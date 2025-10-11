Последняя зима Сталина: почему вождь запретил убирать снег

Последние месяцы жизни Сталина на Ближней даче напоминали осаду. Он приказал спилить ветви деревьев и запретил убирать снег — чтобы видеть следы возможных убийц. Но путь к этой мании преследования был долгим.

1920-е: Вождь-пешеход

В первые годы у власти Сталин был удивительно доступен. Он спокойно ходил пешком по Москве. Он шёл из Кремля в здание ЦК ВКП (б) на Старую площадь и в Большой театр. Его сопровождал лишь начальник личной охраны Иван Юсис. Никаких кортежей, никакой толпы телохранителей.

Все изменилось в ноябре 1931-го. На Сталина было совершено покушение, которое, согласно официально версии, и изменило в корне его жизнь. Иосиф Виссарионович шел вместе с Юсисом по Ильинке, когда на него направил пистолет некий Огарев, бывший белогвардеец. Огарева еще до этого взяли на контроль органы. Чекисту Коркину удалось с ним сблизиться. Коркин же и отвел оружие, которое держал в руках Огарев. С этого момента ходить по Москве пешком Сталину было запрещено.

«Того и гляди – пальнут в спину»

Несмотря на такие меры, а также усиление охраны, Иосиф Сталин с годами становился все более подозрительным. Даже по Кремлю он теперь не мог ходить спокойно. Так, Рой Медведев в своей книге «К суду истории. О Сталине и сталинизме» приводит слова адмирала Исакова о реакции Сталина на кремлевских охранников. Те провожали взглядом каждого, кто проходил мимо. Следуя по коридору, вождь с желчью в голосе сказал Исакову:

«Охраняют… А сами того и гляди – пальнут в спину».

Неудивительно, что последние годы жизни Сталин редко появлялся в Кремле, а большую часть времени проводил на Ближней даче, где частенько оставался в полном одиночестве (за исключением обслуживающего персонала). Но и там вождь не чувствовал себя в безопасности. Как утверждает Леонид Млечин, незадолго до смерти Иосиф Виссарионович даже запретил убирать снег возле дачи: на снегу было легко заметить следы. Мало того, Сталин велел срезать ветви деревьев, которые закрывали обзор.

Причины поведения вождя

Многие связывают такое поведение Иосифа Сталина с преклонным возрастом. На XIX съезде ВКП (б) 1952 года, где выступал Сталин, все заметили, как он осунулся и постарел. А с годами, как утверждали врачи Александр Мясников и Евгений Чазов, авторы издания «Я лечил Сталина: из секретных архивов СССР», черты личности любого человека лишь обостряются: злой становится еще злее, подозрительный – еще более подозрительным. То же самое случилось и с «отцом народов».

Кроме того, как считают специалисты, крайняя жестокость и настороженность Сталина, которые были всегда ему присущи, развились, а точнее усугубились из-за болезни вождя. Дело в том, что Иосиф Виссарионович несколько лет страдал атеросклерозом сосудов головного мозга. По мнению медиков, в 1950-х годах страной управлял уже глубоко больной человек. Однако состояние своего здоровья Сталин скрывал, опасаясь слишком часто прибегать к медицинской помощи.