Чем Лаврентий Берия занимался в годы Первой мировой войны

Лаврентий Павлович Берия — одна из самых противоречивых фигур в истории Советского Союза. И некоторые нюансы его биографии до сих пор вызывает множество споров среди историков. Одним из интереснейших вопросов является его служба в армии в 1917 году.

Военная служба

Согласно Андрею Гусарову, автору книги «Маршал Берия. Штрихи к биографии», Лаврентий Берия поступил на армейскую службу в июне 1917 года, когда ему исполнилось 18 лет. Однако здесь возникает ряд вопросов. Дело в том, что в Российской империи призывной возраст составлял 21 год, а новый закон о всеобщей воинской обязанности 1912 года снизил этот возраст лишь до 20 лет. Таким образом, Берия, которому на тот момент было 18 лет, не мог быть призван на службу официально. Следовательно, скорее всего, он мог отправиться в армию добровольцем.

Эту точку зрения подтверждают и другие исследователи. Например, Алексей Топтыгин в книге «Неизвестный Берия» пишет, что Лаврентий Павлович был направлен на службу в качестве техника-практиканта. Это объясняется тем, что Берия в то время учился в Бакинском среднем механико-техническом строительном училище, и его профессиональные навыки могли быть востребованы в армии. Александр Север, автор книги «Берия и НКВД накануне и в годы Великой Отечественной войны», также придерживается мнения, что Берия был зачислен в гидротехнический отряд. Это подразделение занималось инженерными задачами, такими как строительство переправ и укреплений, что соответствовало технической подготовке Берии.

Личное положение

Интересно, что, согласно закону Российской империи, единственный сын в семье, являвшийся кормильцем, освобождался от призыва. Лаврентий Берия подпадал под эту категорию. Его старший брат умер в младенчестве, а сестра из-за перенесенного заболевания была глухонемой. Таким образом, Лаврентий с юных лет стал главой семьи, обеспечивая мать и сестру. С 1916 года он работал в нефтяной компании Нобелей, одновременно обучаясь в Бакинском училище. Это делает его возможную службу в армии еще более загадочной: почему он, будучи кормильцем семьи, все же оказался в рядах вооруженных сил?

Служба на Румынском фронте

Согласно ряду источников, Лаврентий Берия был направлен через Одессу на Румынский фронт. Однако его служба не была связана с боевыми действиями. Гидротехнические отряды, в которых он числился, занимались инженерными задачами. Важно отметить, что в Российском Государственном Военно-Историческом архиве не содержится фонда, посвященного гидротехническим отрядам, что затрудняет проверку данной информации. Тем не менее, Лео Ма в книге «Лаврентий Берия. Всем известный неизвестный» утверждает, что такие отряды действительно существовали, и участие Берии в них вполне вероятно.

Несмотря на множество исследований, вопрос о службе Лаврентия Берии в армии до сих пор остается открытым. Одни источники утверждают, что он был добровольцем, другие связывают его зачисление с профессиональной подготовкой.