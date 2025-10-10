Николай Островский: главная тайна автора культового романа «Как закалялась сталь»

Образ Николая Островского, несгибаемого борца и автора культового романа «Как закалялась сталь», был хрестоматийным для советского человека. Но за этим героическим фасадом скрывалась жизнь, полная такой боли и отчаяния, которую он тщательно скрывал даже от близких. Главной тайной писателя стала справка, обнаруженная лишь после его смерти.

Ранение, которое предопределило всё

Николай Островский с юности связал свою судьбу с большевиками. В 16 лет он ушел в Красную Армию, но его фронтовая карьера была короткой. В 1920 году под Коростенем он получил тяжелейшее ранение в голову, которое почти лишило его зрения на один глаз и привело к демобилизации.

Молодой человек пытался строить мирную жизнь: окончил школу, поступил в киевский техникум, работал электромонтером. Но цепкая болезнь, запущенная ранением, не отпускала. Серьезная простуда и брюшной тиф окончательно подорвали его здоровье. Осенью 1922 года он отправился лечиться на Азовское море, уже испытывая нестерпимые боли в суставах.

«Слишком мало осталось жить...»

Как выяснилось, в этот же период Николай Островский был признан врачебной комиссией нетрудоспособным и получил свидетельство об инвалидности 1-й группы. Но писатель отказался от назначенной ему пенсии в 44 рубля 66 копеек и никому не сказал о решении комиссии. Справку он спрятал и никогда не показывал. Обнаружили документ лишь спустя много лет уже после его смерти. Хотя Островский понимал всю серьезность своего положения. Так, он писал своей знакомой Л. Бернфус: «Слишком мало осталось жить...».

Уйти иначе

Впрочем, в этом же письме Николай Островский заявлял: «...зная закон, закон природы, где слабые уступают место сильным, я не уступаю и стараюсь как-нибудь иначе уйти». Получилось у Островского уйти «иначе» или нет, но с начала 1927 года болезнь навсегда приковала его к постели. Если верить Татьяне Доступовой-Караваевой, автору книги «Жизнь и творчество Николая Островского», у писателя происходило постепенное зарастание всех суставов и, как следствие полная неподвижность тела. И все же упорный Островский не терял надежды найти применение своим силам, быть полезным людям.

Николай Островский заочно окончил Коммунистический университет, и тогда же у него появилась смелая мысль: создать художественное произведение на основе всего виденного и лично пережитого. Так в 1930-х годах на свет появился роман «Как закалялась сталь». Островский стал знаменит, был награжден орденом Ленина. Другое произведение писателя, «Рожденный бурей», было признано более слабым. Оно было написано уже на смертном одре. В 1936 году Николай Алексеевич скончался. Ему было всего 32 года.