От чемпиона мира до рэкетира: трагическая история Юрия Соколова

В советские времена дзюдо был не самым урожайным для страны видом спорта в смысле олимпийских медалей. А в худший для советской федерации дзюдо период с 1964 по 1988 год дзюдоисты из СССР завоевывали на Олимпиадах всего пять золотых наград. В 1988-м пополнить ряды советских олимпийских чемпионов должен был находившийся на пике карьеры Юрий Соколов, но Игры в Сеуле он сенсационно провалил. После этого его жизнь круто изменилась и очень скоро безвременно оборвалась. «Лента.ру» — подробнее о яркой и трагической биографии именитого спортсмена.

Мы бывшие спортсмены, А ныне — рэкетмены! Ну, что ж нам было — вены, По-твоему, вскрывать, Когда героев спорта, Ему отдавших годы, Как говорится, мордой Об асфальт!

Это строки из песни известного отечественного шансонье Владимира Асмолова «Рэкетмены», которую он записал в 1988 году. Композиция идеально отразила реалии того времени, а Соколов отлично подходит на роль лирического героя, от лица которого ведется повествование. Только вот трек получился достаточно веселым и романтичным, в нем нет и намека на неминуемую расплату за нарушение закона.

В нужное русло

Мать-одиночка — явление для всех привычное, а вот отцы-одиночки встречаются гораздо реже. Именно в такой семье рос Соколов, появившийся на свет в 1961 году в Свердловске. В семье было три мальчика, которые очень рано потеряли мать. Отец воспитывал детей один, большую часть времени проводил на работе, поэтому они по сути были предоставлены сами себе. Когда Юрию было шесть лет, семья переехала в Ленинградскую область, в закрытый город Сосновый Бор. Большинство местных жителей трудилось в сфере атомной энергетики, и отцу семейства предложили там работу на хороших условиях.

Юра в детстве был беспокойным ребенком. Он плохо учился в школе, проводил много времени на улице, часто дрался. Когда ему исполнилось 12, отец всерьез обеспокоился будущим сына и решил направить его энергию в мирное русло. Так подросток оказался в секции дзюдо и самбо местного спортивного клуба «Малахит».

Соколову очень повезло: он попал к молодому и амбициозному тренеру Леониду Веселову. На тот момент специалисту было 28 лет, в его послужном списке значились звание мастера спорта СССР по вольной борьбе и многочисленные медали на всесоюзных соревнованиях. В «Малахите» Веселов отвечал за секцию дзюдо, и у него получилось увлечь трудного подростка. Позже Соколов признавался, что спорт дал ему путевку в жизнь и отвел от ненужных и губительных вещей. Но, как оказалось много лет спустя, только на время.

В пареньке, который пришел в единоборства достаточно поздно, Веселов сразу увидел потенциал. Он уделял Соколову особое внимание, хотя многие коллеги-тренеры не разделяли его оптимизма и не понимали, почему он возится именно с Юрием. У парня изначально были проблемы с дисциплиной и трудолюбием, но Веселов изо всех сил старался направить его на правильный путь.

«Были вроде и более эффектные парни, и коллеги мне завидовали, говорили: посмотри, какие ребята. А я отвечал, что настоящим чемпионом будет Юра. Потому что у Юрки был настоящий глубокий талант. Не то чтобы у него были накачаны мышцы, не то чтобы он был взрывной по темпераменту, но — его бросают, а он не падает», – Леонид Веселов, первый тренер Юрия Соколова.

Труды Веселова не были напрасными. В 1978 году, спустя всего пять лет после прихода в секцию дзюдо, Соколов победил в юношеском первенстве СССР и отобрался на чемпионат Европы, где ему тоже не было равных. В 1979-м дзюдоист снова стал чемпионом страны в своей возрастной категории, после чего его карьера встала на паузу из-за призыва в армию. Поначалу спортсмен служил на общих основаниях, но после победы на военных играх его пригласили тренироваться в ленинградский СКА, что подразумевало совершенно иной, облегченный формат несения службы. Там тренером Соколова стал Ярослав Керод — именитый и авторитетный специалист.

Победный дух

Сотрудничество с Керодом быстро дало плоды. В 1984 году Соколов выиграл чемпионат СССР в весовой категории до 65 килограммов уже по взрослым и попал в состав сборной СССР, которая должна была выступить на Олимпиаде в Лос-Анджелесе. Но советское руководство бойкотировало соревнования в ответ на аналогичное решение западных стран перед Играми 1980 года в Москве. Для Соколова это стало тяжелым ударом, ведь в США он планировал побороться как минимум за призы.

Следующий шанс проявить себя на международной арене выпал дзюдоисту довольно скоро. В 1985 году он в составе советской сборной отправился на чемпионат мира в Сеул и на пути к финалу катком прошелся по соперникам, побеждая всех досрочно. Остановить советского дебютанта на пути к золоту должен был фаворит соревнований — местный дзюдоист Ли Ген Гын. Однако и кореец при мощной поддержке домашних трибун ничего не смог сделать с советским самородком — Соколов победил с явным преимуществом. Золото чемпионата мира принесло ему звание заслуженного мастера спорта СССР и статус главной надежды советской сборной по дзюдо на следующих Играх, которые проходили в том же Сеуле.

