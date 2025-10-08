Какой эпизод биографии соратника Сталина скрыли советские историки

Валериан Куйбышев (1888-1935) занимает особое место в советской историографии как «старый большевик» и соратник Сталина. Однако самарский период его деятельности, предшествовавший восхождению к вершинам власти, остается одним из наименее изученных и наиболее противоречивых.

Деятельность в Самаре

Куйбышев оказался в Самаре в марте 1916 года после знакомства в ссылке с местной большевичкой Бертой Перельман. Согласно архивным документам, его пребывание в городе не привлекало внимания жандармского управления, что свидетельствует о скромной роли в подпольной деятельности. Осенний арест 1916 года произошел случайно — как следствие проживания с участницей подполья Стяжкиной.

После Февральской революции 1917 года Куйбышев возвращается в Самару и входит в руководство местной организации РСДРП(б), но далеко не на первых ролях. К тому же этот старый большевик занимает позиции скорее меньшевистские и эсеровские и стремится к сотрудничеству с временным правительством. В дальнейшем историки, да и он сам старательно затушевывают этот эпизод, но факт остается фактом. Правда именно Куйбышев объявляет об установлении в Самаре Советской власти в ноябре 1917 года, но исключительно волею случая, как председатель заседания совета в порядке очереди. Далее, вплоть до июня 1918 года Куйбышев занимает пост председателя Губисполкома. Но именно в этом июне происходят события, которые потом старательно вычеркиваются из его биографии. Кстати и весь самарский период упоминается очень мало. Вероятно именно из-за событий того лета.

Оборона города

В начале июня 1918 года к Самаре подошли части восставшего Чехословацкого корпуса – так называемые «белочехи». Руководить обороной города должен был Валериан Куйбышев. Сил в городе было достаточно – более 5 тысяч. Была и артиллерия и боеприпасы. Конечно, были некоторые проблемы с квалифицированными военными кадрами, но вполне решаемые. Строго говоря, оборонительные позиции были обустроены, и город подготовился к защите. Вот тут и произошли странные события, которые потом старательно пытались вычеркнуть из биографии. В ночь на 4-5 июня чехи начали обстрел позиций красноармейцев, те ответили, и завязалась артиллерийская перестрелка. Заметим, что не штурм или иные активные действия, а обычная предварительная перестрелка. Однако партийным руководителям города этого хватило. Они перепугались, и был отдан приказ о немедленной эвакуации. Все руководство города во главе с Куйбышевым в срочном порядке бежало на пристань, погрузилось на пароход, и уже вечером было в Симбирске. Однако там не оценили подвиг самарцев и приказали немедленно вернуться, иначе их объявят дезертирами. Они вернулись, но было уже поздно. Части защищавшие город, узнав о бегстве командиров и оставшись без руководства, не смогли оказать эффективного сопротивления. И вернувшиеся начальники, не пробыв в городе и дня, снова побежали в Симбирск. Позорный эпизод в биографии Куйбышева. Правда ему простили это и из советских вариаций описания жизни это событие просто вычеркнули. Но факт остается фактом.

Вот так подкрашивались и лакировались биографии вождей революции, но от истории трудно спрятаться. Со временем все становится известным.