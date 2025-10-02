Почему в СССР Михаила Соломенцева боялись больше, чем КГБ

Активный сторонник антиалкогольной кампании 1980-х годов Михаил Соломенцев вселял настоящий страх в партийную элиту Советского Союза. Но боялись они не борца за трезвый образ жизни, а главу Комитета партийного контроля, кем Михаил Сергеевич и являлся с 1983 года.

Советский менеджер

Михаил Соломенцев появился на свет в 1913 году в одном из сёл Орловской губернии. С детства он мечтал стать моряком, но подвело здоровье – медкомиссию юноша пройти не смог. После школы Соломенцев окончил Ленинградский политехнический институт, став в годы Великой Отечественной войны востребованным специалистом в оборонной промышленности. Так он и не попал на фронт, эвакуировавшись вместе с Липецким заводом № 61 на Урал.

После войны Михаил Сергеевич возглавил Челябинский станкостроительный завод и взялся за партийную работу. В это время Соломенцев проявил себя как умелый руководитель. На него обратил внимание Никита Хрущёв, сделав первым секретарём Карагандинского обкома. Данное назначение стало своеобразной проверкой на прочность. Дело в том, что в 1959 году рабочие металлургического завода Караганды отказались выходить на работу из-за плохих условий.

Соломенцев и был призван утихомирить «бунтарей». В 1964 году Михаила Сергеевича перевели в Ростов, где также царила неспокойная обстановка после Новочеркасского расстрела.

Ответственный за облик партии

Назначение в столицу «советский менеджер» получил только в 1966 году. Спустя четыре года он стал Председателем Совета Министров РСФСР, а при Юрии Андропове возглавил Комитет партийного контроля (КПК). Ведомство должно было следить за тем, как члены партии соблюдают Устав, Программы, партийную мораль и дисциплину. Историк Леонид Млечин отмечал, что представители партийной элиты боялись КПК больше, нежели КГБ.

А вот сам Соломенцев занимаемым постом не гордился. Как-то в интервью Феликсу Медведеву, автору книги «Мои Великие старики», Михаил Сергеевич признался – на данной должности только и делал, что усмирял пьяниц, мирил повздоривших супругов и решал прочие семейные неурядицы партийных деятелей.

На заслуженный отдых глава КПК отправился в 1988 году – в возрасте 75-ти лет. Вплоть до самой смерти (чиновник скончался в 2008 году) Соломенцев сожалел о распаде СССР. Государство, переставшее существовать в начале 90-х годов, Михаил Сергеевич считал великой державу, в которой сложилась уникальная система в отношении социальной защищённости населения. Тосковал Соломенцев и по Коммунистической партии, на благо которой он трудился столько лет.