Разбитая мечта: история чемпионки, которая потеряла все

В начале 2000-х годов мир спортивной гимнастики замер в ожидании новой звезды. Молодая спортсменка из Нидерландов громила соперниц на международных турнирах и казалась неудержимой. Её уже сравнивали с величайшими гимнастками планеты. Но то, что случилось дальше, не укладывается ни в какие рамки приличия. Сегодня этой женщине почти 40 лет. За её спиной – судебные разбирательства с собственной семьей, жизнь в машине, криминал и годы работы в индустрии, о которой не принято говорить вслух. Как спортсменка мирового уровня докатилась до такого? И кто в этом виноват? Рассказываем в статье.

Девочка, которая соперничала с Хоркиной

Верона ван де Лер впервые заявила о себе в 14 лет, когда выиграла национальное первенство Нидерландов. Но это было только начало. Настоящий прорыв случился на чемпионате Европы 2002 года, где юная голландка устроила настоящую сенсацию.

Представьте себе картину: на помосте выступает непобедимая Светлана Хоркина – легенда мирового спорта, многократная чемпионка. И рядом с ней – практически никому не известная девушка из Нидерландов. По итогам турнира Верона увезла домой пять медалей, в то время как знаменитая россиянка – только четыре.

Правда, абсолютным чемпионом Европы всё-таки стала Хоркина. Но разрыв был микроскопическим – всего 0,05 балла! Такой результат для 18-летней спортсменки выглядел фантастически.

Осенью того же года последовало серебро чемпионата мира в вольных упражнениях. На родине Верону признали лучшей спортсменкой года. Казалось, впереди – триумф на Олимпиаде в Афинах, золотые медали, слава и деньги. Но впереди была совсем другая история.

Когда мечта разбивается

До Олимпийских игр 2004 года Верона так и не добралась. Травма выбила её из обоймы именно тогда, когда она должна была показать свой звёздный час. На турнире в Греции она подвернула колено, левая лодыжка деформировалась. Следующие четыре года после операции превратились в мучительную попытку вернуться на прежний уровень. В 2008-м она снова стала чемпионкой Нидерландов, но былого блеска уже не было. Карьера закончилась.

А дальше началось самое страшное. Оказалось, что все деньги, заработанные дочерью за годы выступлений, бесследно исчезли. Родители распорядились ими по собственному усмотрению.

Позже в своей книге ван де Лер призналась, что оказалась всего лишь «продуктом» — инструментом в руках федерации, родителей и спонсоров. Первые сомнения у неё возникли лишь после того, как отец проиграл пять тысяч евро в Лас-Вегасе. В последний год спортивной карьеры она обратилась к родителям с вопросом о заработанных ею деньгах, но так и не получила от них чёткого ответа.

25-летняя девушка, ещё вчера бывшая звездой национального масштаба, осталась без гроша. Она подала в суд на собственного отца. Ответ семьи был предсказуем – Верону выгнали из дома. Начался настоящий кошмар.

Жизнь на парковке

Бывшая чемпионка оказалась без крыши над головой. Ночи она проводила в машине бойфренда, воровала продукты в супермаркетах и дрожала от холода на пустынных парковках. За господдержкой не обратилась — боялась, что правда о её падении станет достоянием общественности.

Верона вспоминает: тяжелее всего пришлось зимой, когда каждый вечер они с парнем не были уверены, удастся ли им дожить до утра. Раньше она считала, что знает, что такое голод — ведь в детстве её заставляли сидеть на жёстких диетах, чтобы не набрать вес. Но настоящий, по-настоящему мучительный голод оказался совсем другим — гораздо более жестоким и унижающим.

Представьте: ещё недавно эта женщина выступала перед тысячами зрителей, её фотографии печатали в газетах, ей аплодировали на родине. А теперь она не знает, где достать еду на завтра.

От безысходности Верона решилась на отчаянный шаг. Однажды она увидела пару в припаркованной машине в самый интимный момент. Идея показалась простой – потребовать денег за молчание. Тысяча евро решила бы многие проблемы. Но план провалился катастрофически.

Люди написали заявление в полицию. При обыске в автомобиле нашли оружие, а на компьютере – запрещённый контент. Адвокат пытался доказать, что компьютером пользовались разные люди, но суд был неумолим. Приговор – 72 дня тюрьмы за вымогательство.

Выбор без выбора

После освобождения Верона оказалась в полном тупике. Ей было 25 лет, семьи больше не существовало, спортивная карьера давно закончилась, в резюме – судимость. Кто возьмёт на работу бывшую заключённую без образования и опыта?

И тогда она приняла решение, которое шокировало всех, кто когда-либо болел за неё на соревнованиях. Верона ван де Лер ушла в индустрию для взрослых.

Началось всё с работы вебкам-моделью. Потом появился собственный эротический сайт. Верона продавала фотографии, видео, личные вещи – нижнее бельё, обувь, даже гимнастические костюмы. Для кого-то это звучит дико, но денег стало больше, чем во времена спортивной славы.

Бывшая спортсменка объясняет свой выбор тем, что быть гимнасткой – это тоже своего рода эксгибиционизм. Каждый день приходилось широко расставлять ноги на публике и сталкиваться с сексуальными домогательствами.

В этой индустрии Верона проработала восемь лет – до 2019 года. Работала либо одна, либо со своим парнем. Она установила свои правила и никогда не делала того, чего не хотела.

© Все это многообразие медалей и кубков не принесло Вероне ничего, кроме разочарования в спорте, в родных и в самой себе

Жизнь после

В 2020 году ван де Лер написала книгу «Просто Верона», где подробно рассказала свою историю. Книга стала откровением для многих. Оказалось, что за блестящими выступлениями спортсменов часто скрывается совсем другая реальность.

Верона признаётся, что это, конечно, не то, чем она мечтала заниматься в юности. Но ей всё равно. Когда она занялась этим, у неё не было ни семьи, ни друзей. Это был только её выбор. И она сразу установила свои правила. Теперь она может сказать, что у неё позади восемь хороших лет.

Сегодня она консультирует молодых спортсменок по вопросам насилия и домогательств в спорте. Её история стала предупреждением для тех, кто думает, что спортивная слава – это билет в безоблачное будущее.

«Если бы те, кто критикует меня за эротические съёмки, знали, как на самом деле обстоят дела в мире спорта, они не были бы столь категоричны», – отмечает ван де Лер.

Верона ван де Лер нашла в себе силы рассказать правду. Её история – это не просто скандальная биография бывшей чемпионки. Это зеркало, в котором отражается изнанка большого спорта. И то, что мы там видим, совсем не похоже на красивую картинку с соревнований.

Сейчас Вероне 39 лет. Позади – взлёты и падения, слава и позор, богатство и нищета. Но главное – она выжила. И теперь пытается помочь тем, кто может пройти через тот же ад. Потому что в мире профессионального спорта таких историй намного больше, чем мы думаем. Просто о них не принято говорить вслух.