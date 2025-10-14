Сын «Черного дьявола»: за что друзья ненавидели Андрея Свердлова

В 1963 году Александр Твардовский записал в дневнике впечатление от встречи с человеком, в чьей судьбе, как в кривом зеркале, отразилась вся жестокость сталинской эпохи. Этим человеком был Андрей Свердлов — сын Якова Свердлова, одного из главных творцов революции. Он шокировал поэта откровениями о жизни кремлёвской верхушки, но больше всего — спокойным признанием, что на Лубянке лично допрашивал своих друзей.

«Зверёк» из Кремля

Андрей родился в 1911 году вне брака. Его отец, Яков Свердлов, в первые годы называл сына не иначе как «зверёк». Детство будущего следователя НКВД прошло в Туруханской ссылке вместе с родителями, а после скоропостижной смерти отца в 1919 году он остался жить в «кремлёвском микрорайоне» — за высокими стенами, отделявшими советскую элиту от всей страны.

Его карьера была причудливой чередой взлётов и падений. Он успел поучиться в МГУ, побывать на практике в Аргентине и поработать начальником цеха на заводе имени Сталина. Но ещё до войны его дважды арестовывали.

Во время одного из арестов следствие установило, что Свердлов-младший позволял себе крайне опасные высказывания в адрес Сталина, вплоть до призывов «Кобу надо кокнуть». Для обычного человека это означало бы верный расстрел. Но Андрея спасло происхождение: нарком Ягода приходился ему троюродным дядей, мать хранила «алмазный фонд Политбюро», а сам Сталин помнил мальчика по ссылке.

По другой версии, его аресты были инсценировкой. Историк Рой Медведев предполагает, что Свердлов мог быть «засланным провокатором», которого сажали в камеры к важным подследственным, чтобы выудить у них нужные показания.

Так или иначе, в 1938 году вчерашний арестант оказался на Лубянке — следователем НКВД. По его словам, «по указанию товарища Сталина».

Палач для бывших друзей

На этой работе «зверёк» полностью оправдал своё детское прозвище. Он допрашивал с особым рвением. Полковник Мещеряков, проходивший по его делу, вспоминал, как Свердлов одним ударом выбил ему шесть зубов. Его излюбленной пыткой было ломать подследственным пальцы дверью.

Но самое шокирующее — он не щадил бывших друзей, выросших с ним в одном кремлёвском дворе. Когда на допросе оказалась его знакомая с детства Ханна Ганецкая, она с надеждой воскликнула: «Адик!». В ответ он грубо обругал её «троцкистской сволочью».

Через его камеру прошли секретарь его отца Елизавета Драбкина (получила 17 лет лагерей) и дочь Марины Цветаевой Ариадна Эфрон. Жена Бухарина, Анна Ларина, от потрясения после допросов у Свердлова ослепла на два дня. «Падение Андрея – отнюдь не досадное недоразумение, за этим скрывался безнравственный и беспринципный характер», — писала она.

Последние годы

К осени 1951 года Андрей Свердлов имел звание полковника контрразведки. Он служил заместителем начальника отдела «К» 2-го Главного управления МГБ. Но тут сына вождя арестовали в третий раз. В преддверии антисемитской кампании подручные Сталина решили «вычистить» евреев из «органов». В случае Свердлова нашлось, за что «зацепиться».

«В его квартире был обнаружен целый арсенал диверсанта, – писал историк Рудольф Пихоя. – В нём находились несколько ампул сильнодействующего яда, взрывные устройства с часовыми механизмами, замаскированные в шкатулку, коробку духов, пресс-папье, 5 пистолетов разных калибров, автомат, пара винтовок, патроны, гранаты…»

Свердлов объяснил, что получил это оружие в 1941 году на случай сдачи Москвы немцам. Вернуть же его якобы позабыл. Мать Андрея написала письмо Сталину с просьбой разобраться «в память Якова Михайловича». Сам Свердлов-младший уверял кремлёвского диктатора, что «не симпатизировал евреям».

Смерть Сталина спасла Андрея Свердлова от наказания. Позже, как сообщается в книге историка Вадима Абрамова «Евреи в КГБ», он работал в 4-м управлении МВД («секретно-политическом»). После падения Берии полковник Свердлов был уволен из спецслужб и перешёл на работу в Институт марксизма-ленинизма. Свою роль сыграли жалобы на следователя Свердлова от бывших зэков, возвращавшихся из лагерей. После XX съезда КПСС Свердлов так боялся расплаты за злодеяния, что попал в кремлёвскую больницу с нервным тиком. Поэт Твардовский при встрече со Свердловым отмечал в нём сочетание «надменности» и «припугнутости».

Андрей Свердлов защитил диссертацию по истории, но этим его деятельность не ограничилась. Вчерашний следователь выступил как писатель, создавая детективно-приключенческую литературу для юношества в соавторстве с другим бывшим чекистом Яковом Матусовым. За подобные книги в Советском Союзе платили крупные гонорары. Сын «Чёрного дьявола» умер в 1969 году, его могила находится на Новодевичьем кладбище.