Чем занимался главный мистик КГБ

В начале XX века мир стремительно менялся. Научные и политические идеи сталкивались в жестокой борьбе за первенство, порой образуя причудливую конспирологическую смесь. Советский Союз, несмотря на прагматизм и материализм большевистского правительства, не остался в стороне. В 1920–1930-х годах под эгидой спецотдела ОГПУ НКВД здесь проводились масштабные исследования паранормальных явлений.

Глеб Бокий: ключевая фигура

Организация этой работы была поручена Глебу Ивановичу Бокию — тогдашнему начальнику спецотдела ОГПУ НКВД СССР. Сын известного ученого Ивана Бокия обладал репутацией человека, способного решать самые сложные задачи. Его интересы простирались далеко за пределы традиционных методов работы спецслужб. Именно он и инициировал создание группы, которая занималась изучением феноменов, потенциально полезных для советского государства.

Под руководством Бокия началась работа по изучению массового гипноза, телепатии, экстрасенсорного восприятия и различных оккультных практик. Одним из ведущих участников работ стал Александр Васильевич Барченко — ученый, писатель и эзотерик, чьи нестандартные взгляды на природу человеческого сознания и паранормальные феномены привлекли внимание советских властей.

Исследования Барченко

Одним из самых известных эпизодов в рамках этих исследований стали экспедиции Александра Барченко на Кольский полуостров. Ученый был заинтересован в изучении феномена «полярного бешенства» — состояния массовой истерии, которое наблюдалось у поморов и эскимосов. Барченко фиксировал проявления этого загадочного явления, пытаясь понять его природу и возможное применение в интересах государства.

Кроме того, Барченко искал на Кольском полуострове мифический «Камень Грааль», который, по легендам, обладал невероятной энергетической силой. Он верил, что древние артефакты могут содержать ключ к пониманию скрытых возможностей человеческого сознания и окружающего мира.

Интересно, что на проведение исследований были выделены значительные средства — около полумиллиона долларов в современном эквиваленте. Однако, несмотря на масштабность работ, их результаты так не нашли практического применения. Все материалы экспедиций и экспериментов были засекречены, а сам Барченко в дальнейшем подвергся репрессиям.

Секретная лаборатория

В структуру отдела НКВД, возглавляемого Бокием, входила и лаборатория, где занимались разработкой ядов и препаратов, которые могли использоваться для воздействия на арестованных. По словам перебежчика Олега Гордиевского, лаборатория играла ключевую роль в экспериментах с психотропными веществами и методами манипуляции сознанием.

Эти исследования, как и экспедиции Барченко, оставались строго засекреченными. Их результаты, вероятно, использовались в работе спецслужб, но подробности до сих пор неизвестны.

Судьба Глеба Бокия

Глеб Бокий был влиятельной фигурой в советской системе. Он неоднократно избирался в Центральный исполком РСФСР, участвовал в работе съездов ВКП(б) и был награжден Орденом Красного Знамени. В его честь даже был переименован пароход «Святой Савватий», который использовался для перевозки заключенных на Соловки.

Однако весной 1937 года Бокий был арестован. Ему предъявили обвинения в «предательстве и контрреволюционной деятельности». Как и многие другие представители советской элиты, он стал жертвой сталинских репрессий. А его исследования и проекты, включая работу с паранормальными явлениями, были преданы забвению.

Впрочем, судя по протоколам допросов, безгрешным Бокия назвать было нельзя. Он признался в организации массовых эротических оргий и участии в тайной масонской организации «Древняя Наука». Правда, по словам НКВДшника, к этому его привлек Барченко в поисках «абсолютной истины» и «познания добра и зла».

Загадка без ответа

По мнению некоторых исследователей, работа, начатая Бокием и Барченко, могла бы стать революцией в понимании человеческого сознания и его скрытых возможностей. Однако политический климат того времени, страх перед неудачами и стремление к тотальному контролю привели к тому, что все исследования были свернуты, а их результаты — засекречены.

Вскоре, скорее всего, на основании признаний Бокия, был арестован и Барченко. Обоих ждал расстрел. Справедливость была восстановлена в 1950-х. Барченко и Бокия посменно реабилитировали.