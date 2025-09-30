«Папа-праздник» и его секреты. последнее откровение Тиграна Кеосаяна

Знаменитый кинорежиссер и телеведущий Тигран Кеосаян на публике всегда создавал впечатление сильного мужчины, эдакого добытчика и «альфа-самца». И тем удивительней, наверное, узнать, каковым на самом деле он являлся в обычной жизни. Как относился к маме, жене, дочкам и сыну… В последнем интервью, которое Кеосаян дал незадолго до трагедии, он раскрыл свои удивительные, местами шокирующие, «семейные тайны». Об этом – в нашей статье.

Сердца трех

Тигран Кеосаян, как известно, был дважды женат. Первая супруга – актриса Алена Хмельницкая стала не только его верной спутницей на два десятилетия и мамой двух замечательных дочек, но и настоящей киномузой. Она снялась во многих фильмах своего талантливого супруга («Президент и его внучка», «Ландыш серебристый», «Мужская работа», «Заяц над бездной»). Правда, всероссийскую известность актриса получила еще до замужества, сыграв главную роль в фильме «Сердца трех».

Официальное расставание случилось в 2014 году, когда Кеосаян, как сам признавался, был уже влюблен в другую женщину. К тому времени Маргарита Симоньян родила ему первого ребенка – дочку Марьяну, потом на свет появились сын Баграт и вторая дочка Мара. А вот официально в повторный брак Тигран вступил лишь весной 2022 года. Таким образом с Маргаритой они официально прожили всего три с половиной года. Но разве в цифрах дело?

«Была одна абсолютно внутренняя история ухаживания настойчивого мужчины за красивой женщиной, - вспоминал в 2024 году в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» Тигран Кеосаян. - Благодаря Рите эта история перешла в историю родственную».

В интервью, которое вышло в эфир лишь после смерти Кеосаяна, он признался, что не перестает восхищаться ее уникальными умственными способностями, которые в разы превосходят его собственные. При этом жена, по его словам, «очень не любит, когда ее хвалят».

Секрет их счастья (не с момента штампа в паспорте, а с момента встречи) в том, что они оба к тому времени были вполне сформированными личностями, многого в жизни добившимися. Это и способствовало созданию крепкой семьи.

При этом Тигран весьма тепло отозвался о первой супруге. По его словам, хоть со временем они разошлись во взглядах по многим вопросам, после расставания смогли выстроить нормальные отношения. Самое главное – у них две прекрасные дочки и внук. По словам Алены Хмельницкой, ей потребовалось время, чтобы принять случившееся.

Тогда она даже представить не могла, что со временем подружится с новой избранницей экс-супруга. Однако так в итоге и произошло. Алена пригласила Маргариту на пятилетие младшей дочери Ксении. Две женщины быстро нашли общий язык. С тех пор у них хорошие отношения, что естественно, не могло не радовать Тиграна Кеосаяна. Впоследствии Алена снялась в фильме «Актриса», сценарий для которого написала Маргарита, а съемочным процессом руководил Тигран.

Мама – главное слово…

Отдельно хочется сказать еще об одной (главной) женщине в судьбе Тиграна Кеосаяна. Его мама, заслуженная артистка Армянской ССР Лаура Геворкян, в свое время считалась одной из самых обворожительных женщин советского искусства.

Окончив актерское отделение Ереванского художественно-театрального института, она начала служить Мельпомене в Армянском академическом драматическом театре имени Сундукяна. А потом стала музой кинорежиссера Эдмонда Кеосаяна, в картинах которого играла небольшие, но запоминающиеся роли. Однако основная ее деятельность долгие годы была связана с театральной сценой.

Супруги вырастили и воспитали двоих сыновей – Давида и Тиграна. В одном из интервью Лаура Ашотовна отмечала, что никогда не ставила карьеру актрисы выше семейных ценностей и личной жизни. По ее словам, ей приходилось отказываться от участия в съемках, проходивших далеко от дома, поскольку она не могла взять с собой детей, а оставлять их без присмотра считала неприемлемым.

К сожалению, за последние три года женщина пережила две невосполнимые трагедии. В 2022 году в возрасте 61 года скончался ее старший сын Давид, а теперь и 59-летний Тигран… Лаура Геворкян последние годы живет в семейном особняке в Подмосковье, где под одной крышей собралось сразу несколько поколений, включая маму Маргариты и их с Тиграном детей. Марьяне – 12, Баграту – 11, а Маре – 6 лет.

Наследники Тиграна Кеосаяна изучают несколько языков: английский, французский, китайский. Армянский в семье – второй родной язык после русского. Как говорила в одном из интервью Маргарита Симоньян, важное правило в воспитании - отсутствие крика и физических наказаний.

Тигран, по ее словам, всегда был настоящим «папой-праздником», источником радости и веселых историй. Его уход — невосполнимая потеря, но та любовь и те принципы, которые он заложил, безусловно, останутся с его детьми навсегда. Ведь они - его главное и самое ценное наследие.

Свои семейные принципы Кеосаян когда-то выразил знаменитой фразой из культового фильма «Крестный отец»:

«Никогда и ни с кем не объединяйся против семьи».

Просто и мудро одновременно, не правда ли?