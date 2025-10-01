Сказка и реальность Ольги Остроумовой: через что пришлось пройти выдающейся актрисе

Измены и унизительное предложение. Через что прошла звезда «А зори здесь тихие» Ольга Остроумова
Ольгу Остроумову многие по праву называют выдающейся артисткой. Она сыграла десятки разноплановых ролей, прожив на сцене счастье, утрату, горе и разочарование. При этом мало кому известно, что артистка сама была на грани отчаяния, узнав о многолетних изменах любимого. Что помогло актрисе остаться собой, и как она пережила трудности — читайте в нашей статье.
Будущая звезда сцены родилась в небольшом городке Бугуруслан. Она выросла в любящей семье, а её детство было наполнено тёплыми воспоминаниями.
Жизнь маленькой Оли текла размеренно и тихо, пока однажды мама не привела её в театр. Там десятилетняя девочка замерла от восторга. Она твердо решила, что станет актрисой, с первого взгляда влюбившись в яркий и красочный мир спектаклей.
К ее удивлению, родители не стали перечить решению, поэтому после школы она сразу отправилась в Москву. Девушка из провинциального городка с легкостью прошла вступительные испытания в ГИТИС. Но они станут лишь приятным воспоминанием в череде личных драм.
Красивая сказка и суровая реальность
Ольга Остроумова дебютировала в картине «Доживем до понедельника», однако настоящий успех ей принесла Женя Остроумова из фильма «А зори здесь тихие».
Вспоминая о работе над фильмом, артистка отмечает: она не хотела изначально принимать участие в съёмках. Предыдущая роль была «слабенькой», из-за чего она даже думала на время оставить кинематограф.
Ситуацию спас Андрей Мартынов. Артист сообщил коллеге, что хотел бы сыграть в этом фильме, но конкуренция слишком высока. Тогда Остроумова решила не упускать шанс.
Параллельно с кино артистка выступала на сцене. Она сменила несколько театров, прежде чем нашла свой. Театр на Малой Бронной стал для неё вторым домом, отдушиной и глотком воздуха.
В личной жизни тоже все развивалось гладко. Брак с режиссёром Михаилом Левитиным казался счастливым. Вскоре у пары родились дочь Оля и сын Миша. Остроумова полностью погрузилась в домашние хлопоты, позволив мужу заниматься творчеством. Она искренне верила: вскоре ей удастся вернуться на сцену и стать музой для любимого.
Однако за её спиной муж давно жил другой жизнью. Прикрываясь командировками и ночными репетициями, мужчина проводил ночи с другими женщинами.
Правда открылась нескоро, постепенно, и раны каждый раз все больнее. Артистка надеялась, что ошибается, но отрицать очевидное Левитин не стал. Почти 20 лет Ольга жила в неведении и предательстве. В итоге она смогла найти в себе силы и уйти от мужа-изменника.
Трудности и испытания
Казалось, хуже быть уже не может, но судьба «подкинула» актрисе очередное испытание. В 90-е кинематограф и театр переживали непростые времена, а артистам приходилось искать другую работу, чтобы прокормить семью.
Так случилось и с Остроумовой. В какой-то момент она даже задумалась над уходом из профессии. Ольга всерьёз намеревалась устроиться продавщицей или уборщицей — куда угодно, лишь бы платили.
Неожиданно она получила унизительное по тем временам предложение — выступить на корпоративе. В иной ситуации Ольга бы отказалась, но не в этот раз. Интереса ей прибавило присутствие на вечере Валентина Гафта.
Приглашение в новую жизнь
Актёры познакомились на съёмках фильма «Гараж». Ещё тогда между Валентином и Ольгой возникла симпатия, но оба были в браке, из-за чего не позволили чувствам взять верх.
После того корпоратива Гафт проводил коллегу домой. Они много болтали, а потом артист исчез. Целых четыре месяца он не мог решить: стоит ли позволить этим отношениям ворваться в его жизнь или нет.
Его пугала 12-летняя разница в возрасте и возможная корысть Ольги. Но всё изменил совет Игоря Кваши: артист заявил, что коллега совершит огромную ошибку, если упустит «нормальную женщину» из-за неоправданных сомнений.
Вскоре Гафт и Остроумова поженились. Ольга поддерживала мужа после смерти его единственной дочери, а её дети и внуки стали для Валентина настоящей отдушиной.
Вскоре стала налаживаться и карьера. Артистка вернулась в театр.
Новый взгляд
Через несколько лет Ольга снова начала сомневаться в своей профессии. Актриса столкнулась с творческим кризисом и решила бросить театр и кино.
Но и в этот раз судьба решила всё за неё. Остроумова попала на фестиваль театра малых городов. Знаменитость была поражена любовью людей к искусству, их стремлением создавать спектакли и добавить в повседневную жизнь немного волшебства.
«Когда я первый раз увидела, как люди в крохотных городочках из ничего буквально сами шьют костюмы, сами мастерят декорации… Никаких субсидий там и в помине нет, естественно. Получают гроши, но на выходе — спектакли, которые поражают», — призналась звезда.
После этого Ольга перестала сомневаться в своем призвании, переосмыслила отношение к профессии и еще сильнее полюбила театр.
Сегодня она по-прежнему блистает на сцене. Несмотря на уход Валентина Гафта из жизни в 2020 году, Ольга не унывает. Она всю себя отдаёт театру, а когда чувствует усталость от публики — уезжает на дачу.
Там Остроумова перевоплощается в бабушку пятерых внуков, жизнерадостную, активную и весёлую, словно не было в её жизни горя и трудностей.