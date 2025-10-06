Иван Кашинский: как первый русский воздухоплаватель совершил полет над Москвой

6 октября 1805 года штаб-лекарь Лефортовского госпиталя Иван Кашинский стал первым русским воздухоплавателем, совершив полет над Москвой на аэростате. Как пишут историки, до этого полета в российское небо успешно поднимались лишь иностранцы. По свидетельствам специалистов, аэростат Кашинского был ничуть не хуже иностранных моделей и не отставал от них технически.

Причем "шар" и парашют Иван Кашинский изготовил сам и на собственные деньги. Вообще Иван Григорьевич Кашинский (Кащинський) был доктором медицины, гоф-медиком, корреспондентом Санкт-Петербургской медико-хирургической академии.

Что известно о нем? Из семьи священника. Окончил Санкт-Петербургское медико-хирургическое училище при Генеральном сухопутном госпитале. Военный врач. Участвовал в войне против Наполеона, получил чин надворного советника. За научные работы и проведения операций на поле боя получил звание доктора медицины и хирургии. Его труд "Краткая медико-хирургическая материя медика, или Наука о лекарствах, кои обыкновенно употребляются для врачевания внутренних и наружных болезней человеческого тела, выбранные из лучших писателей врачебного веществословия", изданный Санкт-Петербургской Академией Наук, считался одним из лучших учебников по медицине того времени.

Но, как говорят, талантливый человек талантлив во всем. Воздухоплавание было его увлечением, и даже больше. Крайне мало сведений, когда Кашинский увлекся воздухоплаванием. Некоторые источники сообщают, что он строил сначала небольшие шары, постепенно увеличивая их размеры. Шар, способный поднять человека в воздух, пишут историки, был сделан из гродетура - тяжелой шелковой материи, изготовлявшейся во французском Туре.

О своем историческом полете штаб-лекарь Кашинский заранее сообщил москвичам , выпустив "особливую афишку", в которой сообщалось, что он "…поднявшись в 5 часов по полудни на весьма великую высоту на воздух, если только будет благоприятствовать погода, сделает опыт с парашютом, и по отделении оного от шара, поднимется еще гораздо выше для испытания атмосферы".

В "Московских ведомостях" было напечатано объявление, в котором сообщалось, что воздушный шар "поднимется на высоту"… "с военным кораблем в уменьшенном масштабе". После подъема на высоту 200 сажен "на корабле последуют 12 пушечных выстрелов, а при последних из оных корабль при помощи своих парусов и парашюта опустится опять на тот же пруд, с которого он полетел, и после того будет плавать по воде, представляя собой военный корабль на морской баталии, производящий огонь изо всех своих отверстий".

Аэростат Кашинского при большом стечении публики с берега пруда в Нескучном саду поднялся в воздух. По информации из открытых источников, шар пролетел над Нескучным садом и благополучно приземлился. На этом Кашинский прекратил полеты за отсутствием денег.