Лже-Анастасия: самозванка, выдававшая себя за княжну Романову

Наследница Николая II стала героиней одной из самых живучих легенд XX века. Слухи о ее чудесном спасении от расстрела 1918 года породили появление десятка самозванок, утверждавших, что они — выжившая княжна. «‎Рамблер» расскажет историю самой известной из них.

Анастасия Николаевна Романова, младшая из четырех дочерей последнего российского императора Николая II и императрицы Александры Федоровны, родилась 18 июня (30 июня) 1901 года. В семье ее считали озорной, живой девчушкой, с острым чувством юмора. Она любила розыгрыши, фотографию и собак, отлично владела английским и, несмотря на свой юный возраст, охотно помогала в госпиталях во время войны.

В отличие от старших сестер — Ольги и Татьяны — Анастасия была в значительно меньшей степени «придворной леди», больше — подростком с непоседливым характером и удивительной способностью заражать окружающих смехом. Возможно, именно этот образ чистоты и доброты сделает ее идеальной героиней для легенды о чудесном спасении.

Расстрел и первые слухи о спасении

В ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге Николай II, Александра, их пятеро детей и несколько слуг были расстреляны по приказу уральского Совета. Тела вывезли, попытались скрыть, частично сожгли и закопали в тайных захоронениях. Почти сразу же поползли слухи, что некоторые дети успели выжить. Отсутствие открытых могил, революционный хаос, недостаток информации — все это создало почву для фантазий. Уже в начале 1920-х Европа стала обрастать историями о «спасенной великой княжне».

Лже-Анастасия

Самая известная претендентка на имя Анастасии — женщина, вошедшая в историю как Анна Андерсон. В 1920 году ее спасли после попытки самоубийства в Берлине. Она отказалась назвать свое имя и была помещена в психиатрическую клинику Dalldorf как «фрейлейн неизвестная». В медицинских записях указывалось, что у нее были многочисленные шрамы на теле и голове, следы травм и повреждений кожи. Врачи также диагностировали у нее черепно-мозговую травму.

Позже Андерсон внезапно заявила, что она спасшаяся княжна Романова. Вокруг этого «признания‎» тут же образовался круг сторонников: некоторые бывшие придворные видели внешнее сходство между Анной и Анастасией. Другие — столь же уверенно отвергали идею о том, что Андерсон может быть выжившей Романовой.

В течение десятилетий в Германии проходили судебные слушания, где Андерсон пыталась доказать свое «царское происхождение». Судебные комиссии и исторические эксперты признали ее заявления необоснованными, а доказательства — недостаточными.

Переломным моментом стал 1991 год, когда под Екатеринбургом обнаружили останки девяти человек. Судебно-медицинские исследования и анализ ДНК показали: это Николай II, Александра, три их дочери и несколько слуг. Но в могиле не хватало двоих — цесаревича Алексея и одной из великих княжон (долгое время спорили, Марии или Анастасии). Это «окно неопределенности» еще на несколько лет оставило пространство для сомнений.

Разоблачение самозванки

После смерти женщины в 1984 году исследование ее тканей с помощью ДНК окончательно подтвердило: митохондриальная ДНК Анны Андерсон не совпадает с ДНК потомков Романовых. Было установлено, что Анна Андерсон на самом деле была Франциской Шанцковской, польской фабричной рабочей, пострадавшей при взрыве гранаты на оружейном заводе между 1910 и 1916 годами. Этот инцидент привел к повреждению черепа, после чего поведение Шанцковской стало непредсказуемым, а память — нестабильной. Историки предполагают, что именно эта травма могла вызвать у нее частичную амнезию и бредовую идею о принадлежности к царской семье.

В 2007 году недалеко от первого погребения нашли еще одно — с костными фрагментами подростка-мальчика и молодой девушки. Дополнительные исследования ДНК подтвердили: это Алексей и одна из сестер (на тот момент уже было известно, что в первой могиле покоилась Анастасия). Таким образом совокупность результатов из независимых лабораторий закрыла «брешь» — семья была похоронена целиком.

