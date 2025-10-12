Почему главный палач СССР не любил отечественные пистолеты

В истории «большого террора» 1937-1938 годов, унесшего жизни сотен тысяч людей, есть фигуры, которые до сих пор вызывают острое противоречие. Одна из них — Василий Блохин, бывший начальник комендатуры Административно-хозяйственного управления НКВД. По оценкам историков, за свою карьеру он лично привел в исполнение несколько десятков тысяч смертных приговоров.

Карьера палача

Василий Блохин, выходец из крестьянской семьи, возглавлял расстрельные команды НКВД с 1926 по 1953 год. Он пережил нескольких наркомов — служил при Ягоде, был главным исполнителем в период ежовщины и сохранил свой пост при Берии.

Последнее — факт примечательный. Когда Берия начал «зачистку» кадров НКВД, против Блохина было компрометирующее досье. Однако, согласно документам, Сталин лично вступился за него, заявив:

«Таких людей сажать не надо, они выполняют черновую работу».

За свою службу Блохин был осыпан наградами, включая орден Ленина, и получил звание генерал-майора. Однако после смерти Сталина его карьера мгновенно оборвалась: в 1953 году он был отправлен на пенсию, а год спустя лишен генеральского звания. По одной из версий, Василий Блохин покончил с собой в 1955 году.

Отношение к делу

Василий Блохин, как уже было сказано, не только руководил расстрельными командами, он лично приводил приговоры в исполнение. Сохранились описания того, как этот человек готовился к выполнению своих обязанностей.

Начальник Калининского областного управления НКВД генерал-майор Дмитрий Токарев:

«… Мы пошли. И тут я увидел весь этот ужас... Блохин натянул свою специальную одежду: коричневую кожаную кепку, длинный кожаный коричневый фартук, кожаные коричневые перчатки с крагами выше локтей. На меня это произвело огромное впечатление — я увидел палача!».

Писатель-документалист, близко знавший многих сотрудников КГБ СССР Теодор Гладков:

«В швейной мастерской административно-хозяйственного управления НКВД Блохину сшили по его заказу длинный, до самого пола, широкий кожаный фартук, кожаный картуз и кожаные перчатки с раструбами — чтобы не забрызгивать кровью одежду».

Приводить приговоры в исполнение Блохин предпочитал не из «ТТ» или «нагана», которые были на вооружении у сотрудников НКВД, а из немецкого «вальтера». Военные историки считают, что это мог быть Walter PPK с магазином емкостью в 7 патронов калибра 7,65. Этот пистолет Блохин ценил за его надежность. Отечественные марки были слишком мощными и при "работе" брызги разлетались во все стороны, кроме того их механизмы быстро изнашивались от постоянной нагрузки.

Среди людей, в отношении которых Блохин лично исполнил смертный приговор, такие знаковые личности, как Тухачевский, Якир, Уборевич, Эйхе, Ежов, Фриновский, Кольцов, Бабель, Мейерхольд и другие.

Как Блохин проявлял себя в быту

После исполнения приговоров Василий Михайлович устраивал попойку для своих помощников, после чего отправлялся домой. На отдых.

Каким был главный палач страны в домашней обстановке? Судя по редким свидетельствам, жить с ним под одной крышей было сложно. Домработница в семье Блохиных Шура Тихонова рассказывала, что он был человеком грубым и жестоким, со службы возвращался под утро, как правило, очень пьяный. Иногда в присутствии членов семьи мог начать рассказывать о том, чем именно он занимается, особенное внимание уделяя подробностям.

Соседи по дому, где доживал свой век Василий Блохин, отзывались о нем, как о человеке нелюдимом и мрачном. Иногда он садился поиграть в домино с другими пенсионерами, но желающих составить ему партию было немного. Глаза Блохина при малейшем споре начинали наливаться кровью от сдерживаемой ярости.

Теплое, доброе чувство вызывали у Блохина, пожалуй, только лошади. Он очень любил этих животных, читал о них, собирал книги. В его домашней библиотеке было почти 700 томов о коневодстве и о лошадях вообще.