Ломоносов: почему это не настоящая фамилия великого русского ученого

Выдающийся русский гений Михаил Васильевич Ломоносов удивляет не только своими многочисленными талантами, но и достаточно необычной фамилией. Как оказалось, ее история полна загадок, домыслов и интересных фактов, которые и сегодня вызывают споры среди историков. Откуда же, на самом деле, берет свое начало эта фамилия и что она может рассказать нам о предках великого ученого.

Прозвища как основа

В русском языке прозвища издавна играли важную роль в идентификации человека. Они могли отражать внешние черты, особенности характера, профессию или географическое происхождение человека. В случае фамилии Ломоносов, на первый взгляд, может показаться, что она связана с человеком буйного нрава или склонного к разрушению — слово "ломать" ассоциируется с грубой силой. Однако реальная история фамилии гораздо сложнее и интереснее.

Род Ломоносовых

Истоки рода Ломоносовых, как и многих других семейных линий на Русском Севере, теряются в глубине веков. По данным исследования Владимира Бровко, изложенного в книге “Подлинная история жизни и смерти Михаила Ломоносова”, фамилия Ломоносов была "новой", то есть возникшей относительно недавно. Бровко отмечает, что родоначальник рода Ломоносовых, Артемий, жил в XVI-XVII веках. Его сын Леонтий (Левка) стал жителем деревни Мишанинская, где в 1711 году родился Михаил Ломоносов.

Интересно, что в переписной книге Архангельска и Холмогор от 1678 года упоминается Леонтий Артемьев Ломоносов и его три сына: Юдка, Лучка (Лука) и Дорошка (Дорофей). Именно Дорофей стал дедушкой Михаила Ломоносова. Однако, кто из предков первым получил прозвище Ломонос, остается загадкой. Возможно, оно досталось Артемию, а возможно — его сыну Леонтию.

Ломоносов или Дорофеев

Согласно Александру Морозову, автору книги «Михаил Васильевич Ломоносов, 1711-1765», фамилия Ломоносов — это не что иное, как "улисьное" прозвище, то есть местное название, которое использовалось для обозначения конкретной семьи. Морозов утверждает, что на самом деле Михаил Ломоносов происходил из древнего рода Дорофеевых. Однако, как это часто бывало на Руси, прозвище Ломонос со временем вытеснило первоначальную фамилию.

Древние корни

Несмотря на сомнения местных старожилов, исследования показывают, что прозвище Ломонос имеет гораздо более древнюю историю, чем принято считать. В материалах научной конференции “Русский Север в документах архива” (1998 год) приводятся данные о том, что это прозвище впервые упоминается в Ипатьевской летописи 1273 года. В летописи описывается полководец князя Даниила Галицкого — Мстислав Володислав Ломоносой.

Упоминание о Володиславе Ломоносе также встречается в “Словаре древнерусских личных собственных имен” Николая Тупикова. Таким образом, прозвище Ломонос существовало задолго до появления рода Ломоносовых на Русском Севере. Возможно, оно использовалось для обозначения людей с определенными внешними или характерными чертами. Например, слово "ломонос" могло указывать на человека с выдающимся носом или на крепкого, сильного мужчину.

К сожалению, несмотря на многочисленные версии, точного ответа о происхождении фамилии Ломоносов у ученых нет. Понятно лишь одно: скорее всего, она не является настоящей, а образована от прозвища. А уж откуда произошло это прозвище — остается лишь догадываться.