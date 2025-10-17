Алан Чумак: чем «главный экстрасенс СССР» занимался в молодости

Феномен Алана Чумака, ставшего в конце 1980-х годов одним из самых известных «народных целителей» СССР, интересен не только своими «мистическими аспектами». Мало кто знает, какой путь проделал этот человек до обретения всесоюзной славы. Ведь карьера Чумака до появления на телеэкранах имела мало общего с экстрасенсорикой.

Журналист и общественный деятель

Алан Владимирович Чумак родился в Москве в 1935 году. Получив необычное для того времени имя благодаря отцу-переводчику, он, однако, не пошел по его стопам. Профессиональный путь юноши начался с окончания Института физической культуры, где он получил специальность тренера-преподавателя. Однако вскоре его жизнь резко изменилась.

Отучившись на факультете журналистики МГУ, Чумак оказался в сфере медиа. Как отмечает исследователь Ирина Шлионская в книге «Люди-феномены», сочетание спортивного и журналистского образования помогло ему устроиться на Центральное телевидение в качестве спортивного комментатора. Позже он работал редактором в авторитетных изданиях: «Новостях» и «Ленинском знамени», а также проявил себя как активный комсомольский и профсоюзный деятель. Некоторое время Чумак даже трудился в Научно-исследовательском институте общей и педагогической психологии.

Рождение экстрасенса

Перелом в биографии Чумака произошел в 1978 году, когда он, будучи уже опытным журналистом, готовил репортаж о людях, якобы обладающих способностью к дистанционному лечению. В ходе одного из интервью женщина-экстрасенс заявила, что обнаружила у самого Чумака подобные способности. По ее просьбе он провел эксперимент с «внутренним зрением», который, по его собственным словам, открыл новый мир.

С этого момента Чумак начал активно развивать в себе «дар». Он рассказывал о некоем голосе в голове, который передавал ему знания, и вскоре начал принимать первых «пациентов» в своей московской квартире. На волне растущего в конце 1980-х годов интереса к паранормальным явлениям слухи о «целителе» Чумаке быстро распространились.

Феномен «телевизионного целительства»

Имея опыт работы на ТВ, Чумак идеально вписался в новый формат. Его первый телесеанс состоялся в марте 1989 года в программе «120 минут». Миллионы зрителей наблюдали, как он молча, делая пассы руками, «заряжал» воду, кремы и другие предметы, которые, по утверждениям, приобретали целебные свойства.

Некоторые источники пытались подвести под этот феномен научную базу. Так, журналист Николай Непомнящий в книге «100 великих феноменов» упоминает эксперимент кандидата медицинских наук В. Киселева, чьи приборы якобы зафиксировали у телевизора во время сеанса энергетический фон, в 140 раз превышающий норму.

Однако всегда находилось множество скептиков, считавших деятельность Чумака ловким шарлатаном. Косвенным аргументом в их пользу была коммерциализация его дара: брат целителя руководил фирмой «Алан Чумак и Ко», которая занималась продажей «заряженных» кремов и напитков.

Сам Алан Чумак скончался в 2017 году в возрасте 82 лет. Точная причина его смерти не разглашалась, что оставило огромный простор для фантазий и конспирологических теорий.