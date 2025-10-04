Что хорошего сделал Леонид Брежнев для советских людей

Для одних — «золотой век» СССР, для других — время застоя. Эпоха Леонида Брежнева остается одним из самых противоречивых периодов в советской истории. Что на самом деле получил рядовой гражданин за 18 лет правления «дорогого Леонида Ильича»?

Профицит и дефицит

К 1980 году СССР стал промышленным гигантом — вторым в мире после США. Мы производили больше всех в мире цемента, а тракторы экспортировали в 40 стран. Но за внушительными цифрами скрывалась иная реальность — перманентный дефицит.

Помните этот особый азарт «охоты» за колбасой «в столицу» или за «Паутинкой» к праздничному столу? Дефицит создал особую психологию — ценность вещи измерялась не ценой, а возможностью ее «достать». Блат и связи стали настоящей валютой эпохи.

Своя квартира

В брежневские годы реальные доходы советских граждан выросли более чем в полтора раза. «Отдыхающее» советское общество наслаждалось спокойной жизнью, обретая любовь к комфортному быту.

Население в эти годы увеличилось на 12 миллионов человек.

Эпопея стояния в очереди на бесплатное жилье для 162 миллионов человек завершилась успешно, а при квартплате, которая не превышала 3% от совокупного дохода семьи, жить становилось радостней, жить становилось веселей. Кстати, сказать «спасибо» можно и во время очередной поездки на шашлычки на родные 6 соток – возможно, их родители получили как раз в брежневские годы.

Своя машина

В 1970 году на Волжском автомобильном заводе начали выпускать автомобиль «Жигули». К концу следующего года завод выпускал по 735 автомобилей ежедневно. ВАЗ-2101, прозванный в народе «копейкой», вполне реально было «достать» через «шустрых» знакомых (впрочем, как и многие другие вещи) или купить, встав в очередь.

Ждать машину можно было годы или даже десятилетия, но зато каким событием становилась покупка долгожданной «ласточки»! Конечно, на автомобиль надо было еще накопить, но сделать это было реально, если потуже затянуть пояса. По крайней мере, собственный автомобиль перестал быть роскошью и утратил статус «несбыточной мечты».

ПРО

26 мая 1972 года Брежнев и Никсон подписали договор по ПРО, который ограничил возможности двух держав в области создания противоракетной обороны и практически исключил возможность безнаказанного нанесения ядерного удара. После многих лет бесконечных стрессов в ожидании очередного военного конфликта наступило относительно мирное время.

Льготное время

Пятидневной рабочей неделей и двумя выходными многие из нас также обязаны брежневской эпохе. В это время появился и гарантированный оплачиваемый трехнедельный отпуск, который, к слову, в США отсутствует до сих пор. Если добавить к этому бесплатные или льготные путевки в санатории и детские лагеря, отсутствие безработицы, бесплатные высшее образование и здравоохранение, и все это на фоне относительной стабильности, то жизнь в Стране Советов представляется почти сказочной.

Олимпиада

Олимпийские игры 1980 года, проведенные в столице, запомнились всем и надолго. Советские спортсмены завоевали рекордное число медалей – 197, в том числе 80 золотых. Правда, справедливости ради стоит заметить, что расклад мог бы быть иным, если бы игры не бойкотировали США и ряд их союзников. Но стоит ли отрицать, что организовано мероприятие было на высшем уровне. Это лишний раз доказало: русский человек может сделать «праздник жизни» зачастую вопреки.

Творческий бум

«Бархатные репрессии» - именно так называли борьбу с инакомыслием, которую осуществляло брежневское правительство. Когда в 1968 году академик Сахаров высказался о «постепенном сближении капитализма и социализма», его всего лишь отстранили от работы. Страшно представить, что ожидало бы ученого в сталинское время. Пожалуй, именно в брежневское время страх почти окончательно покинул сердца советских граждан. Многие, конечно, испытывали отвращение к бесконечным «ленинианам» и официальной пропаганде, зато как обогатилась народная среда анекдотами, за которые уже не боялись получить реальный срок.

В период застоя были написаны лучшие книги Шукшина, Распутина, Айтматова, Астафьева, братьев Стругацких. А еще эпоха Брежнева подарила нам великолепные фильмы Гайдая, Рязанова, Данелия, Тарковского: «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» и «Неуловимые мстители», «Кавказская пленница» и «Берегись автомобиля», «Служили два товарища» и «Белое солнце пустыни», «Джентльмены удачи» и «Семнадцать мгновений весны», «Тот самый Мюнхгаузен» и «Мимино». Наконец, фильм, без которого просто немыслим русский Новый год, - «Ирония судьбы, или С легким паром!».