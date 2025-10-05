Илья Медков: что случилось с самым молодым российским олигархом

В хаосе ранних 1990-х Россия стала полем для невероятных авантюр. Одной из самых ярких и трагических фигур той эпохи был Илья Медков — в 23 года он стал одним из первых советских миллионеров, а в 26 — был застрелен у дверей собственного Mercedes. Его карьера длилась всего несколько лет, но по накалу страстей могла бы соперничать с голливудским блокбастером.

Из студентов в бизнесмены

Медков родился в 1967 году в московской семье врача. Его путь в бизнес начался с череды академических неудач: он был отчислен за неуспеваемость сначала из химико-технологического института, затем — с журфака МГУ. Однако именно в университетской среде он нашел свои главные активы — связи и предпринимательскую жилку.

Начав карьеру с должности водителя у первого советского миллионера Артема Тарасова, Медков быстро понял правила новой эпохи. Уже к 1990 году он вместе с банкиром Аркадием Ангелевичем создал кооператив «Прагма», занимавшийся ввозом и продажей компьютерной техники из США и Японии, что позволило Илье через полгода сколотить целое состояние.

Резвый старт

Тогда же юный миллионер задумался о том, что пора учреждать собственный банк, который позволит легализовать многие торгово-финансовые операции. Так появился «Прагма-банк», занимавшийся большей частью сбытом сырьевой продукции госкомпаний. Бизнес шел настолько успешно, что уже к началу полномасштабной приватизации почти 10% от суммарного годового объема сырьевых поставок в стране находились под контролем Медкова.

После августовского путча Медков каким-то особым чутьем уловил, что ему могут пригодиться партаппаратчики. Так в его команде появилось несколько десятков в прошлом высокопоставленных чиновников, работавших в различных секторах советской промышленности. Предприниматель умело использовал их связи и авторитет для заключения выгодных и очень прибыльных сделок с крупнейшими предприятиями страны.

Артем Тарасов в своих воспоминаниях отмечал, что Илья мог ловко выстраивать свой бизнес «на грани фола», что помогло ему быстро заработать свой первый миллион, а затем как по накатанной открывать банки, торговые дома, экспортные фирмы, нефтяные компании, агентства массмедиа, а также промышленные гиганты. Все это было уже в 1992 году, когда Чубайс и другие знаковые личности 90-х только думали о приватизации.

Афера

Сильным ходом молодого бизнесмена стала покупка информационного агентства ИТАР ТАСС.

«Они все у меня на зарплате сидят, и я теперь могу сообщать миру любую информацию», – хвастался Медков Тарасову.

Илья изложил своему старшему коллеге идею вброса в мировое информационное поле заведомо ложных новостей с целью воздействия на рынки и извлечения легкой прибыли.

Одной из мыслей было сообщить какую-нибудь «сенсационную» информацию, когда в Москве глубокая ночь, а в Нью-Йорке раннее утро. По замыслу Медкова, такая новость будет опровергнута не ранее чем через 6-8 часов, когда в Москве начнется рабочий день, а тем временем биржи Америки будут реагировать удешевлением котировок акций, которые можно будет скупать по значительно более низкой цене. Одним из таких вбросов могла быть новость о смерти Ельцина и переходе власти снова в руки компартии, размышлял Медков.

Несмотря на то, что Тарасов был против подобного рода действий, Медков все-таки воплотил в жизнь свою идею. В один прекрасный день СМИ сообщили об утечке радиоактивных веществ на Ленинградской АЭС. Мир, еще помнивший страшную Чернобыльскую аварию, отреагировал незамедлительно. И, пока российские информационные агентства готовили опровержение, предприимчивый делец сумел по дешевке скупить ценные бумаги финских, шведских и норвежских предприятий.

Медков все чаще играл с огнем и все больше переходил грань дозволенного. Например, в конце 1992 года бизнесмен при помощи фирмы «Мелисса» и фальшивых мемориальных ордеров увел из Центробанка РФ около 10 млрд рублей.

Пристрастился он и к популярным в то время аферам с фальшивыми чеченскими авизо – поддельными платежными документами, наносившими серьезный ущерб экономике России. Илье до поры до времени все сходило с рук: в тот период в стране отсутствовали такого рода прецеденты, как и прочная уголовно-правовая база, предусматривающая ответственность за подобные аферы.

Тем не менее летом 1993 года Илье Медкову было предъявлено обвинение в «отмывании денег», и по решению ГУВД Москвы на его счетах арестовали 4 млрд рублей. Медков, разумеется, не признал законность таких действий и обжаловал в суде конфискацию средств. Суд неожиданно для многих встал на сторону бизнесмена и постановил удовлетворить иск к Центробанку на сумму 3,7 млрд рублей. Тарасов тогда предупредил Медкова, что отныне его жизнь под угрозой – власти ему такого нахальства не простят.

Расплата

В 1993 году Медков был на пике своей предпринимательской карьеры. Он в свои 26 лет был одним из самых влиятельных и богатейших людей России. По некоторым сведениям, его состояние достигало 600 миллионов американских долларов. Илья не только участвовал в аферах, но и пытался создавать себе благоприятный имидж бизнесмена-мецената. В этот время он выступал в качестве спонсора ряда московских арт-галерей, а также ведущего поручителя выставок русского искусства во Франкфурте и Париже.

Надежные источники в силовых структурах предупредили Илью, что на 18 сентября 1993 года назначен его арест. Недолго думая, бизнесмен приобрел билет в Париж с вечерним вылетом 16 сентября. Однако что-то помешало Медкову покинуть страну в тот день. По каким-то причинам до полуночи он просидел в своем офисе. Но едва Илья показался на улице как споткнулся о ступеньки и распластался буквально перед открытой дверью своего бронированного мерседеса. Его сразила пуля снайпера.

Илью срочно доставили в реанимацию Боткинской больницы, где он, не приходя в сознание, скончался ближе к полудню 17 сентября. Судмедэкспертиза показала, что всего в Медкова в течение 10 секунд было выпущено три пули: две из них попали в печень и живот, третья – в голову. Шансов выжить у пациента не было никаких. Как установило следствие, киллер стрелял из вентиляционного окошка с пятого этажа дома, расположенного напротив входа в офис бизнесмена. Стрелок бросил винтовку там же на лестничной площадке и незамеченным покинул здание.

До настоящего времени дело об убийстве Ильи Медкова так и остается нераскрытым. И вряд ли кто-то сможет пролит свет на эту историю. Сегодня мало кто вспоминает имя Ильи Медкова, которое давно заслонили другие акулы бизнеса лихих девяностых.