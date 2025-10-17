Погиб в одном самолете с Гагариным: что известно о Владимире Серегине

27 марта 1968 года авиационная катастрофа, унесшая жизнь первого космонавта Земли Юрия Гагарина, стала общенациональной трагедией. Однако в тени часто остается смерть другого опытного летчика, находившегося в том же самолете. Речь об инженере-полковнике Владимире Серегине.

© соцсети

Фронтовой путь

Владимир Серегин пришел в авиацию, как и многие его сверстники, с мечтой о небе, которую он и реализовал в суровые военные годы. Окончив в 1943 году Тамбовскую военную авиационную школу пилотов, он был направлен в штурмовую авиацию. На легендарном штурмовике Ил-2, который немцы называли «черной смертью», Серегин совершил 140 боевых вылетов на штурмовку и 50 – на разведку, приняв участие в 19 воздушных боях.

За боевые заслуги летчик был отмечен высокими наградами, включая два ордена Красного Знамени и ордена Отечественной войны. В 1945 году Указом Президиума Верховного Совета СССР за мужество и воинскую доблесть Владимиру Серегину было присвоено звание Героя Советского Союза.

После войны

С окончанием Великой Отечественной войны Серегин не расстался с авиацией, выбрав сложнейшее направление – испытания новой техники. Окончив Военно-воздушную академию имени Н.Е. Жуковского, он быстро стал одним из ведущих летчиков-испытателей страны.

Именно Владимир Серегин в числе первых освоил новейшие для того времени реактивные истребители МиГ-15 и МиГ-17, а впоследствии занимался обучением строевых летчиков управлению этими машинами. Его профессиональная репутация была безупречной. Коллеги и ученики отзывались о нем как о пилоте от Бога, виртуозно выводившем машину из самых сложных нештатных ситуаций. С 1967 года Серегин занимал ключевую должность начальника летно-тренировочного отдела Центра подготовки космонавтов, отвечая за летную подготовку первых покорителей космоса.

Последний полет

Роковой тренировочный полет на МиГ-15УТИ 27 марта 1968 года, в котором Серегин выполнял обязанности инструктора, до сих пор остается предметом изучения и анализа. Официальная версия, озвученная после расследования, указывает на совокупность факторов: сложные метеоусловия, возможное попадание в спутный след другого самолета и, как следствие, срыв в штопор на малой высоте, что не оставило экипажу шансов для исправления ситуации.

Существовали и альтернативные версии, включая внезапную потерю сознания Серегиным из-за проблем с сердцем, однако они не нашли убедительных документальных подтверждений. Конструкция учебно-тренировочного МиГ-15УТИ также не позволяла инструктору, находившемуся на заднем сиденье, катапультироваться первым.

Гибель Владимира Серегина вместе с Юрием Гагариным стала невосполнимой потерей для советской авиации и космонавтики.