Высоцкая раскрыла полученное от Кончаловского прозвище

Российская актриса Юлия Высоцкая рассказала об отношениях со своим супругом, режиссером Андреем Кончаловским. Этим она поделилась в интервью журналу «Соловей».

Артистка заявила, что даже после тридцати лет отношений с кинематографистом не знает, почему он обратил на нее внимание. По словам Высоцкой, она никогда не вела себя как эффектная, «роскошная баба». В беседе с изданием актриса подчеркнула, что не похожа на «породу женщин», к ногам которых мужчины готовы бросать бриллианты.

«Меня Андрей Сергеевич называет Пятачок. Всегда готовый. Ружье тебе надо? Будет. Шарики нужны? Будут», — рассказала Высоцкая. Она объяснила, что считает себя человеком на передовой, в отличие от «роскошных женщин», которые обычно остаются в тылу.

