«Очень угнетает»: принц Уильям рассказал о пережитом стрессе из-за рака Миддлтон

Принц Уильям признался, что был в подавленном состоянии из-за рака Кейт Миддлтон. Его слова передает New York Post.

В феврале 2024 года у Карла III обнаружили рак. Также серьезное заболевание было выявлено у Кейт Миддлтон. Принцесса Уэльская прошла курс химиотерапии и объявила, что находится в ремиссии. По словам Уильяма, 2023 и 2024 годы стали для него «самыми тяжелыми в жизни». Он признался, что переживания за близких не сравнимы с трудностями королевских обязанностей. Все это время он был в подавленном состоянии.

«Все, что связано с семьей, меня очень угнетает. Стресс и беспокойство за родных действительно меня подавляют. Когда дело касается семьи, вот тут-то я начинаю немного нервничать, как и большинство людей, потому что это более личное, это больше про чувства и нарушение привычного образа жизни», — высказался Уильям.

По словам принца, в семье давно не было серьезных заболеваний — его бабушка и дедушка долго жили благодаря хорошей физической форме. Поэтому он не задумывался, что может столкнуться с серьезными испытаниями.

«В любой момент ты можешь внезапно осознать, что ковер могут быстро выдернуть из-под твоих ног. Возможно, вы думаете: «С нами такого не случится, у нас все будет хорошо». Я думаю, что позитивный настрой — это хорошо, нужно быть позитивным. Но когда это случается с вами, вы оказываетесь в довольно неприятной ситуации», — заявил он.

Ранее сообщалось, что принц Уильям планирует лишить титулов брата Гарри и дядю Эндрю. Подробности читайте в этой новости.