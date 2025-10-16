Как Мальчиш-кибальчиш стал президентом буржуинской компании

Те, кому сегодня за сорок, наверняка помнят советский детский фильм «Сказка о Мальчише-кибальчише», снятый в 1964 году. Экранизация произведения Аркадия Гайдара «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове» пользовалась большим успехом у детей и подростков, а главный герой, героический Мальчиш, был примером для подражания. О судьбе исполнителя главной роли мы сегодня и расскажем.

© BigPicture.ru

В сказке Гайдара были две ключевые фигуры — положительный Мальчиш-кибальчиш и его антагонист — Мальчиш-плохиш. Роль отрицательного героя сыграл юный актер Сергей Тихонов. Ему была отпущена судьбой короткая жизнь и трагический конец. Сергей после армии попал в плохую компанию, начал делать ставки на ипподроме и залез в долги. В 1972 году он погиб, попав под троллейбус. Согласно одной из версий, парня под колеса толкнули.

А вот судьба актера, сыгравшего Мальчиша-кибальчиша, сложилась очень интересно. Сергей Остапенко родился в Киеве и свою карьеру в кино начал в 6 лет. Первый фильм тоже был снят по патриотическому рассказу А. Гайдара и назывался «Военная тайна». После роли Мальчиша Сергей больше не снимался и полностью посвятил себя учебе.

Остапенко закончил с красным дипломом Московский физико-технический институт (МФТИ). После этого он занимался наукой и защитил докторскую диссертацию, посвященную ультразвуку. В начале 70-х Сергей женился и у него родились сын и дочь. Остапенко считался одним из лучших специалистов в стране в области ультразвуковых волн и был автором многих интересных разработок.

Жизнь Мальчиша на буржуинщине

Но как это часто бывает, родина не оценила ученого. В 90-х годах расходы на науку в России были сведены к минимуму и многие светила с мировыми именами были вынуждены торговать на рынках. Безденежье, а главное, отсутствие перспектив, заставило Сергея Остапенко принять предложение из США. Физика пригласили работать в Университет Южной Флориды. Ученый колебался недолго и решил покинуть Россию вместе с семьей в 1993 году.

© Президент компании Ultrasonic Technologies Сергей Остапенко

За океаном жизнь и карьера Остапенко сложились более чем успешно. Он защитил в США докторскую и открыл собственную компанию. Сейчас фирма Сергея Семеновича производит научное ультразвуковое оборудование, которое изобрел он сам. Остапенко запатентовал немало разработок, которые высоко оценены во всем мире.

Компания, основателем и президентом которой стал бывший Мальчиш, сейчас называется Ultrasonic Technologies. Сергей Семенович Остапенко — очень обеспеченный и уважаемый человек. Он живет и работает в солнечной Флориде, в городе Тампе и, судя по всему, не жалеет о своем выборе.

В 2014 году Сергей Остапенко снова появился на экране. Правда, на этот раз не в патриотической сказке, а в документальном фильме. Ученого пригласили сняться в фильме-расследовании российского журналиста Константина Семина «Биохимия предательства».