Хачатур Абовян: человек, пробудивший Армению

15 октября исполняется 216 лет со дня рождения человека, без которого невозможно представить армянскую культуру и литературу. Хачатур Абовян писатель, педагог, просветитель, основоположник новой армянской литературы, этнограф. Его судьба история пробуждения нации, а его слово стало началом новой эпохи. Он первым решился писать на новом литературном, живом армянском языке, а не на древнекнижном грабаре, и тем самым сделал литературу доступной народу.

© Мир24

Детство и ранние годы

Хачатур Абовян родился 15 октября 1809 года в селе Канакер, расположенном недалеко от Еревана, в семье священника. Его детство прошло среди природы и храмов, где каждый звук, каждая молитва пробуждали в мальчике интерес к слову и знанию. С ранних лет он проявлял необычайное стремление к учебе.

В 1818 году Хачатур поступил в Эчмиадзинскую духовную семинарию. Образование давалось трудно: старый церковный язык, схоластические методы преподавания, отсутствие живого общения с культурой мира. Но именно здесь он впервые задумался, что просвещение должно быть другим — ближе к народу, родному языку и реальной жизни. Позже, уже в возрасте 15 лет его отправляют в Тифлис в армянскую школу им. Нерсисяна, где его обучают лучшие армянские педагоги своего времени Погос Карадагци и Арутюн Аламдарян.

Учеба в Европе: открытие нового мира

В 1830 году Абовян оказался в числе немногих армян, направленных на обучение в Европу. Он поступил в университет города Дерпта (ныне Тарту, Эстония), где изучал педагогику, философию и естественные науки. Это стало поворотным моментом в его жизни: молодой армянин познакомился с идеями европейского гуманизма, Просвещения, свободомыслия.

Он учился у немецких профессоров, читал Гете и Руссо, и все больше осознавал, что родная Армения нуждается не только в ученых и священниках, но и в людях, способных пробудить дух народа. Абовян верил, что именно образование, искусство и литература могут стать началом возрождения.

Возвращение на родину и просветительская деятельность

Вернувшись в Армению, Абовян преподавал, переводил учебники, писал статьи. Он мечтал создать новую школу светскую, современную, основанную на принципах гуманизма. Его уроки были новаторскими: он отказывался от зубрежки, разговаривал с учениками на живом языке, интересовался их мыслями.

Эти идеи шли вразрез с устоявшейся системой духовных училищ, где обучение оставалось догматичным и оторванным от жизни. Но именно в этот период зародилась его главная идея создание новой армянской литературы, понятной и доступной каждому.

«Раны Армении: книга, открывшая эпоху

В 1841 году Абовян завершил работу над романом «Раны Армении (Верк Айастани) первым произведением, написанным на современном восточноармянском языке. Роман стал не только литературным открытием, но и культурным переворотом.

Главный герой романа собирательный образ армянского народа, переживающего боль, унижение и надежду. Через его судьбу Абовян показал трагедию Армении XVIII века и веру в ее возрождение.

Произведение было проникнуто духом свободы и национального самосознания. Оно призывало к пробуждению, к борьбе против невежественности и рабской покорности. Не случайно современники называли Абовяна «отцом новой армянской литературы.

Писатель, ученый, исследователь

Помимо литературной деятельности, Абовян занимался этнографией и лингвистикой. Он собирал фольклор, записывал народные песни и пословицы, описывал традиции и быт армян. Его наблюдения легли в основу научных работ, которые впоследствии использовались исследователями культуры и языка.

Он мечтал создать целую систему образования на армянском языке и даже писал учебники, доступные для всех.

Таинственное исчезновение

В апреле 1848 года Хачатур Абовян бесследно исчез. Он вышел из дома в Ереване ранним утром и больше его никто не видел. Судьба писателя остается одной из самых загадочных страниц в истории Армении.

Существует множество версий: несчастный случай, самоубийство, политическое преследование. Но, как ни парадоксально, именно это исчезновение придало его фигуре ореол легенды. Абовян будто растворился во времени, оставив после себя живое слово, которое пережило века.

Наследие и влияние

Без Абовяна невозможно представить развитие армянской литературы. Он стал мостом между старым и новым временем, между грабаром и современным языком. Благодаря ему появились новые писатели и мыслители, которые продолжили его дело Раффи, Туманян, Сундукян.

Его идеи нашли отклик и в XX веке: любовь к родному языку, вера в образование, стремление к духовной свободе все это стало основой национального самосознания армян.

Сегодня имя Абовяна носят школы, университеты и улицы. Его памятник стоит в самом сердце Еревана, рядом с педагогическим университетом, названным в его честь. Для многих он не просто писатель, а символ возрождения, человек, который осмелился говорить правду и верить в будущее.

Память, которая жива

Каждый год 15 октября отмечают не просто дату рождения писателя. Этот день напоминание о том, что слово может быть сильнее молчания, а знание сильнее страха. Абовян стал голосом своего времени, и этот голос продолжает звучать.

Он показал, что любовь к родине начинается с уважения к ее языку, культуре и человеку. Его судьба учит, что даже одиночество и отсутствие признания и понимания не могут остановить идею, время которой пришло.

Заключение

Хачатур Абовян был и остается «совестью армянской литературы. Он не дожил до признания, но его мечта сбылась: Армения заговорила своим языком, на языке народа.

Он пробудил страну, где слово стало началом свободы.

И потому, вспоминая его день рождения, мы вспоминаем не только человека, но и рождение новой Армении страны, которая научилась говорить сама за себя.