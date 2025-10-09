Софья Дзержинская: как сложилась судьба жены «железного Феликса»

Софья Сигизмундовна Дзержинская (1882-1968), супруга основателя ВЧК Феликса Дзержинского, прожила долгую жизнь, значительная часть которой прошла после смерти мужа. Их отношения представляют интерес как пример личной истории на фоне революционных событий.

Революционное знакомство

Дочь варшавского бухгалтера Софья Мушкат вступила в партию польско-литовских социал-демократов в 1905 году. В мемуарах «В годы великих боёв» она описывает знакомство с Дзержинским, которого сначала знала под конспиративным именем «Юзеф». Настоящую фамилию революционера она узнала лишь в 1909 году.

Их сближение произошло в 1910 году в Кракове, куда оба были вынуждены эмигрировать. Софья помогала Дзержинскому в организации партийного архива. В августе 1910 года состоялась их поездка в Татры, которую Софья позже называла «свадебным путешествием», когда политические соратники переночевали в домике на окраине города Закопане. Было ли когда-либо совершено официальное бракосочетание, не вполне ясно – ни место, ни точную дату свадьбы Дзержинских источники не называют. Зато известно, что через несколько дней после возвращения в Краков Софья переехала в квартиру Дзержинского.

Восемь лет врозь и восемь лет вместе

Софья Мушкат не была первой любовью Дзержинского. Известны, к примеру, его юношеские пламенные письма к ссыльной Маргарите Николаевой. Много места занимал эпистолярный жанр и в отношениях с Софьей. Из-за перипетий революционной борьбы в течение 8 лет Дзержинские прожили врозь – в последний раз они увиделись 28 ноября 1910 года на вокзале в Кракове. Сына Яна Софье пришлось рожать в женской тюрьме в Варшаве. Однако Дзержинский всегда находил для жены слова поддержки:

«Неоднократно, когда я думаю о тебе, о ребёнке, несмотря на всё и вопреки всему, меня охватывает какая-то удивительная радость… И в душе что-то говорит мне, что наше солнце ещё не зашло», – писал он Софье 31 марта 1911 года.

Воссоединилась семья лишь в октябре 1918 года в швейцарском Берне. «Мы бросились друг другу в объятья, и я не могла удержаться от радостных слёз», – вспоминала Софья.

В 1919 году она вместе с сыном приехала в Советскую Россию. Хотя полноценной семейной жизни у Дзержинского в связи с большой загруженностью, не было, изредка по совету товарищей он всё же отдыхал в семейном кругу. Известен, например, совместный снимок Феликса и Софьи Дзержинских, сделанный в 1923 году на подмосковной даче.

После Феликса

Овдовев, Софья Сигизмундовна продолжала жить в Кремле. Некоторое время она работала в Польском бюро агитпропотдела ЦК ВКП(б), а с 1929 года стала научным сотрудником и ответственным редактором Института Маркса – Энгельса – Ленина.

Софья Дзержинская активно вела переписку и встречалась с пионерами и комсомольцами, рассказывая им о жизни своего мужа. В 1937 году она получила назначение в аппарат исполкома Коминтерна, в 1946 году вышла на пенсию. Сталин, ценивший Дзержинского как создателя «машины террора», помогал его семье. Например, в 1947 году он выделил Софье Дзержинской автомобиль «Победа» и личного водителя.

В эпоху брежневского застоя имевшая партийный стаж с 1905 года Софья Дзержинская считалась «старейшей большевичкой». Она продолжала вести активную общественную жизнь и пропагандировать наследие «железного Феликса». В 1963 году Софья Дзержинская встречалась с Юрием Гагариным. До последних дней она была заместителем председателя Центрального правления общества советско-польской дружбы. Скончалась жена Дзержинского 27 февраля 1968 года в возрасте 85 лет, центральные газеты сообщили о её смерти только через 2 дня.