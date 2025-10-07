Что стало с главным героем «Тихого Дона» в реальной жизни

С выходом в свет первых глав «Тихого Дона» на молодого автора, Михаила Шолохова, обрушился шквал писем. Главный вопрос, который волновал читателей: существовал ли на самом деле прототип у мятежного казака Григория Мелехова? Писатель долго хранил молчание, и лишь в 1964 году, получая Нобелевскую премию, признался: да, у Гришки был реальный прообраз. Однако имени его Шолохов так и не назвал. Разгадать эту литературную загадку удалось лишь позднее исследователям творчества великого писателя.

© Кадр из фильма «Тихий Дон»

Лихой казак

Им оказался казак с хутора Базки — Харлампий Ермаков. Его судьба удивительным образом переплелась с судьбой книжного героя. Как и Мелехов, Ермаков был потомком турчанки, привезенной его дедом из военного похода. За свой буйный нрав и смуглую кожу семью Харлампия, как и Мелеховых, дразнили «турками». Его жизнь, длиною в 36 лет, на целое десятилетие была поглощена войной. Эпоха Гражданской — время сложных выборов, и судьба Ермакова стала ее точным отражением.

На полях Первой мировой Харлампий проявил себя как отчаянно храбрый воин и лихой рубака, заслужив все четыре степени солдатского Георгиевского креста. Война жестоко потрепала его: 14 ранений и контузия. В горнило Гражданской казак вступил в чине хорунжего.

Подобно своему литературному двойнику, Ермаков поначалу принял революцию и встал под знамена казачьего революционера Федора Подтелкова. Однако после жестокой расправы над пленными у него произошел конфликт с командиром, и по ранению он отбыл в станицу Вешенскую. Когда в марте 1919 года на Дону вспыхнуло знаменитое Вешенское восстание, Ермаков оказался в его рядах.

Что заставило казака изменить взгляды? Исследователи связывают это с террором, развязанным большевиками на Дону в рамках печально известной директивы о «расказачивании». Во время отступления Белой армии от Москвы Ермаков был уже есаулом. Но после череды поражений и бегства командования за границу он отказался от эмиграции. Харлампий сдался в плен и перешел на сторону Красной Армии.

В рядах легендарной 1-й Конной он сражался против Врангеля и белополяков. Сам Семен Буденный позже вспоминал Ермакова как одного из лучших бойцов-кавалеристов. Как видим, жизненный путь донского казака Харлампия Ермакова практически полностью лег в основу истории Григория Мелехова.

Знакомый с хутора Базки

Молодой Михаил Шолохов, будучи уже относительно известным на Дону писателем, часто заезжал на хутор Базки к своему знакомому Федору. Во время вечерних посиделок Шолохов знакомится с соседом своего друга Харлампием Ермаковым. В частных беседах писатель и узнает детали жизни казака – о турецкой крови, конфликте с Подтелковым, который чуть не закончился его расстрелом, метании между красной и белой стороной.

Дочь Ермакова Пелагея Шевченко, вспоминала, что Шолохов часто посещал их семью и подолгу разговаривал с отцом. Все сказанное дотошный Шолохов записывал. Первые главы своего романа молодой писатель вслух прочитывал Ермакову, а тот слушал и при необходимости вносил коррективы. Сошлись два так непохожих друг на друга человека на фоне любви к Дону и непонимания политики, проводимой властью в отношении казаков.

После публикации романа в 1928 году один из высших милицейских чинов прошипел в сторону Шолохова – «да ты Мишка контрик». Считается, что молодого писателя и его эпопею спас Сталин. В романе правдоподобно показаны ошибки политики «расказачивания», которую инициировал враг Сталина Яков Свердлов.

Жизнь после войны

За свою бурную жизнь донской казак Харлампий 5 лет служил царю, полтора года белому движению и 3 года в Красной армии. Более двух лет Ермаков провел в советских тюрьмах. В январе 1923 года прототип Мелехова уволен из армии и отправлен в отпуск как бывший «белый». 23 февраля того же года он был арестован по обвинению в организации «Вешенского восстания».

Следствие опиралось на доносы, в которых значилось, что Ермаков имея огромный авторитет среди казаков, открыто насмехается над советской властью. Станичники написали коллективное ходатайство на его защиту и вспоминали, как Харлампий не дал расстрелять красноармейцев.

Ермакова отпустили на поруки, а в мае 1925 года дело закрыли. Харлампий устроился в станичный Совет и частенько захаживал к родителям Михаила Шолохова. Они вспоминали, что во двор Ермаков попадал, перепрыгивая забор верхом на коне. Этот эпизод хорошо характеризует характер казака. В январе 1927 года новый арест по тому же обвинению, а 17 июня казак Ермаков расстрелян.

Михаил Шолохов не забывал семью Ермаковых. Он приезжал к ним домой подолгу общался с Пелагеей, а сыну Харлампия Иосифу, который, как и отец, очень любил лошадей помог устроиться на конезавод.

Памятник от народа

В 1980 году в станице Вешенской произошло ЧП. На берегу Дона неизвестный установил памятник весом в 90 килограмм. На нем была табличка с надписью «Прототипу главного героя «Тихого Дона», лихому рубаке и отчаянно храброму человеку. 1893 - 1927 гг.». Поставил монумент простой советский рабочий из Нижнего Новгорода, Иван Калеганов.

Мужчина зачитывался романом и решил увековечить память Ермакова. Ради достижения цели он продал свою «Волгу» и купил необходимые материалы. Части памятника Иван за несколько раз перевез в рюкзаке и закапывал элементы на берегу Дона. Когда все было готово, он за одну ночь собрал монумент, простоявший неделю. Сейчас памятник хранится в музее Шолохова.