Народный и одинокий: карьера и трагическая жизнь Леонида Куравлева

Леонид Куравлёв стал поистине народным артистом. Его персонажи любимы и узнаваемы, а их монологи давно разошлись на цитаты. Артист ушёл из жизни 30 января 2022 года, оставив поклонникам тёплые и душевные воспоминания. О непростом детстве и творческом пути Леонида Куравлёва читайте в нашей статье.

От Москвы до Севера

Будущий артист родился в 1936 году в столичном районе Измайлово в семье парикмахера и слесаря авиазавода. Своё детство он назвал окружённым бедностью и рабочим людом.

С началом войны отец остался на заводе, однако это не уберегло семью от несчастий. Уже в декабре 1941 года мать будущей звезды была арестована по обвинению в антисоветской агитации. Женщину приговорили к пяти годам лагерей и отправили в Казахстан.

Воспитанием маленького Лёни занялась его тётя Надя. Воссоединиться семье удалось только в Мурманской области — туда через несколько лет перевели Куравлёву. Там Леонид рос до 15 лет. Лишь в 1951 году они смогли вернуться в Москву.

Глава семейства не мог покинуть город и оставить работу. Разлука с семьёй далась ему нелегко, из-за чего вскоре мужчина попал в психиатрическую лечебницу, где прожил до конца своих дней. Вспоминать об этом артист не любил.

Двоечник и безнадёга

Учёба в школе стала большим испытанием для Леонида. Куравлёву тяжело давались точные науки, а вскоре он и вовсе заявил родным, что не знает, кем хочет быть. Все профессии казались ему невероятно сложными в освоении и практически недостижимыми.

Однажды двоюродная сестра предложила Лёне стать артистом, пошутив, что на сцене точно не пригодятся физика и математика.

Однако поступить в театральное с первого раза у Куравлёва не вышло. После провала он ушёл работать в артель «Оптик», на два года забыв об учёбе. Однако в 1955 году ему удалось пополнить ряды студентов актёрского факультета.

Первые два года будущему любимцу зрителей не удавалось проявить свой творческий потенциал. Однажды руководитель курса даже пригрозил Куравлёву отчислением, так как не видел в нём актёра. В итоге на третьем курсе молодой человек смог переродиться в настоящего артиста.

Карьера в кино и дружба с Шукшиным

В большое кино Куравлёв попал совершенно случайно. Он всегда считал пение своей слабой стороной, из-за чего репетировал вдали от посторонних глаз.

Однажды во время распевки в пустую аудиторию ворвалась девушка. Незнакомка оказалась помощницей режиссёра Михаила Швейцера. Она искала актёра для эпизодической роли в картине «Мичман Панин».

У персонажа, по задумке сценаристов, не было слуха, и он, как мог, исполнял «Боже, царя храни!». Куравлёв идеально подошёл на эту роль, открыв себе двери в большое кино.

Увидев сокурсника на экране, Василий Шукшин позвал его на съёмки своей дипломной работы «Из Лебяжьего сообщают». Куравлёв согласился и помог товарищу. А снятая позже картина «Живёт такой парень» позволила обоим прославиться.

Однако работа над фильмом «Печки-лавочки» стала для друзей настоящей проверкой. В последний момент Куравлёв отказался от участия в проекте. По слухам, артист готовился к съёмкам «17 мгновений весны» и не мог совмещать две роли. Иная версия гласит, что артист уговорил режиссёра самому появиться в картине. Тем не менее пути близких друзей разошлись.

В память о Шукшине Куравлёв назвал сына Василием и поддерживал общение с семьёй товарища и после его смерти.

Слава и ненависть к «Афоне»

За свою кинокарьеру Леонид Куравлёв не только сыграл множество разноплановых ролей, но и сталкивался с форс-мажорами на съёмочной площадке. Так, например, во время съёмок фильма «Вий» он помог Наталье Варлей избежать серьёзных травм. Артистка выпала из летящего гроба, и коллега успел подхватить её в последний момент.

«Вий» в итоге стал не только лидером советского проката, но помог Куравлёву стать одним из самых востребованных артистов своего времени. Он играл жуликов, мошенников, шутников. При этом роль Афони актёр не любил.

Куравлёв не понимал, как зрители могли полюбить подлеца и негодяя.

Личная жизнь

Со своей будущей женой Ниной Леонид встретился на катке. На тот момент будущие супруги ещё учились в школе. Сначала девушка не принимала ухаживаний, а затем сдалась и даже согласилась стать женой возлюбленного.

Их свадьба состоялась после выпуска Куравлёва из ВГИКа. Нина же окончила факультет иностранных языков. Сначала она работала учителем английского, став впоследствии директором школы.

Вместе супруги прожили 52 года. Они ни разу не попадали в скандалы, а на публике артист всегда восхищался благоверной. В семье появились сын Василий и дочь Екатерина.

Смерть Нины в 2012 году от внезапной остановки сердца стала для актера тяжёлым испытанием. После этого Леонид Куравлёв перестал выходить в свет и давать интервью.

Родственники перевезли его в пансионат в 2021 году, но на депрессию смена обстановки никак не повлияла. Куравлёв по-прежнему был сдержан в эмоциях и мало общался с окружающими.

В начале 2022 года состояние артиста стало ухудшаться. Куравлёва срочно отправили в ковидный госпиталь Москвы. Несмотря на старания врачей, сердце народного любимца перестало биться 30 января.