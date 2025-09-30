Почему Алешу Поповича считали самым подлым среди русских богатырей

В славной тройке русских богатырей Алёша Попович стоит особняком. Самый молодой и удалой, он прославился не только ратными подвигами, но и сомнительными поступками, из-за чего исследователи нередко называют его самым неоднозначным и даже «подлым» героем былинного эпоса. Кем же был этот сложный персонаж — хитрым эгоистом или национальным героем со своими слабостями?

Прототип

Ученые долго пытались найти реального человека, ставшего прообразом Алёши. Существует несколько основных версий, каждая из которых имеет свои доказательства.

Александр (Олеша) Попович, ростовский боярин. Это самая распространенная гипотеза. Согласно летописям, этот храбрый воин служил князю Константину Всеволодовичу, а после его смерти отъехал в Киев, где и погиб в битве на Калке в 1223 году. Этнограф Артынов, ссылаясь на былины, даже определил его родину — село Селище под Ростовом. Главным возражением против этой версии служит тот факт, что главные подвиги Алёши (победа над Тугариным и Идолищем) в фольклоре происходят на два века раньше времени жизни боярина Александра.

Искусствовед Анатолий Членов видел прототип в боярине Ольберге Ратиборовиче, соратнике Владимира Мономаха. Другие исследователи указывают на жителя города Пирятина на Полтавщине. Ученые, Владимир Пропп и Дмитрий Лихачёв считали, что Алёша — прежде всего фольклорный тип, «сын попа», чей образ сформировался в период после Крещения Руси и отражал народную насмешку над духовенством. Лихачёв и вовce полагал, что это былинный персонаж, позже «вписанный» в летописи как историческое лицо.

Черты характера

Владимир Пропп писал, что Алёша Попович помимо всех своих достоинств обладал рядом недостатков, свойственных молодости.

Самый возрастной богатырь Илья Муромец предстаёт пред читателями в образе умудрённого опытом сурового воина, побеждающего своих врагов спокойствием, решимостью, неустрашимостью и рассудительностью. Наделённый особой выдержкой Добрыня Никитич превосходит недругов культурой и богатырской силой.

В то же время Алёша Попович изображается вовсе не удальцом с большой физической силой, а этаким балагуром — гусляром, отличающимся жизнерадостностью, находчивостью, хитростью, лукавством, сметливостью, натиском, бесшабашной решительностью, насмешливостью, колкостью языка и безрассудными поступками, способными приносить вред ему и окружающим.

Первым исследователем, попытавшимся разобраться в сложном характере Алёши Поповича, был литературовед Александр Белинский, который описал его так: «Богатырь более хитрый, чем храбрый, более находчивый, чем сильный; совершенно национальный русский герой».

Исследователь древнерусской литературы Николай Павлович Дашкевич полагал, что самый молодой богатырь хоть и смел, но совсем не удал. К тому же он характеризовал его как невоздержанного в словах насмешника и пустохваста: «Хотя он богомолен, но не прочь соврать и любит нескромные речи».

Историк русской литературы Леонид Николаевич Майков видел в Алёше Поповиче скорее отрицательный персонаж, наделённый некоторыми положительными чертами. Горделиво-спесивому, увёртливому, лукавому и кичливому богатырю он вменяет подлости, из-за которых другие богатыри не всегда хотели иметь с ним дело.

Но, несмотря на букет отрицательных качеств характера, все исследователи сходятся во мнении, что Алёше Поповичу, как и его старшим товарищам присуща беззаветная любовь к Родине и готовность во имя неё жертвовать жизнью.

Предательство соратника

В былине «Неудавшаяся женитьба Алёши Поповича», богатырь предстаёт в роли негодяя, способного ради личной выгоды, совершить омерзительный поступок. Согласно сказанию Добрыня Никитич по воле князя Владимира отбыл с опасным дипломатическим поручением в орду, в то время как дома его осталась дожидаться любимая жена Настасья Микулишна. Не год, и не два ждала мужа преданная жена, а целых двенадцать лет. Но однажды пришла страшная весть, сообщавшая о смерти Добрыни Никитича. Безутешная вдова не хотела никого видеть, однако, князь Владимир принудил её выйти замуж за Алёшу Поповича. В день свадьбы, по велению провидения Добрыня Никитич возвращается домой и тогда выясняется, что ложные слухи о его гибели были распространены названным братом Алёшей Поповичем, который с помощью обмана хотел посягнуть на его супружеские права.

Существует две концовки этой былины. Первая гласит, что в результате завязавшейся драки Добрыня Никитич убивает Алёшу Поповича, а по второй молодому богатырю всё же удаётся вымолить прощение у старшего соратника и старого друга.

Наговор на девушку

В былине «Алеша и сестра Збродовичей» герой вновь проявляет себя не с лучшей стороны. Не отдавая отчёта о последствиях шутки, Алёша Попович на одном пиру, заявил сидевшим напротив братьям Збродовичам, что у него с их сестрой была внебрачная связь. Подобное заявление ожидаемо вызвало всплеск эмоций у братьев, которые тут же вступились за честь опозоренной сестры. По одной версии эта былина заканчивалась смертью Алёши Поповича от рук Збродовичей, а по другой конфликт удалось замять благодаря посреднической миссии Ильи Муромца, который пообещал, что Алёша Попович из-за своей оскорбительной шутки жениться на их сестре.

Пьянство

Былина «Илья Муромец и Сокольник» раскрывает ещё одну отрицательную грань личности Алёши Поповича, а именно его пристрастие к алкоголю. Несмотря на то, что другие богатыри постоянно ругали младшего соратника, пытаясь отучить его от этой пагубной привычки, Алёша Попович при любом удобном случае спешил опрокинуть чарку. Конкретно в данном сказании Илья Муромец велел Алёше догнать неизвестного богатыря Сокольника, а он, настигнув его, вместо того, чтобы пленить и доставить на заставу, сел с ним пить. В итоге Сокольник скрылся, а Алёша Попович явился один, да ещё и пьяный, за что заслужил порицание от Ильи Муромца: «Говорил тебе, Алеша, я, наказывал:/Ты не пей, Алеша, зелена вина,/ Ты не кушай сладких кушаньев».