Кем был единственный человек, похороненный на Луне

Все знают Нила Армстронга — первого человека, ступившего на Луну. Но лишь немногие слышали о Юджине Шумейкере — единственном, чье вечное упокоение находится на ее поверхности. Его жизнь была полна парадоксов: он мечтал о космосе, но так и не полетел в него; он изучал далекие звезды, а погиб в банальной автокатастрофе.

Вундеркинд с киркой

Юджин Шумейкер с детства опережал своих сверстников. Учеба давалась ему так легко, что он часто прогуливал уроки, чтобы посвятить время своему главному увлечению — коллекционированию и изучению минералов. Летние каникулы будущий ученый проводил не на пляже, а в геологических экспедициях.

Его страсть привела его в Калифорнийский технологический институт, где он встретил свою будущую жену Кэролайн. Юджину удалось невозможное — увлечь ее геологией, которую она прежде считала невыносимо скучной. Эта встреча стала началом одного из самых плодотворных научных союзов в истории.

Ученый с космическим размахом

Работая в Геологической службе США, Шумейкер совершил переворот в науке. В 1960 году он составил первую в мире геологическую карту Луны, основав новую дисциплину — астрогеологию. Именно он научил человечество «читать» историю других небесных тел так же, как мы читаем ее по земным камням.

Он сам мечтал отправиться к Луне и был одним из главных кандидатов в астронавты, однако по состоянию здоровья в космос он так и не полетел.

Космические просторы Шумейкер бороздил с помощью телескопа. Верным помощником Юджина в этом нелегком деле стала его жена. Именно супруги Шумейкеры вместе с канадским астрономом Дэвидом Леви в 1993 году открыли комету, которая была названа в их честь. По утверждению Билла Брайсона, автора издания «Краткая история почти всего на свете», комета Шумейкеров-Леви 9 была примечательна тем, что именно она стала первым небесным телом, столкновение которого с Юпитером ученые наблюдали в «прямом эфире».

Автокатастрофа и «похороны» на Луне

Юджин Шумейкер, как пишет Анатолий Бернацкий в своей книге «100 великих тайн Вселенной», считал, что на Землю тела из космоса тоже падают довольно часто.

«Это лишь вопрос времени, когда очередной метеорит обрушится на город, подобно хиросимской бомбе» — писал ученый.

Сам Шумейкер тоже погиб от столкновения, но не с метеоритом, а с автомобилем. Машина, в которой находились Юджин и его жена, в июле 1997 года попала в аварию. Кэролайн получила тяжелые травмы, но осталась жива, а вот ее муж погиб на месте. Однако даже смерть не смогла помешать продолжению космической миссии Юджина Шумейкера.

По словам автора книги «Тайны ракетных катастроф. Плата за прорыв в космос» Александра Железнякова, для того, чтобы отдать дань заслугам Шумейкера, а также для того, чтобы исполнить его мечту побывать в космосе, часть праха астрогеолога была помещена на борт американской межпланетной станции «Лунар Проспектор». 31 июля 1999 года станция достигла лунной поверхности. Завершив свою научную программу, аппарат упал в кратер неподалеку от южного полюса. Таким образом Юджин Шумейкер стал первым землянином, похороненным на спутнике нашей планеты.