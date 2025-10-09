Сколько врагов на войне уничтожил актер Михаил Пуговкин

Народный артист СССР Михаил Пуговкин (1923-2008) прошёл сложный военный путь, прежде чем стать одним из самых узнаваемых советских кинокомиков. Его фронтовая биография заслуживает отдельного внимания как пример личного мужества в годы Великой Отечественной войны.

© Кадр из фильма

22 июня 1941 года семнадцатилетний Пуговкин находился на съёмках фильма «Дело Артамоновых», где исполнял свою первую эпизодическую роль. Как свидетельствует биограф Сергей Капков, сразу после объявления о начале войны актёр написал заявление о добровольной отправке на фронт. Для прохождения призывного возраста он добавил себе год.

Федор Роззаков в биографической книге про Пуговкина рассказывает, как Михаил получил боевое крещение под Ельней во время одного из самых тяжелых боев. После этого актер попал в боевую армию и стал разведчиком. В 1942 году Михаил был ранен очень тяжело в ногу и оказался в госпитале. Его нога была настолько тяжело ранена, что развилась гангрена и даже встал вопрос об ампутации. К счастью, конечность удалось сохранить.

После выздоровления Пуговкина комиссовали. Актер с палочкой вернулся в Москву и устроился на работу в театр под руководством Н. Горчакова. Вскоре он поступил в Школу-студию Немировича-Данченко. Несмотря на то, что раненая нога постоянно болела и кровоточила, Пуговкин в период учебы много работал в театре и снимался в кино. В 1944 г. Михаила призвали в Ветлужское танковое училище на действительную службу, а демобилизовали уже в мае 1945 года.

За время военной службы в 1147 полку Михаил Пуговкин неоднократно ходил в разведку. За мужество его наградили орденом Отечественной войны. Будучи разведчиком, он уничтожил не так много врагов, как солдаты, которые принимали в боях с противником непосредственное участие, однако его вклад в общую победу над фашистами нельзя недооценивать. Разведка - занятие для самых отважных и отчаянных.