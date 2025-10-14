Тайна гибели генерала Дмитрия Карбышева в немецком концлагере

Дмитрий Карбышев — советский инженер-фортификатор, военный ученый, профессор, человек исключительной воли и мужества. От истории его смерти в немецком концлагере бежит мороз по коже. «‎Рамблер» расскажет всю правду о том, что произошло в последние дни его жизни.

Карбышев родился в 1880 году в Омске в семье потомственных военных. С юности проявлял блестящие способности к точным наукам. После окончания Николаевского инженерного училища служил в русской армии, участвовал в русско-японской войне, а затем и в Первой мировой. Уже тогда он получил известность как талантливый инженер-фортификатор.

После революции перешел на сторону Красной армии, где участвовал в Гражданской войне, разрабатывал оборонительные сооружения и преподавал в Военно-инженерной академии. К 1941 году Карбышев был генерал-лейтенантом инженерных войск, доктором военных наук и профессором — автором десятков трудов по военному строительству.

Плен

В августе 1941 года Карбышев находился под Смоленском, где участвовал в организации обороны. Во время боев он был тяжело контужен и потерял сознание. Когда пришел в себя, обнаружил, что попал в плен.

Немцы быстро поняли, кого захватили. Им был нужен не просто советский генерал, а известный специалист по фортификации, человек, способный работать на вермахт. По данным следственных материалов, Карбышеву неоднократно предлагали сотрудничество — разработку оборонительных сооружений и участие в немецких инженерных проектах. Ему обещали комфорт, лечение и свободу. Но он неизменно отказывался, заявляя, что служит только своей Родине.

Пленные советские солдаты: сколько их на самом деле было и как к ним относились

Лагеря

Сначала Карбышев оказался в офицерском лагере Хаммельбург, затем его перевели в Флоссенбюрг, а позже — в Маутхаузен, один из самых жестоких концлагерей Третьего рейха.

Там он содержался под номером 53212, как особо опасный военнопленный. Несмотря на возраст (ему было уже за шестьдесят), генерал отказался от привилегий и работал вместе с другими узниками на каменоломнях и строительных работах.

Свидетели утверждали, что Карбышев не позволял себе жаловаться, поддерживал товарищей, читал лекции о военном деле, рассказывал о Родине. Заключенные его прозвали «профессором» и «генералом из гранита» — за твердость характера.

Убийство в Маутхаузене

Самая известная версия гибели Карбышева появилась после освобождения лагеря в 1945 году. Ее рассказал бывший заключенный Евгений Кузнецов, который утверждал, что 17 февраля 1945 года генерала вместе с группой узников вывели на плац, облили ледяной водой и оставили на морозе. Людей заставляли стоять под струями до тех пор, пока они не падали замертво. Карбышев, по словам свидетелей, держался до последнего и успел произнести:

«Товарищи, стойте! Не сдавайтесь врагу, умрем, но останемся верны Родине!»

Эти слова вошли в учебники истории и стали частью официальной версии. Однако с конца 1990-х годов историки стали задаваться вопросом: действительно ли все происходило именно так?

Документы самого лагеря Маутхаузен сохранились не полностью. В них указано лишь, что Дмитрий Карбышев «умер 18 февраля 1945 года» за несколько недель до капитуляции Германии. Причина смерти — не уточнена.

Некоторые исследователи полагают, что эпизод с обливанием водой мог быть символическим пересказом, выдуманным узниками после освобождения — как способ почтить память генерала. Но даже если детали подверглись художественному осмыслению, факт гибели в лагере остается бесспорным.

Известно, что именно в феврале 1945 года в Маутхаузене действительно проводились массовые казни методом обливания холодной водой — это подтверждено документами Нюрнбергского процесса. Поэтому история о мученической смерти Карбышева с высокой вероятностью основана на реальных событиях.

Посмертная слава

Когда лагерь освободили американские войска, имя Карбышева быстро стало известно советским следователям. В 1946 году ему было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза, а также орден Отечественной войны I степени.

В 1961 году в Маутхаузене установили памятник Карбышеву — бронзовую фигуру генерала, стоящего под струями ледяной воды. Этот памятник стал символом мужества и памяти обо всех погибших в лагерях смерти.

Имя Дмитрия Карбышева носят улицы в десятках городов России и бывших республик СССР. В Омске ему установлен памятник, а в Москве — мемориальная доска. Его жизнь и смерть изучаются в военных академиях, а образ генерала вдохновил не одно поколение писателей и режиссеров.

Ранее мы рассказывали, что пишут в немецких учебниках по истории про Вторую мировую войну.