Хулутун: чем праправнучка Чингисхана поражала современников

Хутулун, дочь Хайду, одного из внуков Чингисхана, стала уникальной исторической фигурой своего времени. Родившись около 1260 года, она росла в окружении более двадцати братьев, что, безусловно, сформировало ее характер и взгляды на жизнь. В отличие от традиционного женского воспитания того времени, Хутулун с ранних лет осваивала военное искусство, верховую езду и владение оружием. Она не уступала мужчинам, а многих и превосходила в силе, ловкости и стратегическом мышлении.

Дочь военачальника

Хайду, отец Хутулун, был могущественным правителем, который управлял обширными территориями Центральной Азии. Он не просто по-отцовски любил дочь, но и считал ее помощницей и союзницей. Хутулун сопровождала отца в военных походах, где проявляла себя как храбрая и умелая воительница. Ее способности поражали даже самых опытных военачальников. Она не боялась вступать в бой и часто становилась ключевой фигурой в сражениях. Это было необычно для женщин той эпохи, ведь их роль традиционно ограничивалась домашними делами и воспитанием детей.

Необычное условие

Когда пришло время подумать о замужестве, Хутулун поставила перед потенциальными женихами необычное условие: она выйдет замуж только за того, кто сможет победить ее в рукопашной схватке. Это было смелое и дерзкое заявление по тем временам. Более того, проигравший должен был отдать ей 100 лошадей. Несмотря на сложность задачи, множество мужчин стремились завоевать сердце Хутулун. Однако ни один из них не смог одолеть ее. Она легко побеждала каждого соперника, пополняя свои стада. Со временем Хутулун собрала более 10 тысяч коней, что сделало ее одной из самых богатых женщин своего времени.

Среди множества женихов был один, который особенно выделялся: он был не только богатым, но и красивым, что делало его завидным претендентом на роль мужа. Этот мужчина предложил Хутулун тысячу лошадей в качестве выкупа за возможность жениться на ней. Однако дочь Хайду отказалась, несмотря на щедрое предложение.

Семейная жизнь

В конце концов, Хутулун все же вышла замуж. Ее избранником стал Абтакул, главный сотник в армии ее отца. Историки до сих пор спорят о том, кто инициировал этот брак. Согласно одной версии, отец Хутулун настоял на этом союзе, чтобы укрепить свои политические позиции. Другая версия утверждает, что Хутулун сама выбрала Абтакула, видя в нем достойного партнера. Как бы то ни было, ее замужество не изменило ее характера. Она продолжала оставаться сильной и независимой, активно участвуя в жизни государства.

Широкая известность

Неудивительно, что Хутулун произвела неизгладимое впечатление на Марко Поло, знаменитого итальянского путешественника, который посетил Монгольскую империю. Он описывал ее как женщину необычайной красоты, высокого роста и невероятной физической силы. Ее репутация распространилась далеко за пределы родных земель.