Батька Махно: кем был лидер «безвластного» государства

Имя Нестора Махно — лидера украинского анархистского движения, создавшего в Гражданскую войну уникальное «безвластное» государство, известно всем. Его отряды сражались и с белыми, и с красными, а его личность окружена ореолом мифов. Но первый из этих мифов начинается с самой фамилии — Махно. Откуда она взялась?

Согласно архивным материалам, в том числе документам деникинской следственной комиссии, предки Махно были бедными крестьянами из-под Александровска (ныне Запорожье). Его отец, Иван Родионович, получив вольную, женился на бывшей крепостной Евдокии Передерий. Нестор был младшим в этой многодетной семье, где говорили на суржике — пестрой смеси украинского и русского языков.

Фамилия Махно в тех краях была распространенной. Упоминания о ней встречаются в документах еще XVI века: например, некий новгородский крестьянин Сувор Махно. Это позволяет отнести фамилию к числу древних.

Также среди исследователей бытует версия, что фамилия Махно могла стать производной от личного прозвища родоначальника фамилии, пользовавшегося особым авторитетом и уважением в своей семье. Например, в лексике русских говоров слово «мах» обозначало «удалого человека». Аналогичная традиция образовывать фамилию от прозвища родоначальника существовала в малороссийских и белорусских селениях.

Хотя Нестор Махно стал самым известным представителем своей фамилии, она неоднократно встречается и в других исторических документах. Например, в реестре войска Запорожского 1649 года фамилия Махно (Михно) и Махнов встречается четырежды, в 1756 году данный реестр включает двоих представителей той же фамилии. Также в течение XVIII века среди казацкой старшины Гетманщины перечисляются восемь представителей фамилии «Міхно».

Существует также версия, согласно которой настоящая фамилия Нестора Махно – Михненко. Об этом, в частности, пишет биограф Нестора Махно Владимир Чоп. По его словам, фамилия Михненко, произошедшая от мужского имени Михаил, принадлежала деду анархиста, а ее производная Махно закрепилась только за его отцом Иваном Родионовичем и была скорее прозвищем.

Поскольку процесс формирования фамилий в России был достаточно длительным, сегодня трудно сказать точно, как сформировалась родовая фамилия Нестора Ивановича Махно. Тем не менее ее упоминание в различных документальных источниках в течение нескольких веков представляет собой вполне убедительное доказательство того, что эта фамилия относится к числу древнейших и была сформирована в рамках существовавших культурных традиций России и Малороссии.