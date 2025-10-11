Владимир Познер: что делал отец известного журналиста во Вторую мировую войну

Имя Владимира Познера знает каждый, кто смотрит телевизор. Но куда менее известна судьба его отца — Владимира Александровича Познера, человека с биографией, достойной шпионского романа. Рассекреченные в 1990-х документами подтвердили: отец знаменитого журналиста был советским разведчиком.

Во Франции

Владимир Познер-старший родился в 1908 году в Санкт-Петербурге, но после революции его семья эмигрировала. Он вырос в Париже, блестяще окончил университет и сделал карьеру в кинобизнесе, став главным инженером европейского офиса легендарной студии Metro-Goldwyn-Mayer. Его жена, француженка Жеральдин Люттен, работала в Paramount Pictures.

Их сын, будущий тележурналист, родился в Париже в 1934 году. Казалось, семья прочно обосновалась в Европе. Но надвигающаяся война круто изменила их судьбу.

В Соединенных Штатах

В 1940 году, когда Франция была оккупирована нацистами, Познеры бежали в США. Владимир Александрович никогда не скрывал своих просоветских симпатий, и оставаться в Европе для него было смертельно опасно.

Поначалу Познер-старший работал в MGM. Но, если верить Льву Лайнеру, автору издания «"Венона". Самая секретная операция американских спецслужб», в 1943 году Познер возглавил «русскую» секцию отдела фильмокопий в министерстве обороны США. Согласно рассекреченным в 1990-х годах материалам, тогда же нью-йоркская резидентура КГБ отправила в центр шифровку о намерении использовать Владимира Познера, получившего кодовое имя «Платон». В той же шифровке содержалась просьба проверить «Платона» и санкционировать его использование в качестве «стажера» и источника информации.

В Советском Союзе

По предположениям Владимира Познера-младшего, которые он приводит в своей книге «Немецкая тетрадь», после войны американская контрразведка вычислила его отца. Именно в связи с тем, что Владимира Александровича должны были арестовать со дня на день, ему в качестве спасения поступило предложение от советской стороны перебраться в Восточный Берлин для работы в «Совэкспортфильме». Однако Федор Раззаков, автор издания «Пуля для Зои Федоровой, или КГБ снимает кино», утверждает, что Познер хотел вернуться во Францию, но ему отказали во въезде, сочтя его, на основании доноса, подрывным элементом. В любом случае выбора у Владимира Александровича не было.

В 1950 году Познер-старший получил советский паспорт, а еще через 2 года переехал вместе с семьей в Москву. Владимир Александрович внес огромный вклад в развитие отечественного киноискусства. Так, именно он считается одним из основателей Московского международного кинофестиваля. Кроме того, в начале 1960-х годов Познер стал директором Экспериментальной творческой киностудии, созданной известным режиссером и сценаристом Григорием Чухраем. Андрей Кончаловский в своих мемуарах «Возвышающий обман» называет студию «революционным шагом», так как ее работа была построена на хозрасчете, а не на государственной дотации. Впрочем, ничего из этого не вышло, и студия была приписана «Мосфильму». После этого Владимир Познер вышел на пенсию. Он скончался в 1975 году во время очередного перелета из Парижа в Москву.