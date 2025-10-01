Сказка и реальность Ольги Остроумовой: через что пришлось пройти выдающейся актрисе

Ольгу Остроумову многие по праву называют выдающейся артисткой. Она сыграла десятки разноплановых ролей, прожив на сцене счастье, утрату, горе и разочарование. При этом мало кому известно, что артистка сама была на грани отчаяния, узнав о многолетних изменах любимого. Что помогло актрисе остаться собой, и как она пережила трудности — читайте в нашей статье.

Будущая звезда сцены родилась в небольшом городке Бугуруслан. Она выросла в любящей семье, а её детство было наполнено тёплыми воспоминаниями.

Жизнь маленькой Оли текла размеренно и тихо, пока однажды мама не привела её в театр. Там десятилетняя девочка замерла от восторга. Она твердо решила, что станет актрисой, с первого взгляда влюбившись в яркий и красочный мир спектаклей.

К ее удивлению, родители не стали перечить решению, поэтому после школы она сразу отправилась в Москву. Девушка из провинциального городка с легкостью прошла вступительные испытания в ГИТИС. Но они станут лишь приятным воспоминанием в череде личных драм.

Красивая сказка и суровая реальность

Ольга Остроумова дебютировала в картине «Доживем до понедельника», однако настоящий успех ей принесла Женя Остроумова из фильма «А зори здесь тихие».

Вспоминая о работе над фильмом, артистка отмечает: она не хотела изначально принимать участие в съёмках. Предыдущая роль была «слабенькой», из-за чего она даже думала на время оставить кинематограф.

Ситуацию спас Андрей Мартынов. Артист сообщил коллеге, что хотел бы сыграть в этом фильме, но конкуренция слишком высока. Тогда Остроумова решила не упускать шанс.

Параллельно с кино артистка выступала на сцене. Она сменила несколько театров, прежде чем нашла свой. Театр на Малой Бронной стал для неё вторым домом, отдушиной и глотком воздуха.

В личной жизни тоже все развивалось гладко. Брак с режиссёром Михаилом Левитиным казался счастливым. Вскоре у пары родились дочь Оля и сын Миша. Остроумова полностью погрузилась в домашние хлопоты, позволив мужу заниматься творчеством. Она искренне верила: вскоре ей удастся вернуться на сцену и стать музой для любимого.

Однако за её спиной муж давно жил другой жизнью. Прикрываясь командировками и ночными репетициями, мужчина проводил ночи с другими женщинами.

Правда открылась нескоро, постепенно, и раны каждый раз все больнее. Артистка надеялась, что ошибается, но отрицать очевидное Левитин не стал. Почти 20 лет Ольга жила в неведении и предательстве. В итоге она смогла найти в себе силы и уйти от мужа-изменника.

Трудности и испытания

Казалось, хуже быть уже не может, но судьба «подкинула» актрисе очередное испытание. В 90-е кинематограф и театр переживали непростые времена, а артистам приходилось искать другую работу, чтобы прокормить семью.

Так случилось и с Остроумовой. В какой-то момент она даже задумалась над уходом из профессии. Ольга всерьёз намеревалась устроиться продавщицей или уборщицей — куда угодно, лишь бы платили.

Неожиданно она получила унизительное по тем временам предложение — выступить на корпоративе. В иной ситуации Ольга бы отказалась, но не в этот раз. Интереса ей прибавило присутствие на вечере Валентина Гафта.

Приглашение в новую жизнь

Актёры познакомились на съёмках фильма «Гараж». Ещё тогда между Валентином и Ольгой возникла симпатия, но оба были в браке, из-за чего не позволили чувствам взять верх.

После того корпоратива Гафт проводил коллегу домой. Они много болтали, а потом артист исчез. Целых четыре месяца он не мог решить: стоит ли позволить этим отношениям ворваться в его жизнь или нет.

Его пугала 12-летняя разница в возрасте и возможная корысть Ольги. Но всё изменил совет Игоря Кваши: артист заявил, что коллега совершит огромную ошибку, если упустит «нормальную женщину» из-за неоправданных сомнений.

Вскоре Гафт и Остроумова поженились. Ольга поддерживала мужа после смерти его единственной дочери, а её дети и внуки стали для Валентина настоящей отдушиной.

Вскоре стала налаживаться и карьера. Артистка вернулась в театр.

Новый взгляд

Через несколько лет Ольга снова начала сомневаться в своей профессии. Актриса столкнулась с творческим кризисом и решила бросить театр и кино.

Но и в этот раз судьба решила всё за неё. Остроумова попала на фестиваль театра малых городов. Знаменитость была поражена любовью людей к искусству, их стремлением создавать спектакли и добавить в повседневную жизнь немного волшебства.

«Когда я первый раз увидела, как люди в крохотных городочках из ничего буквально сами шьют костюмы, сами мастерят декорации… Никаких субсидий там и в помине нет, естественно. Получают гроши, но на выходе — спектакли, которые поражают», — призналась звезда.

После этого Ольга перестала сомневаться в своем призвании, переосмыслила отношение к профессии и еще сильнее полюбила театр.

Сегодня она по-прежнему блистает на сцене. Несмотря на уход Валентина Гафта из жизни в 2020 году, Ольга не унывает. Она всю себя отдаёт театру, а когда чувствует усталость от публики — уезжает на дачу.

Там Остроумова перевоплощается в бабушку пятерых внуков, жизнерадостную, активную и весёлую, словно не было в её жизни горя и трудностей.