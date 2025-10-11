Семь вещей, которые вы не знали о Ленине

За бронзовым образом вождя революции скрывался обычный человек со своими привычками и слабостями. Вот несколько штрихов к портрету вождя революции, о которых мало кто знает.

Шахматист

В молодости Ленин был страстным шахматистом — в 1880-х даже вел партию по переписке с известным самарским мастером Хардиным. Но после революции называл шахматы «слишком утомительными» и предпочитал простую русскую забаву — городки.

Котофил

Ленин не просто любил кошек — он мог по дороге с заседания подобрать очередного бездомного котенка. Американская журналистка, пришедшая брать интервью у Крупской, первым делом спросила:

«А где же тринадцать кошек мистера Ленина?»

Важнейшее из всех искусств

Ленин не любил сниматься в кинохронике. Он под любым предлогом старался отговориться от съемок, переносил даты, назначал другое место встречи, где, в итоге, операторам отказывали в приеме.

Сохранилась его фраза, обращенная к «съемщикам»:

«Что, опять приехали снимать меня? Не дам».

Кофе и газета

По воспоминаниям, в кругу товарищей Ленин ел мало, мог заказать пиво, но выпивал не больше одной кружки. Неизменным атрибутом за обеденным столом была газета. Когда же предстояло серьезное обсуждение, дебаты или партия в шахматы, Ильич заказывал для себя чашку черного кофе.

Охота

У Ильича был собственный егерь - Михаил Плешаков. Они вместе охотились на тетеревoв, дупелей и бекасов. На первой совместной охоте Плешаков, не зная, что перед ним Ленин, обругал новичка за нерасторопность. Потом же, понятно, терпеливо объяснял все тонкости дела.

Дети

Многие вспоминают о том, что Ленин охотно играл с детьми своих друзей и знакомых. Он мог изображать разбойника или страшного зверя, гоняться за детьми по дому с «рычанием», играть с ними в прятки. Особенно известна его дружба с младшей дочерью Шкловского, для которой он часто делал приписку в своих письмах:

«Привет всем, начиная от Люды».

Одиночество

В начале 1900-х, живя за границей, Владимир Ильич просил соратников по партии ограждать его от слишком частых посещений. В Лондоне он с Крупской жил уединенно. Ленин говорил, что неспособен жить в коммуне и быть постоянно на людях тоже не любит.