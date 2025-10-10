Почему Станислав Дужников ушел от знаменитой актрисы и похудел почти вдвое

Станислав Дужников прославился после выхода комедии «ДМБ». После этого артист сыграл десятки запоминающихся ролей и обрёл настоящую любовь зрителей. Также он играет в театре имени Чехова, которому посвятил полтора десятка лет своей жизни. А как складывается личная жизнь артиста? Почему он ушёл от знаменитой актрисы и как похудел на 60 килограммов — читайте в нашей статье.

Будущий артист театра и кино родился в Мордовии в семье врачей. Станислав стал третьим ребёнком и единственным сыном в семье. Когда мальчику было 12 лет, его родители развелись. С того момента его жизнь разделилась на городскую и деревенскую.

Лето, как правило, Станислав проводил в деревне у бабушки. Там он научился правильно искать грибы в лесу, доить корову и разводить кроликов.

Школу Дужников окончил с серебряной медалью. Ещё во время учёбы он принимал активное участие в кружке художественной самодеятельности. Он не боялся сцены и однажды сыграл мачеху в постановке «Золушка». Уже тогда Станислав задумался об актёрской профессии, но не был уверен в правильности решения.

После школы он всё-таки отправил документы в Казанский институт культуры. Однако поступить с первой попытки не удалось. Чтобы не терять время, Дужников поступил в училище культуры на факультет режиссуры культурно-массовых мероприятий в родном Саранске, окончательно решив связать себя с миром кино и театра.

Несмотря на это, будущий артист не расставался с мечтой блистать на сцене. А на третьем курсе он и вовсе решил во что бы то ни стало поступить в Щукинское театральное училище. Осуществить задуманное удалось лишь с четвёртой попытки.

Театр

После получения диплома Станислав Дужников быстро нашёл работу. Его приняли в труппу московского театра имени Гоголя. Однако долгое время артисту приходилось играть эпизодические и второстепенные роли, из-за чего он решил уволиться.

Некоторое время он играл на сцене театра Армена Джигарханяна, однако по-настоящему раскрыть свой потенциал удалось на сцене МХТ имени Чехова. Постановки с участием Дужникова собирали аншлаги, а сам артист понял — он нашёл своё призвание.

Кино

На большом экране артист дебютировал ещё будучи студентом. Он сыграл в фильме Алексея Сахарова «Барышня-крестьянка». Однако вряд ли кто-то из зрителей запомнил парня в красной рубахе.

А вот роль в картине «ДМБ» стала для Станислава счастливым билетом. Фразы героев мгновенно разошлись на цитаты, а артисты проснулись знаменитыми.

Сам Дужников отмечает: он просто пришёл на кастинг и не думал, что именно разгильдяй Толя Пестемеев сделает его популярным.

Закрепить успех помогли проекты «Даун Хаус», «Каменская» и «Господа офицеры. Спасти императора».

Артист не скрывает: успех сыграл с ним злую шутку. Незаметно для себя Дужников столкнулся со звёздной болезнью. Изменить отношение к профессии он смог только после того, как друзья начали отстраняться от него, не объясняя причин.

Особое место в фильмографии актёра занял сериал «Воронины». Ради роли Дужников поправился на 36 килограммов. Съёмки длились 10 лет, и за это время киносемья стала очень близка и за пределами съёмочной площадки.

После смерти исполнителя роли Николая Петровича Бориса Клюева, сериал закрыли. Однако Дужников нашёл новую «семью», став частью проекта «Ивановы-Ивановы», сыграв фермера-сыровара Фёдора.

Сегодня Дужников продолжает сниматься в кино, пробуя себя в разных амплуа: от начальника милиции до тренера или курьера.

Похудел почти вдвое

На протяжении нескольких лет Станислав Дужников безуспешно пытался сбросить лишний вес. Сам артист отмечает: при росте 192 сантиметра его максимальный вес составлял 160 килограммов.

Несколько раз он сбрасывал вес, но через непродолжительное время возвращался к прежним цифрам.

Исправить ситуацию помогла операция, на которую решился актёр.

Личная жизнь

Со своей первой женой Станислав познакомился в компании общих друзей. Оказалось, что избранница — тоже актриса. Их роман вспыхнул быстро, однако в ЗАГС Дужников и Кристина Бабушкина пошли лишь через полтора года. В 2005 году они сыграли свадьбу.

В 2007 году у артистов родилась единственная дочь Устинья. Глядя на звёздных родителей, она решила пойти по их стопам. Сегодня 18-летняя девушка снимается в кино, пишет музыку.

К сожалению, брак Дужинкова и Бабушкиной распался через 5 лет. Артисты отметили, что между ними исчезла страсть. Чтобы не мучить друг друга, они решили развестись.

Бывшей жене и дочери Станислав оставил роскошную квартиру в центре Москвы.

Сегодня артист счастлив в отношениях с Катериной Волгой. Девушка работает дизайнером. Официально пара не узаконила отношения и не имеет детей.