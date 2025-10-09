Дмитрий Успенский чем прославился «Соловецкий Наполеон»

В официальных сводках он числился образцовым подполковником, начальником лагерных подразделений, отмеченным государственными наградами. Но в памяти узников ГУЛАГа Дмитрий Успенский остался под другими именами: «палач-любитель», «Соловецкий Наполеон», «художник». Как один из самых жестоких чекистов своего времени не просто избежал возмездия, а спокойно дожил до пенсии?

Отцеубийца

Успенский родился в 1902 году в семье священника — биография, бесперспективная при новой власти. Юноша нашел радикальный способ «исправить» анкету: убил собственного отца, объяснив содеянное классовой ненавистью. В те годы подобные «идейные» преступления часто получали снисхождение. Успенский получил 10 лет, но вышел на свободу уже через год, а судимость была аннулирована. Этот поступок стал прологом к его карьере, где циничный расчет всегда брал верх над человечностью.

«Палач-любитель» в Соловках

В 1927 году Успенский прибыл в Соловецкий лагерь особого назначения, где занял пост начальника воспитательно-просветительского отдела. Ирония должности была зловещей: его настоящей страстью стали казни. Он лично участвовал в расстрелах, хотя по должности не был обязан этого делать. Успенский объяснял это «любовью к искусству», за что и получил свое первое прозвище — «палач-любитель». Он стал настоящим лагерным палачом не по должностной инструкции, а по желанию.

Участие в расстрелах

Начальник воспитательно-просветительского отдела Соловецкого лагеря многократно принимал участие в расстрелах. Наиболее известными стали три эпизода. Ночью с 28-го на 29 октября 1929 года Успенский сам участвовал в массовом расстреле, жертвами которого стали 400 человек. Его поступок был высоко оценен руководством, он практически сразу получил должность начальника Соловецкого отделения УСЛОН.

В 1930 году вскоре после повышения Успенский проявил инициативу к расстрелу набожных крестьян, выходцев из Сибири и Поволжья. Его искренними стараниями были убиты 148 имяславцев.

20 июня 1931 года «палач-любитель» расправился с женщиной-инвалидом, анархисткой Евгенией Ярославской-Маркон. Причиной для казни послужило возведенное на нее Успенским обвинение в том, что она «готовила на него покушение». Во время выстрела она предприняла попытку к бегству, и Успенский промазал. Тогда он догнал женщину, ударил ее рукоятью нагана и, упавшую без чувств, топтал ногами, пока она не умерла.

«Соловецкий Наполеон»

За время своей службы на Соловках приобрел Успенский еще одно прозвище -«Соловецкий Наполеон». И было тому несколько причин. Во-первых, подобно своему великому прототипу Дмитрий Владимирович был фигурой противоречивой - с одной стороны, изверг и беспринципный убийца, с другой, - грамотный руководитель, который, несмотря ни на что, проводил свою жесткую политику и получал лишь похвалы высшего руководства за примерную службу. Его масштабные планы, беспринципность действий и абсолютная безжалостность также были отражены в этом прозвище, которым его наградили заключенные и подчиненные. Некоторые очевидцы также утверждали, что Дмитрий Успенский имел некоторые схожие черты с великим и ужасным Бонапартом.

Лагерная вседозволенность

Занимая руководящий пост в лагере, Успенский творил все что хотел: пьянствовал, бесчинствовал и вершил свой суд над заключенными. Женщин он насильно принуждал к сожительству. Его действия получили широкую огласку после принуждения к близости Натальи Андреевой. Так как случай этот был не единственный, в 1932 году Дмитрий Успенский попал под следствие. Но имеющий доброе расположение к «палачу-любителю» первый замнаркома ОГПУ Г. Г. Ягода дело прекратил. Пострадавшую женщину освободили, а Успенского заставили взять ее в супруги. В качестве подарка на свадьбу Успенский получил от Ягоды назначение на должность начальника Белбалтлага. С этого момента он стал распорядителем жизней и судеб огромного количества «строителей коммунизма», возводивших Беломорканал.

Что касается его жены, так она сбежала при первой же возможности, но одаренный властью муж ей отомстил - ее вновь арестовали и приговорили к 8 годам лагерей.

Служба в Белбалтлаге

Заняв руководящий пост в новом лагере, Успенский не изменил своего привычного поведения. Прозвище «Соловецкий Наполеон» настолько прочно слилось с личностью Успенского, что «кочевало» из лагеря в лагерь. В Белбалтлаге он по-прежнему проявляет жестокость, участвуя в разного рода наказаниях. Единственное, после судебного прецедента, - он стал аккуратнее в отношениях с женщинами-заключенными.

«Художник» в Дмитлаге

В 1936-1937 годах Успенский возглавлял Дмитлаг - один из крупнейших концлагерей в системе ГУЛАГ. Здесь его поведение приобрело новый масштаб - многие расправы он перекладывал на своих помощников и подчиненных, к тому же тех, кто подходил на роль потенциальных жертв, было так много, что расправиться со всеми лично не представлялось возможным.

Любимым «развлечением» Дмитрия Владимировича здесь стали казни молодых привлекательных женщин. Делал он это изощренно. Перед казнями Успенский заставлял женщин позировать обнаженными, делая карандашные зарисовки. Из-за этого увлечения он заслужил еще одно прозвище - «художник».

Завершение карьеры

После снятия с должности наркома НКВД Николая Ежова участь таких, как Успенский, была определена - их вели на расстрел. И здесь Успенскому повезло больше остальных: после беседы с чекистом Влодзимирским его «сослали» в Нарьян-Мар, поручив руководить Заполярлагом.

Интересно, что здесь он расстался со своими «художествами» и бесчинствами. По утверждению современников, Успенский получил предупреждение: одна подобная выходка - и расстрел. Такая смена тактики доказывает, что причиной его зверств были не убеждения, не отклонения в психике, а безнаказанность и вседозволенность.

Впоследствии Дмитрий Успенский занимал руководящие посты в разных лагерях в отдаленных уголках страны. В его карьере значатся Севпечлаг, Переваллаг, Нижамурлаг, Сахалинлаг.

В 1952 году он был уволен из Министерства государственной безопасности, а 17 марта 1953-го Успенского отправили на пенсию, присвоив звание «Персональный пенсионер союзного значения». Палач прожил долгую жизнь и умер своей смертью в 1989 году.