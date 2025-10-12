Жена «пособника Берии»: что стало с Эммой Кагановой после ареста мужа

В истории советских спецслужб фигура Павла Судоплатова занимает особое место. Но за его громкой биографией стоит история тихой преданности его жены, Эммы Кагановой, которая разделила с ним не только успехи, но и годы опалы.

Служебный роман на Лубянке

Они познакомились в 1920-х годах в Харькове, где оба служили в органах ГПУ. Эмма, урожденная Суламифь Кримкер, была, по воспоминаниям Судоплатова, красивой голубоглазой блондинкой, свободно владевшей идишем, который очень похож на немецкий язык.. Это знание языков определило ее первые задания — работа с немецкими колонистами в Одессе.

Их сблизила общая служба и, как писал сам разведчик, раннее взросление: Эмма рано потеряла отца и была вынуждена самостоятельно заботиться о младших братьях и сестрах. Служебные отношения быстро переросли в роман. Их сын Андрей вспоминал, что отец всегда считал Эмму своим женским идеалом, ценя в ней ум и красоту.

Они стали жить вместе, хотя официально брак зарегистрировали лишь в 1951 году — для чекистов того времени такая практика была обычным делом. В 1931 году чета перебралась в Москву, где Эмма Карловна курировала сферу культуры, включая Большой театр, — места повышенного внимания для иностранных агентов.

Арест и жизнь после него

Даже работа в органах государственной безопасности не уберегла супругов от репрессий властей. В 1953 году Судоплатова арестовали как пособника Берии. Об этом в своей книге «Диверсант № 1. Наш человек Судоплатов», написал Валерий Большаков. Жена Судоплатова также была задержана, но ей удалось избежать больших неприятностей и выйти на свободу спустя пару месяцев. Но все же заключение существенно изменило жизнь Кагановой. У женщины отобрали дом и дачу, запретили работать. Кормилась она лишь с уроков, которые давала, а ночевала в маленькой квартирке.

Подобную жизнь Эмма Карловна вела вплоть до выхода мужа из тюрьмы. Судоплатова отпустили в 1968 году, но за годы заключения он приобрел инвалидность II группы. Поскольку бывший чекист не мог физически работать, он занялся литературой. Эмма к тому времени уже была на пенсии, все свое время она посвящала мужу и помогала ему в творчестве. Вместе супруги были до смерти Эммы, которая ушла из жизни в 1989 году. Про жизнь Судоплатовых после освобождения подробнее можно прочесть в книге Александра Севера, «Павел Судоплатов. Волкодав Сталина».