От отрока Варфоломея к Сергию Радонежскому: путь святого, изменившего Русь

8 октября Русская православная церковь отметит день памяти преподобного Сергия Радонежского человека, изменившего русскую историю. В преддверии праздника рассказываем, в чем заслуги и духовные уроки этого удивительного святого.

«Вглядываясь в русскую историю, в самую ткань русской культуры, мы не найдем ни одной нити, которая не приводила бы к этому первоузлу. Нравственная линия, государственность, живопись, зодчество, литература, русская школа, русская наука все эти линии русской культуры сходятся к преподобному Сергию.

Эти слова принадлежат философу, богослову и искусствоведу Павлу Флоренскому. Но не преувеличение ли это? Как один человек может оказать столь мощное влияние сразу на многое?

Почему будущий святой выбрал путь монашества?

В детстве будущий святой носил имя Варфоломей. Существует предание о том, что ему трудно было учиться, пока на пути его не встретился некий святой старец. Он смог донести до мальчика мысль о том, что его истинный путь в открытости миру, людям, природе. Что нельзя замыкаться на себе и своих внутренних переживаниях. И тогда у отрока Варфоломея словно открылось новое зрение. Он не просто стал хорошо учиться и постигать знания. Мы знаем, что впоследствии он стал первым русским духовным мыслителем, его идеи стали основой дальнейшего развития русской духовно-политической мысли.

А в то время отрок Варфоломей принял решение посвятить себя Богу.

«Как путь любви он выбрал иноческую стезю, что для нашего времени может показаться странным, но в XIV веке это как бы носилось в воздухе, говорит священник Георгий Кочетков. Еще очень молодым человеком он уходит в лес, и надо хорошо понимать не от ущербности, а, наоборот, из желания богатства и полноты жизни. В те времена, когда люди жили под игом, они заразились рабским духом. И уход от мира означал уход от этого рабского духа.

Вспомним, что будущий Сергий Радонежский родился в первой трети XIV века это невероятно трудное время для Руси. Бесконечные монголо-татарские нашествия привели к разорению русских земель, их длительному экономическому, политическому и культурному упадку.

Многие города лежали в руинах, были сожжены летописи, книги и художественные сокровища, разрушены памятники архитектуры. Почти полностью исчезли зодчество и многие традиционные ремесла. Были разорваны торговые и культурные связи с соседними государствами. Нарушены древние связи русских княжеств с Византией.

Инок Варфоломей принимает в монашестве имя Сергий.

«Он осваивает монашескую жизнь, шаг за шагом обретает опыт, и постепенно к нему приходят люди. Он помогает им разрешать те вопросы, в которых он чувствует себя сильным. Так появляется община и монастырь, в котором он жил с большой семьей монахов, говорит отец Георгий.

Сергий Радонежский своим примером создания общины возродил русскую монашескую традицию. Заложил основы монастырской жизни и показал личный пример смирения, трудолюбия и бескорыстия: наравне с другими выполнял монастырскую работу, помогая братии. Он основал Троицкий монастырь под Москвой, который через века превратился в Троице-Сергиеву лавру.

При Сергии монахи начали активно заниматься книгописанием, иконописью и строительством храмов, а также духовным просвещением населения. Из среды троицкой братии выходили основатели новых обителей и святители Русской церкви, поскольку Сергий Радонежский ставил свой целью наставничество и воспитание целого поколения духовных лидеров. Созданный им Троицкий монастырь впоследствии превратился в источник духовной жизни и русского культурного развития.

Собиратель русских земель и избавитель от духовного рабства

Преподобный Сергий был одареннейшим человеком. Обретя авторитет, он поддерживает идею собирания русских земель, выдвинутую московскими князьями.

«Тогда это было очень актуально, говорит отец Георгий. Раздробленность и вражда людей друг с другом, недоверие все это мешало народу освободиться от внутреннего рабства. Сергий изгонял этот червь духовного индивидуализма, когда каждый только сам за себя, думает только о своей выгоде и больше никому доверять не хочет. В этом-то и суть: Сергий Радонежский показал, что люди могут быть объединены не внешними скрепами, а внутренним, сердечным единством. Такой внутренней скрепой может быть доверие, любовь, вера, надежда, дух свободы и истины.

Сергий Радонежский принимал участие в мирных переговорах между князьями, внося вклад в укрепление идеи единства Руси и способствуя преодолению междоусобиц. Накануне Куликовской битвы решающего сражения с ордынскими войсками преподобный Сергий дал благословение великому князю Дмитрию Донскому и его армии, став духовным символом и вдохновителем борьбы Руси за независимость

«Важно, что это было действительно вдохновением для людей, говорит Георгий Кочетков. Они поняли, что просто жить, копаясь в земле, занимаясь только своими текущими делами, нельзя. Что народ должен иметь какую-то более значительную и высокую цель, отвечать за качество своей жизни во всех измерениях социальном, духовном, экономическом, политическом, каком угодно.

«Сергий Радонежский несомненно был самой яркой фигурой XIV века на Руси. Более того, XIV век это век Сергия, прорыв духовной жизни на Руси на новую высоту.

Эти слова принадлежат филологу, литературному критику и публицисту Виктору Топорову. Действительно, Сергий Радонежский до сих пор считается одним из величайших подвижников Земли Русской. Он стал первым русским духовным мыслителем. Он учил, что не обязательно уходить в монастырь, чтобы обрести Царствие Божие, а важнее нести в себе любовь к людям и внутреннюю свободу. Поэтому преподобного Сергия не зря называют «игуменом Земли Русской. «Игумен в переводе с греческого означает «предводитель, «ведущий. Символично, что не князей, не бояр русский народ выбрал для себя примером, а духовного лидера, который помог всему народу избавиться от внутреннего рабства.