Кто придумал матрешку и как сложилась судьба ее создателя

4 октября 1859 года родился Сергей Малютин, живописец, график, книжный иллюстратор и театральный художник. И, как принято считать, это именно он расписал первую русскую матрешку. Подробнее об этом — в материале «Вечерней Москвы».

Это случилось в самом центре Москвы, в Леонтьевском переулке, где в конце XIX века располагался книжный магазин «Детское воспитание». Там же продавали игрушки в русском стиле, которые делали в мастерской при магазине. Хозяевами были Мамонтовы — Анатолий, брат знаменитого промышленника и мецената Саввы Мамонтова, и его деятельная супруга Мария, мать их шестерых детей.

Происхождение самой первой Матрены, деревянной круглолицей простушки, держащей в руках черного петуха, окутано туманом. По законам Российской империи, она была незаконнорожденной — отец-то неизвестен, хотя кандидаты имеются. Большинство авторов утверждают, что многосоставную куклу придумал известный живописец, график и архитектор Сергей Малютин, много и плодотворно сотрудничавший с Мамонтовыми. Именно по его эскизу выточил матрешку токарь-игрушечник Василий Звездочкин.

Есть и другая версия. «Отцом» нашей Матрены был сам Звездочкин. Спустя много лет он вспоминал, как увидел «подходящую чурку» и «выточил фигурку, которая имела смехотворный вид, напоминала как будто монашенку». Она была «глухая», то есть не раскрывалась. Посоветовавшись с другими мастерами, Василий «выточил ее иначе». Мамонтов одобрил работу и отправил ее расписывать неким художникам на Арбате. Только непонятно, зачем было привлекать к работе посторонних, если с мастерской на постоянной основе сотрудничали лучшие художники своего времени, родоначальники неорусского стиля, охотно делавшие эскизы для кустарного производства? И точно ли «выточенная иначе» фигурка — та самая матрешка?

Но вот Звездочкин говорит прямо:

«В 1900 году изобретаю трех- и шестиместную матрешку и посылаю на выставку в Париж».

Звучит победительно, но не слишком убедительно. 23-летний крестьянский сын, окончивший три класса церковно-приходской школы, лишь за год до того перебравшийся в Москву, отправляет свои деревянные художества прямиком на Всемирную выставку! И еще: в большой матрешке, отмеченной там бронзовой медалью, помещалось семь маленьких. У Звездочкина, с его же слов, их было меньше. Аберрация памяти?

Вернемся к Сергею Малютину. Есть легенда о его авторстве, не имеющая документального подтверждения. Ни рисунка, ни эскиза матрешки за его подписью не сохранилось. Но есть логика творчества Малютина. Посмотрите на его работы того времени: иллюстрации к пушкинским и русским народным сказкам, эскизы декораций к операм «Садко», «Илья Муромец» и «Кащей Бессмертный», архитектурные проекты в Талашкине — смоленском имении княгини Тенишевой, меценатки, влюбленной в русскую старину. Везде сказка, лубок, возрождение национальных традиций на новом витке развития искусства. Известны и предметы бытового обихода, выполненные по эскизам Малютина. Эскиз матрешки смотрелся бы в этом ряду вполне органично. Искусствоведы говорят о сходстве манеры письма. Да, мы ступаем на зыбкую почву предположений. Но возьмем старых мастеров: не все подписывали свои картины, и все же изучение живописной манеры, стиля, использованных красок порой считается достаточным для атрибуции.

Кстати, та же история с храмом Святого Духа в Талашкине, построенном по проекту Малютина (пусть и скорректированным). На фасадах керамическая плитка, в окнах цветные стекла. Не храм — дивная сказка! Ну кто еще, кроме Малютина, который по приглашению Тенишевой на три с лишним года переехал в Талашкино с женой и четырьмя детьми и который спроектировал все тамошние постройки в неорусском стиле, мог ее придумать? Так ведь тоже не было доказательств его авторства, кому только проект не приписывали! К счастью, его эскизы нашлись.

А ведь этот столь разносторонне одаренный человек мог и не стать художником. Скромный конторский служащий, окончивший лишь бухгалтерские курсы, Малютин попал на выставку передвижников в Воронеже. И сразу понял: вот оно, то самое, чему следует посвятить жизнь! Бросил все и уехал в Москву — город, где родился и почти сразу осиротел.

В Москве он выучился — и отблагодарил ее чудесным домом Перцовой на Пречистенской набережной. Помимо фасадов с майоликой Малютин разрабатывал и художественное оформление интерьера. Дом был задуман как доходный для художников и артистов, и в числе первых жильцов в него въехал сам Сергей Васильевич с семьей. В подвальном помещении хранились его картины. Весной 1908 года случился московский потоп: уровень реки поднялся на девять метров, ледяная вода хлынула на улицы. Жена художника, спасая картины, простудилась и через несколько месяцев умерла.

Сегодня дети в матрешки играют мало. Но эта игрушка стала одним из главных национальных сувениров. В 1960-е годы одна лишь фабрика в Загорске ежегодно производила сотни тысяч кукол. Матрешки продавались в «Березках», в гостиницах, где жили интуристы, отправлялись на экспорт. Токарь Звездочкин, учивший молодежь токарному ремеслу, немного не дожил до триумфа: в 1956 году не услышал поезда и погиб под колесами. А художник Малютин после революции ушел в портретную живопись. Портрет писателя Фурманова стал советской классикой. На склоне лет Малютин вернулся к реализму, когда-то так поразившему его на выставке передвижников. Но в истории отечественного искусства остались его яркие и новаторские вещи в русском стиле.

