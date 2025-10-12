Чем запомнилась Дайан Китон — актриса, вдохновившая Вуди Аллена

Легенда Голливуда Дайан Китон скончалась в возрасте 79 лет. Обладательница "Оскара", чья блестящая карьера длилась более полувека, умерла в Калифорнии, подтвердила ее семья. Подробности о причине смерти не приводятся.

Китон, прославившаяся в 1970-х годах, снялась в таких хитах, как "Крестный отец", "Энни Холл", "Бэби-бум", "Клуб первых жен" и "Что-то должно случиться".

Родившаяся в Лос-Анджелесе актриса дебютировала в кино в 1970 году в фильме "Любовники и другие незнакомцы". В 1972 году она приобрела звездный статус в роли Кей Адамс-Корлеоне в фильме "Крестный отец", где снялась вместе с Марлоном Брандо и Аль Пачино и была номинирована на "Оскар". С Аль Пачино у нее были отношения в течение нескольких лет. Она сыграла роль жены Майкла Корлеоне в двух продолжениях легендарной киносаги. Другие номинации на "Оскар" были получены за ее роли в фильмах "Красные", "Комната Марвина" и "Что-то должно случиться".

В 1972 году Китон появилась вместе с Вуди Алленом в фильме "Сыграй это снова, Сэм". Пара недолго встречалась, прежде чем отношения стали просто дружескими. Тем не менее, это стало началом многолетнего сотрудничества между парой, которая вместе работала над восемью фильмами, включая "Энни Холл", за которую Китон получила "Оскар" и "Золотой глобус" в 1978 году. Среди других известных фильмов Аллена, в которых снялась актриса, - "Интерьеры", "Манхэттен" и "Дни радио". Такие драмы, как "В поисках мистера Гудбара", "Стреляй на Луну" и "Добрая мать", утвердили ее как актрису, которая не боялась играть трудно-характерных, временами взбалмошных женщин.

Ее острое самоуничижение, комедийный дар и характерное чувство стиля: редко появляющаяся без шляпы, водолазки или мужского галстука и широких брюк, сделали ее одновременно очень уникальной и невозможной для подражания, пишет The Guardian. Китон продолжала сниматься в популярных фильмах в 1980-х и 1990-х годах, играя роли в признанных критиками и любимых зрителями комедиях "Бэби-бум", "Отец невесты" и "Клуб первых жен". В 2003 году она получила свой второй "Золотой глобус" за роль вместе с Джеком Николсоном в кассовой сенсации Нэнси Майерс "Что-то должно случиться".

"Книжный клуб: Следующая глава", выпущенный в 2023 году, стал одним из последних проектов с участием Китон. В беседе с The Guardian она рассказала, почему решила оставаться такой плодовитой, снявшись в семи фильмах с начала пандемии. "Это дает мне возможность познакомиться с большим количеством людей, - сказала она. - Мне это нравится. Все это интересно. Это никогда не бывает скучно, никогда, это жизнь". Она также объяснила свою любовь к фотографированию дверей и заброшенных магазинов, сказав, что это "кажется трогательным, потому что это жизнь".

В 1996 году Китон удочерила девочку Декстер, названную в честь персонажа Кэри Гранта в "Филадельфийской истории", а четыре года спустя - сына Дюка. "Материнство полностью изменило меня", - сказала она. Несмотря на широко разрекламированные отношения с некоторыми из ее коллег по фильмам, включая легендарного сердцееда Уоррена Битти, она всю жизнь оставалась незамужней.

Китон заботилась о своей матери с момента постановки диагноза "болезнь Альцгеймера" в 1993 году до ее смерти в 2008 году, и посвятила большую часть своих автобиографий рассказу о жизни матери и публикации ее дневников. "Она была для меня всем", - сказала она о своей матери. Китон также была главным опекуном своего брата Рэнди, который умер в 2021 году после нескольких лет проблем с психическим здоровьем. Китон снималась на телевидении, в том числе в роли коварной монахини в сериале Джуда Лоу "Молодой Папа". Она также предоставила свое имя линейке товаров для дома, одежды, бокалов и вина.