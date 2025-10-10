Ян Жижка: как чешский герой создал непобедимую армию и помог России

Ян Жижка – чешский, а если брать шире – славянский, национальный герой. Он плечом к плечу стоял со смоленскими полками в Грюнвальдской битве. Изобретенная им тактика не раз спасала русскую армию молодого Московского государства и приносила ей победы. Он смог противостоять западной католической экспансии и сохранил нацию от полного онемечивания. И сумел бы добиться большего, если бы 11 октября 1424 года его жизнь не забрала чума.

Жизнь Яна Жижки до начала Гусистких войн покрыта мраком – за столько веков нигде, даже в малой степени, не удалось найти каких-либо сведений. Есть только отрывочные. Впрочем, и последующая судьба тоже густо замешена на легендах.

Родился Жижка около 1360 года в Троцнове. Некоторые исследователи утверждают, что в 1354 году. Его семья была дворянской, но в край обедневшей. Поэтому единственной возможностью прокормить себя для Яна было продавать свое воинское искусство – стать наемником. Обычное дело для бедных рыцарей того времени. Они еще и разбоем не брезговали, что тоже приписывают Жижке.

Но также есть сведения, что несмотря на бедность, в судьбе Жижки все было не так уж плохо. В ранней юности он был пажом у короля Чехии Вацлава IV из династии Люксембургов. Кстати, родного брата императора Священной Римской империи Сигизмунда I, который и возглавит Крестовые походы против гуситов.

Но до того Ян Жижка успел поучаствовать во многих войнах. И набрался изрядного опыта, его с удовольствием нанимали различные властители. Есть сведения, что в 1410 году он вел переговоры о поступлении на службу с Тевтонским орденом.

Однако, как только выяснилось, что начинается война с Польшей и русским Великим княжеством Литовским, примкнул к братьям-славянам и участвовал в Грюнвальдской битве, где благодаря стойкости смоленских полков, была одержана победа. Утверждается, что свой первый глаз потерял именно в ней.

© Ян Жижка

Затем участвовал в походе венгров против турок, сражался на стороне французов в битве при Азенкуре в 1415 году. Как видим, по Европе помотало. Зато и опыт накоплен был гигантский. А в разбойники подался, когда магнат Розенберг разорил его имение. Вот и начал мстить – ровно тот же случай, как и у Дубровского в повести А. Пушкина.

А поскольку король Вацлав Розенберга недолюбливал и рад был сделать этому олигарху любую пакость, то он Жижку простил и вновь взял на службу. Тот даже стал бургомистром Праги в 1412 году.

Король Вацлав гуситам сочувствовал и держал нейтралитет. Гуситы – это последователи Яна Гуса, который выступал за очищение католической церкви и стал предтечей Реформации. За это был сожжен в 1415 году императором Сигизмундом и папой.

Это вызвало возмущение в Чехи, оно нарастало и привело к началу национально-освободительной войны в 1419 году. Королю и дворянам, к тому же, очень нравились церковные земли, и они поддержали гуситов.

Пока шли чисто теологические споры Жижка участия в них не принимал. Но сожжение Гуса его возмутило. В это время, в 1419 г., умирает король Вацлав, а его брата Сигизмунда чехи королем признать отказываются. Гуситы берут власть в стране в свои руки. В ответ папа римский объявляет Крестовый поход.

В 1420 году в 75 км от Праги на горе Табор был организован лагерь повстанцев. Они избрали четырех гетманов, одним из которых стал Ян Жижка. По идее все они обладали равными правами, но военный и личный авторитет Жижки был таков, что фактически он стал главным и это никому не приходило в голову оспаривать.

В марте того же года произошла первая битва при Судомерже. 400 повстанцев одержали убедительную победу над 2 тысячами рыцарей. В июле – 4 тысячи побили 30 тысяч. В битве под Прагой Жижка наголову разбил Сигизмунда. И произошло это исключительно благодаря новшеству, которое он придумал – вагенбургам. Он даже не стал прятаться за стены Праги, настолько повозки оказались эффективнее. В России вагенбурги называли гуляй-город, сами чехи — табором.

Это когда укрепленные повозки сцеплялись между собой и получалась своеобразная крепость, которую было трудно взять, а коннице и невозможно. Просто повозки с этой целью использовали и раньше, но Жижка сделал из стихийной защиты элемент воинского искусства. Потом часть его схемы станут применять в танковых войсках при распределении ролей экипажа.

© «Грюнвальдская битва» (фрагмент)

Все повозки в случае опасности ставились кругом и скреплялись между собой цепями или ремнями – растащить их уже было невозможно. Каждая имела свой экипаж и состояла из 15-20 человек. Были возница, лучники, стрелки из появившегося тогда огнестрельного ружья, пикенеры и щитники, которые защищали людей и лошадей.

Над всеми – командир повозки. Они объединялись в более крупные подразделения – десятки и ряды. И там тоже свои командиры. Получался настоящий гуляй-город – за первым рядом следовал второй, за ним третий и более, получалось как несколько рядов стен. При первой битве у Судомерже было лишь 12 повозок, а потом их будут сотни.

Прорвать такое сложно, почти невозможно. Русские потом эту тактику активно использовали при борьбе за независимость от Золотой Орды, а впоследствии чтобы отбивать атаки Крымского ханства, чья армия как раз и состояла из конницы.

Это не единственное новшество, которое ввел Жижка в воинском деле. Он активно использовал артиллерию и стал первый, кто применил маневры с ней. Для этого пушки также ставились на повозки и могли быстро передвигаться на опасные участки поля битвы.

Но и это еще не все. Жижка впервые в Западной Европе, в 1423 году, создал и ввел воинский устав. Кто служил в армии понимает, что это не просто бюрократическая бумажка, а инструкция как действовать в тех или иных обстоятельствах. И как сделать так, чтобы эти критические обстоятельства не наступили.

В результате армия Жижки стала непобедимой. При этом ее костяк составлял всего 4-8 тысяч человек, а в случае необходимости к ним присоединялось ополчение. Зато в основной армии царила железная дисциплина, она непрерывно тренировалась, особенно вот с вагенбургами.

Непобедимой армия оставалась пока был жив Жижка. Даже потеряв второй глаз при осаде замка Раби, он продолжал успешно командовать, будучи абсолютно слепым. Вместо меча использовал шестопер. При этом получалось, что обучал своих помощников, которые рассказывали ему о происходящем, а он принимал решения и объяснял почему действует именно так.

Историки сейчас отмечают, что возможно гуситы и добились бы полной победы, даже при отсутствии четкого плана действий. Но им помешала чума, которая опустошит половину Европы. Забрала она и великого слепца Яна Жижку – 11 октября 1424 года. Ровно 600 лет назад.