Денисовой в 1927 году, когда ему был 21 год. По свидетельствам современников, этот союз не был основан на глубоком чувстве. Как пишет в своей книге Олег Смыслов, ссылаясь на племянницу генсека, Брежнев впоследствии признавался брату, что не испытывает любви к жене и сохраняет семью исключительно ради детей.

Однажды решение о разводе было близко как никогда. Во время войны у Брежнева завязался серьезный роман с фронтовым врачом Тамарой Лаверченко. Окончание войны будущий генсек ознаменовал решительным шагом: он привез Тамару в Москву и, оставив ее у подъезда, отправился в дом, чтобы объявить супруге о своем решении.

Однако этот порыв был остановлен. Виктория Петровна отреагировала не слезами, а угрозами. Она закатила скандал и дала понять мужу, что в случае ухода сделает все, чтобы разрушить его стремительно растущую партийную карьеру. Через несколько минут Брежнев вышел из дома и со слезами на глазах проводил Тамару Лаверченко на вокзал. Брак был сохранен, но его основами отныне стали не любовь, а взаимные обязательства и расчет.

Чемодан без ручки и топор в руках

Наверное, именно поэтому Леонид Брежнев любил повторять: «Она как чемодан без ручки — и выбросить жалко, и таскать неудобно». При этом он имел в виду Викторию Петровну. По крайней мере, так утверждает Любовь Брежнева на страницах своей книги «Племянница генсека». Вообще, по мнению Любови, Брежнева никогда не отличалась красотой и все время комплексовала, находясь рядом с харизматичным и обаятельным супругом. Как вспоминала фронтовая жена Брежнева Тамара Лаверченко, молодой Леонид Ильич нравился практически «всем девчонкам». Поэтому неудивительно, что Виктория Петровна так боялась его потерять. Но для того, чтобы этого избежать, Брежнева прибегала не только к шантажу, но и к покорности.

Поначалу у Виктории Петровны последнее не слишком получалось, а однажды так вывела из себя Леонида Ильича, что тот схватился за топор. Как пишет Игорь Оболенский в своей книге «Близкие люди. Мемуары великих на фоне семьи», еще во время войны Виктория Брежнева заявила супругу, что у нее, мол, очень скромный гардероб. В ярости прежде сдержанный и спокойный Брежнев вдруг сгреб все платья и туфли Виктории Петровны и попросту изрубил наряды топором. В тот момент по щекам будущего генсека текли слезы.

Изоляция родственников генсека

Со временем Виктория Брежнева стала более острожной. Она, как утверждает автор книги «Брежнев: правитель «золотого века», никогда не лезла в политические дела мужа: Леонид Ильич этого терпеть не мог. Зато весь быт супруга Виктория Петровна и в самом деле взяла на себя. И здесь она вертела Брежневым, как хотела. По сути, если верить Любови Брежневой, именно Виктория Петровна стала главой семьи. Своих многочисленных сестер и их детей, которые, кстати говоря, никогда не брезговали и даже пользовались родством с генеральным секретарем, Виктория Брежнева тщательно оберегала и защищала, а вот близких мужа, напротив, старалась изолировать. В частности именно так она поступила и с родным братом Брежнева Яковом Ильичем.

Если верить изданию «Самые секретные родственники» под авторством Николая Зеньковича, Яков Брежнев много лет злоупотреблял спиртными напитками. Глава страны пробовал его лечить и даже поручал ведение профилактических бесед с Яковом Юрию Андропову. Но все оказалось тщетно. Ситуация усугублялась тем, что на фоне регулярных и непомерных возлияний у Якова Брежнева развились отклонения в психике. В конце концов Брежнев оградил себя от младшего брата. На ограничении контактов настояла именно Виктория Петровна. Зная об этом, Яков Ильич как-то раз признался своей дочери: «Дурак я, что не дал тогда Леониду башку ей отрубить».