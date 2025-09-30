Многие считают Остапа Бендера лишь плодом фантазии Ильфа и Петрова.

Прототипом великого комбинатора стал Осип Шор – одесский аферист с яркой биографией. Он с детства мечтал уехать в Бразилию, поэтому предпочитал светлую одежду, белую капитанскую фуражку и элегантный шарф. Чтобы избежать призыва в армию, придумал себе турецкого отца, подданных иностранных государств не брали на службу.

В 1916 году Осип поступил в технологический институт в Петрограде, но из-за гражданской войны вернулся в Одессу. Именно в дороге, без денег, началась серия его знаменитых афер. Он представлялся то художником, то пожарным инспектором, то даже шахматным гроссмейстером. Однажды, чтобы пережить зиму, женился на хозяйке лавки.

Историю Осипа Шора услышал писатель Валентин Катаев, и пересказал ее Ильфу и Петрову. Так появился Остап Бендер.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @callmedemid.