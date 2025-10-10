Князь Меншиков: каким на самом деле был фаворит Петра Великого

Великого

Фаворит Петра I, первый строитель Петербурга и первый русский член Лондонского королевского общества — Александр Меншиков был фигурой, вобравшей в себя все противоречия своей эпохи. Яркий взлет и сокрушительное падение этого человека до сих пор поражают воображение. Мы собрали семь ключевых фактов, раскрывающих его неоднозначную личность.

Ученый, не умевший писать

В 1714 году Меншиков был избран членом Лондонского королевского общества — элитного научного клуба, которым руководил сам Исаак Ньютон. Однако его избрание было жестом политической вежливости, а не признанием научных заслуг. Ирония заключалась в том, что, по свидетельствам современников (включая личного токаря Петра I Андрея Нартова), «светлейший князь» был практически неграмотен. Историк С.П. Луппов отмечал, что в архивах не найдено ни одного документа, написанного рукой Меншикова, — только подписи, сделанные неуверенной рукой.

Однако тот факт, что Александр Данилович не разумел грамоты, нисколько не отменяет его многочисленных заслуг на государственном поприще.

Меншиков торговал пирожками

Вопрос о происхождении светлейшего князя до сих пор вызывает много споров. Сам Меншиков настойчиво продвигал версию о том, что вышел он из литовско-польского дворянского рода Менжиков. Он даже добился официальной бумаги от съезда литовской шляхты. Однако позже, не удовлетворившись таким происхождением, Меншиков попытался обосновать свою генеалогию от варягов, близких к роду Рюрика. Версия о дворянском происхождении фаворита Петра вызывала сомнения еще при его жизни.

В народе было очень популярно представление, что вышел светлейший князь из самых низших кругов, а перед тем как попасть в окружение к императору был простым разносчиком пирожков. Версию о пирожках в частности подтверждают свидетельства токаря Нартова. Секретарь австрийского посольства Иоганн Корб пренебрежительно называл Меншикова «Алексашкой» и отмечал, что он «вознесен до верха всем завидного могущества из низшей среди людей участи».

Меншиков был коррупционером

Говорят, что после смерти Лефорта Петр I скорбно заметил: «Осталась у меня одна рука, вороватая, да верная». Это он о Меншикове. Светлейшего князя не раз ловили на воровстве. Свое несметное богатство он добыл совсем неблагородным способом: незаконно захватывая земли, закрепощая казаков и прямо обкрадывая казну. Меншикову предъявляли обвинение в хищении более чем полутора миллионов рублей, и это в то время, когда годовые расходы государства составляли около 5 миллионов. Спасала князя дружба с царем и заступничество Екатерины. Вовремя поданные челобитные заметно снижали сумму долга, которую надо было выплатить уличенному в воровстве Меншикову. Не мог Петр держать долго гнева на своего любимца. О воровстве Александра Даниловича знали все, но пока его осеняла царская милость, ничего нельзя было сделать.

Меншиков был предпринимателем

Предприимчивость – вот главная характеристика князя Меншикова. И проявлял он ее не только на поле боя, в государственных делах, придворных интригах и безбожном казнокрадстве. Меншиков был предпринимателем в самом современном и даже положительном значении этого слова: он был бизнесменом. Для извлечения прибыли князь использовал любую возможность. Не довольствуясь стандартным оброком, он организовывал на своих землях многочисленные промыслы по переработке сельскохозяйственной продукции и добыче полезных ископаемых. Кирпичное производство, распиловка леса, винокуренные, соляные и рыбные промыслы, хрустальный завод – вот лишь неполный перечень организованных Меншиковым предприятий. Он же создал первую в России шелковую мануфактуру, по образцу парижской. Ну чем не молодой, амбициозный стартапер?

Меншиков был строителем

Строителем светлейший князь был примерно в том смысле, в каком им был и Юрий Михайлович Лужков. Будучи губернатором Ижорской земли (сегодня это Петербург и Ленинградская область), Меншиков отвечал за строительство Шлиссельбурга, Кронштадта, Петергофа и Петербурга. Естественно, что такая должность как нельзя лучше влияла на бизнес высокопоставленного чиновника: фактически он руководил формированием крупнейшего строительного рынка Империи, обеспечивающего устойчивый спрос на продукцию его многочисленных предприятий.

Промышлял Меншиков и государственными продовольственными подрядами. Цены, конечно же, изрядно завышались, а контракты оформлялись через подставных лиц. Как выяснило следствие, чистая прибыль Меншикова за поставку провианта государству в 1712 году превысила 60%. Общий ущерб от продовольственной подрядной деятельности князя был оценен в 144 788 рублей. Впрочем, по сравнению с объемами прямого казнокрадства Меншикова, это сущие копейки.

Меншиков был ненасытен

Не секрет, что амбиции Меншикова не имели предела. После смерти Петра он привел на престол Екатерину и фактически стал главным человеком в государстве. Меншиков намеревался породниться с императорской фамилией, обручив свою дочь с внуком Петра Великого. Свои амбиции ему удалось запечатлеть даже на государственных монетах. В 1726 году светлейший князь задумал провести денежную реформу, понизив пробу серебряной монеты, что должно было принести дополнительную прибыль от чеканки. В будущем планировалось вообще чеканить гривенники из дешевого сплава «новой инвенции».

Новые монеты отличались необычным вензелем, который состоял не только из литеры «I» («Императрица») и литеры «Е» («Екатерина»), но и включал дополнительный элемент – литеру «Y», не имевшую никакого обоснования в имени императрицы. Дело в том, что в сочленении с буквами «I» (литеры «I» и «E» были даны в зеркальном отражении), «Y» давала «M», то есть «Меншиков». Монеты, однако, вышли настолько низкого качества, что были совершенно непригодны для обращения и быстро изъяты. А уже в 1727 году, после смерти Екатерины, Меншиков проиграл в придворной борьбе, был лишен имущества, чинов и наград, и сослан в сибирский город Березов, где спустя два года умер.