Заколдовал всю страну: почему люди до сих пор верят Кашпировскому

В понедельник, 6 октября, появилась информация о госпитализации гипнотизера Анатолия Кашпировского. Символично, что ровно 36 лет назад вся страна в прямом эфире наблюдала, как целитель проводил первый в истории СССР телемост, заставив миллионы людей верить в чудо.

В СМИ сообщили, что Анатолий Кашпировский был госпитализирован в одну из столичных клиник якобы из-за обострения онкологического заболевания, а в больнице целитель пройдет курс лучевой терапии. Однако на это быстро отреагировал директор артиста Сергей Рудых, который опроверг заявление:

«Анатолий Михайлович жив-здоров, он находится в Москве у себя дома и очень всем доволен. Сообщение о госпитализации — очень злая и неприличная выдумка».

Кашпировский окончил Винницкий медицинский институт в 1962 году и более 25 лет работал врачом-психиатром в областной психиатрической больнице. Звездный час настал в 1989 году: Центральное телевидение СССР начало транслировать его сеансы коллективной психотерапии.

Появление Кашпировского было знаковым. Люди переходили от старых ценностей к новым, были наивны и безоговорочно доверяли телевизору. Все, что шло с экрана, считалось одобренным свыше, — вспоминает в беседе с «Вечерней Москвой» практикующий психолог и психотерапевт Единого реестра Европы Екатерина Трофимова. — Новые свободы сняли табу с эзотерики. Одобренный ТВ человек с гипнотическими способностями дал мощный эффект.

Кульминацией стал телемост «Москва — Киев»: Кашпировский провел дистанционное обезболивание пациентки Любови Грабовской во время операции.

Целительный эффект, безусловно, был, но он не для всех, — продолжает эксперт. — Так, для людей с серьезными соматическими или психическими заболеваниями такие массовые сеансы опасны. Человек успокаивается, вместо того чтобы идти к врачу, и болезнь прогрессирует. Психотерапия — это индивидуальный товар. То, что одному полезно, другому — вредно.

После распада СССР Кашпировский уехал в США, где его популярность пошла на спад, какое-то время работал в сфере утилизации отходов. Его возвращение в Россию совпало с волной ностальгии по 1990-м.

Сейчас 86-летняя звезда вновь проводит сеансы. Его официальный сайт пестрит благодарностями.

Обезболивание пациентки Грабовской, которое вы провели по телевидению, было, есть и останется мировым событием, — пишет Ирина из Кельна.

Другая поклонница, Оксана, делится с пользователями воспоминаниями от посещения сеанса: «Было ни с чем не сравнимое ощущение… будто пришло осознание вечности».

Кстати, теперь Кашпировский проводит не «сеансы», а «творческие встречи». Но и на них попасть не просто. Билеты не продаются в обычных кассах — только по телефону, указанному на афише. Цены варьируются от 3400 рублей за галерку до 9000 за партер. Личная консультация стоит 25 000 рублей. Производим простейшие расчеты и получаем, что при полном зале в 300 человек доход с одного вечера может превышать полтора миллиона рублей. Также на сайте продаются сувениры: книги, записи старых сеансов и даже «особой» соли с «целебными» свойствами.

Мощный эффект в 90-е был достигнут за счет массовости и эмоционального заражения, — подчеркивает Трофимова. — Люди вместе выполняли ритуалы, верили в чудо. Мы видим это и сегодня в многочисленных «марафонах желаний».

Так что Кашпировский и сегодня остается работающим символом своей эпохи. Его возвращение на сцену доказывает: несмотря на все предупреждения экспертов, желание верить в чудо и простые решения своих проблем у некоторых по-прежнему сильнее здравого смысла.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Искра, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии личности СПбГУ:

Популярность целителей зиждется на умелой эксплуатации магического мышления. Это наша врожденная тяга верить, что ритуал, символ способен напрямую изменить мир. Подобная вера становится психологическим щитом для тех, кто чувствует себя потерянным. Вместо того чтобы взять ответственность на себя, человек уходит на поиски «волшебной таблетки».

НОСИТЕЛИ ЦЕЛИТЕЛЬНОГО ДАРА

В конце 1980-х — начале 1990-х годов на волне популярности Кашпировского в телеэфире появился ряд персонажей, использовавших схожие приемы.

Энергия через экран

Алан Чумак «заряжал» воду, кремы и другие предметы через телеэкран. Миллионы зрителей ставили банки с водой перед телевизорами, веря в приобретение целебных свойств. В 1990-е Минздрав РФ ограничил нетрадиционные методы лечения, и массовые телесеансы прекратились. Чумак перешел на частные приемы, лечение по телефону, писал книги.

Для избранных

Джуна Давиташвили — первый зарегистрированный советский «экстрасенс», получивший официальное признание. Практиковала «биоэнергетическое» лечение руками и предсказания, была популярна среди высшего руководства СССР и звезд того времени. Считается, что среди пациентов Джуны были Леонид Брежнев, Илья Глазунов, Аркадий Райкин, Марчелло Мастроянни и даже Роберт де Ниро. Еще целительница писала стихи, выступала на сцене и даже пыталась уйти в политику. Предсказать собственный провал на этом поприще не смогла.

Цифровой маг

Елена Блиновская — российский блогер и предприниматель, создавшая масштабную бизнес-империю по продаже курсов личностного роста, центральным продуктом которой был «Марафон желаний». В отличие от телесеансов Кашпировского, Блиновская использовала мессенджеры и соцсети, чтобы одновременно охватывать тысячи участников. Ее методика включала составление списков желаний, визуализацию, «очистку» пространства и работу с «ограничивающими убеждениями». В рекламе курсов Блиновская обещала исполнение самых разных желаний — от решения финансовых проблем до излечения от рака и помощи в зачатии ребенка для бездетных пар. Конечно, такой широкий спектр смог привлечь самых разных подписчиков. В отличие от своих предшественников, Блиновская понесла официальное наказание. Так, в марте 2025 года Савеловский суд Москвы признал ее виновной в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании денежных средств и приговорил к 5 годам лишения свободы. На момент вынесения приговора она уже около года находилась в СИЗО, а ее имущество было реализовано в рамках процедуры банкротства.