Сразу после финала ЧМ-1985 с Соколовым произошел курьезный случай. Представители советской делегации не смогли найти дзюдоиста в сеульской гостинице и бросились искать его в городе. Опасались, что спортсмен сбежал и решил попросить политического убежища, но на деле все оказалось прозаичнее. Опьяненный успехом Соловьев в эйфории вышел прогуляться по корейской столице, а когда пришел в себя — понял, что заблудился и не понимает, где находится.

Опьянение успехом у Соколова затянулось. После довольно легкого триумфа на чемпионате мира в Сеуле он поверил в свою непобедимость и в тренировочном процессе снизил и без того невысокие требования к себе. Его тренеру пришлось проявлять чудеса изобретательности, чтобы заставить подопечного тренироваться как следует.

«Я знал, что если на завтра запланирую большую работу, то он будет ссылаться на плохое самочувствие или плохое настроение. А чем плохо работать, лучше вообще не работать, поэтому я составлял ложный план и планировал мягкую тренировку. И тогда все получалось, он работал как надо. В таком формате мы работали полгода, пока он не стал о чем-то догадываться», – Ярослав Керод, тренер Юрия Соколова.

В 1986-м Соколов на классе выиграл чемпионат Европы в Белграде, но в тех соревнованиях не участвовали его главные конкуренты из Азии. Все они спустя год приехали в Эссен (ФРГ), где советскому спортсмену предстояло защитить титул чемпиона мира. Казалось, что Юрию хватит таланта для повторения достижения, ведь он снова достаточно легко прошел в финал. Но там его ждал японец Есукэ Ямамото, который детально изучил технику соперника и был отлично готов к схватке. Порядок превзошел класс, и обескураженный Соколов отправился на родину в тяжелейшем психологическом состоянии. Серебро чемпионата мира честолюбивый дзюдоист воспринял как поражение.

Из олимпийца в бандиты

Возможность вернуть себе звание лучшего дзюдоиста мира представилась Соколову уже через год — на Олимпиаде-1988 в Сеуле. Важность этих Игр для советской сборной была беспрецедентной, ведь на прошлой Олимпиаде они не выступили из-за бойкота, а их главные соперники пропустили Олимпиаду-80 в Москве. Конечно, тогда никто не предполагал, что Игры-1988 станут для сборной СССР последними в истории.

Последними они стали и в карьере Соколова, который ехал в Сеул за победой. Он был полон решимости доказать случайность поражения в Эссене и, кажется, перегорел. В соперники по первому раунду ему достался молодой и особо не известный на тот момент француз Бруно Карабетта, который не дал советскому дзюдоисту провести успешных приемов, но свой шанс не упустил. Слово «провал» для описания ситуации было бы слишком мягким. Вылет после первой же схватки стал для Соколова настоящей катастрофой, а руководство советской сборной было настолько возмущено, что уже на следующий день дзюдоиста посадили в самолет и отправили на родину. Вернулся Соколов уже совершенно другим человеком.

Найти в себе силы перезапустить карьеру после поражения на Олимпиаде Соколов не смог, никакой специальностью он не владел, а учиться на тренера и заниматься с детьми за не самую высокую зарплату ему не хотелось. Страна стремительно разваливалась, полки магазинов пустели, цены росли и до вчерашних героев спорта никому не было дела.

Однако это не касалось представителей спортивных единоборств: у них в конце 1980-х был очень щедрый и заинтересованный «работодатель» в виде всевозможных преступных группировок. Крепкие спортивные ребята с бойцовскими навыками были очень востребованы у набирающей силы организованной преступности, и далеко не всем из них удалось справиться с соблазнами красивой и сытой жизни с ресторанами и автомобилями. Не устоял и Соколов.

Вчерашний чемпион мира принял предложение от недавно созданной в Ленинграде тамбовской группировки, причем оно было достаточно заманчивым. Соколову предлагалось место не в рядах обычной «пехоты», участвовавшей в разборках, прессующей только-только появившихся коммерсантов и занимавшейся прочей грязной работой, а стать своеобразным «свадебным генералом».

«Он был нужен им как знамя — он уже был легендой, заслуженным мастером спорта. Его посадили в президиум стола в ресторане «Нева» на Невском, и делать ему было больше ничего не надо. К нему подводили кого-то, кто-то смотрел на реликвию и соглашался платить», – Евгений Вышенков, журналист.

Прикрываясь именем Соколова, тамбовские обложили данью многих питерских кооператоров. У вчерашнего дзюдоиста появились большие деньги и возможности — казалось, жизнь удалась. Но спортсмен не дожил даже до эпохи кровавых бандитских разборок 1990-х. Летом 1990 года тело Соколова с ножевыми ранениями обнаружили в его ленинградской квартире. Вместе с Соколовым был убит его товарищ, бывший боксер по кличке Ришатик. До сих пор не выяснено, то ли они подрались и убили друг друга, то ли их убийцы умело инсценировали конфликт. Раскрыть преступление не удалось, основной версией следствия остались разборки в преступной группировке.

Соколов ушел из жизни совсем молодым — в 29 лет. Несмотря на неоднозначный период его биографии после ухода из спорта, он вошел в историю прежде всего как талантливый дзюдоист. С 1992 года в городском округе Сосновый Бор ежегодно проводится престижный всероссийский турнир по дзюдо памяти Юрия Соколова.