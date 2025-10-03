Как Армен Джигарханян стал символом театральной эпохи?

3 октября исполняется 90 лет со дня рождения народного артиста СССР Армена Джигарханяна. О его служении театру и создании своего творческого пространства в материале MIR24.TV.

Армен Борисович Джигарханян родился в 1935 в Ереване в семье инженера-проектировщика и сотрудницы Совета министров республики. Именно от матери мальчик унаследовал любовь к театру.

Во время Великой Отечественной войны театральные постановки спасали людей от уныния. Когда мальчик повзрослел, он отправился в Москву поступать в ГИТИС. Однако из-за сильного акцента его отправили восвояси. Посчитав, что свет клином на Москве не сошелся, 17-летний Армен вернулся на родину и устроился в «Арменфильм. Два года работал помощником оператора, а потом поступил в Ереванский художественно-театральный институт.

Со второго курса был задействован в спектаклях Ереванского русского драматического театра имени К. С. Станиславского. Он дебютировал в спектакле по пьесе Виктора Гусева «Иван Рыбаков. Его приняли в труппу. Так прошли десять лет в родном городе, за которые он успел сыграть во многих постановках.

Размеренное течение жизни изменило знакомство с Ольгой Яковлевой. Именно она, актриса театра «Ленком, представила ереванского коллегу своему худруку Анатолию Эфросу. Тот пригласил Джигарханяна в свой театр, однако сам скоро оттуда ушел.

Два года службы в «Ленкоме, где среди постановок были «Мольер, «Дым отечества, «Снимается кино, параллельно скитание по родным и общежитиям и вдруг поступает приглашение из Театра имени Маяковского. В спектакль Марка Захарова «Разгром по роману Александра Фадеева требовался исполнитель на роль Левинсона. Джигарханян показал весь свой талант и остался в дружески настроенном театре почти на 30 лет. Руководство не забыло и о бытовой стороне жизни своего иногороднего актера и выхлопотало ему квартиру.

В столичных театральных кругах стремились попасть на его Стенли Ковальского в «Трамвае «Желание, Сократа в «Беседах с Сократом, Нерона в «Театре времен Нерона и Сенеки, Хлудова в «Беге и Большого Па в «Кошке на раскаленной крыше. Среди партнерш по сцене были Наталья Гундарева и Татьяна Доронина, с которыми он особенно любил работать.

В 1988 уже в звании народного артиста СССР Армен Джигарханян начал вести мастерскую для студентов-актеров. И в марте 1996 собрал своих выпускников в новом пространстве Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна, который сначала назывался просто «Театр «Д.

Сначала коллектив ютился в помещении на Кооперативной улице, где в зале было всего 96 мест. Здесь руководитель играл в своем моноспектакле «Последняя лента Крэппа по Сэмюэлю Беккету. Состоялись премьеры «Двенадцатая ночь, или Как хотите Вильяма Шекспира, «Казакин, или Камзол от Маскариля Жана Батиста Мольера, «Моцарт и Сальери Александра Сергеевича Пушкина и другие. Целью были именно постановки мировой классики, что представляет особую творческую задачу для любого театра.

В ноябре 2002 театр переселился в здание бывшего кинотеатра «Прогресс на Ломоносовском проспекте, недалеко от цирка. Здесь зал мог вместить уже 500 зрителей.

«Ленком снова пригласил Армена Джигарханяна в спектакль Марка Захарова «Город миллионеров в тандеме с Инной Чуриковой.

В 2003 году Армен Джигарханян с Ириной Купченко играли в постановке Владимира Ячменева «История любви по пьесе Альберта Гурнея «Любовные письма.

Театральная труппа много ездила на гастроли по разных городам России.

Армена Джигарханяна, актера, сыгравшего множество ролей в театре и кино, не стало 14 ноября 2020 года.

В 2021 году его театральное детище поглотил Московский академический театр сатиры. С тех пор название звучит как Прогресс сцена А. Джигарханяна Театра сатиры.

Еще в январе 2024 в СМИ появились сообщения о капитальном ремонте здания Прогресс сцены. Сейчас на сайте Театра сатиры вместо афиш сообщение о ремонте. Комментариев ситуации пресс-служба театра не предоставила. Если верить открытым источникам, сроки ремонта с ноября 2025 года по январь 2027 года.