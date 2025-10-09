Револий Суслов: почему сын кремлевского «серого кардинала» не стал политиком

Револий Михайлович Суслов (род. 1929), сын члена Политбюро ЦК КПСС Михаила Суслова(«серого кардинала» СССР), представляет интересный пример биографии представителя советской элиты, сознательно дистанцировавшегося от публичной политики.

Происхождение и воспитание

Имя «Револий», производное от слова «революция», отражало идеологические ориентиры семьи. Несмотря на высокое положение отца, известного своим аскетизмом, воспитание отличалось строгостью. Как отмечает биограф Рой Медведев в работе «Они окружали Сталина», Михаил Суслов не стремился обеспечить детям политическую карьеру.

Револий окончил Московский энергетический институт, что соответствовало технической ориентации образования в послевоенные годы. Его сестра Майя избрала академическую стезю, став доктором исторических наук.

Профессиональная карьера

Между тем известно, что после получения диплома о высшем образовании Револий Суслов поступил на службу в Комитет государственной безопасности СССР, где достиг определенных успехов и вышел в отставку в звании генерал-майора. Через некоторое время после поступления в КГБ Суслов-младший был прикомандирован к Министерству радиопромышленности. В последние 15 лет, предшествовавшие отставке, Револий Михайлович занимал должность руководителя Центрального НИИ радиоэлектронных систем, так называемый «почтовый ящик», занимался научной деятельностью. Хотя его отец никаких научных степеней и званий никогда в жизни не имел.

При этом Револий Суслов всегда оставался скромным человеком, был чужд сибаритства и непритязателен в быту. Так, Револий Михайлович проживал в доме, предназначавшемся для рядовых сотрудников центрального аппарата партии. Однажды у него поинтересовались, почему он не перебирается на улицу Щусева, где в то время обосновались, например, дочь Леонида Ильича Брежнева, Галина, и ее супруг, первый заместитель министра внутренних дел СССР Юрий Чурбанов, впоследствии, кстати, осужденный. Суслов-младший ответил, что не видит в этом никакого смысла, так как рано или поздно оттуда придется съезжать. «Зачем лишние хлопоты» — добавил Револий Михайлович.

Личная жизнь и увлечения

Такой же скромностью и непритязательностью отличалась и жена Револия Суслова, Ольга Васильевна. Она запросто могла спросить кого-то из подчиненных свекра, почему тот к ним не заходит в гости. Многих такое доброжелательное отношение ошеломляло. А между тем, если верить историку Николаю Зеньковичу, автору издания «Самые секретные родственники», Ольга Суслова тоже сделала неплохую карьеру. Она работала главным редактором журнала «Советское фото». Да и в семье Револия и Ольги Сусловых царил лад. И это несмотря на то, что супруги за годы совместной жизни, по словам Зеньковича, обзавелись четырьмя детьми. Времени и сил у четы хватало и на работу, и на детей, и на домашних животных, и на хобби.

Револий Михайлович увлекался и увлекается по сей день музыкой. Он заядлый меломан и собирает редкие оркестровые записи. В его коллекции есть и произведения Поля Мориа, и Рэя Кониффа, и Джеймса Ласта. Уважает Суслов-младший и британскую рок-группу «The Beatles». Поэтому неудивительно, что уникальные грампластинки «The Beatles», выпущенные в Англии еще в 1960-х годах, то есть в пору самой бешеной популярности группы, в коллекции Револия Суслова тоже имеются. Однако ни свои увлечения, ни своих детей, которые проживают в Москве, Суслов не афиширует, предпочитая жить незаметно, как и его отец.